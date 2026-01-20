Hindustan Hindi News
मणिपुर घटना पर गहलोत की दो टूक,राष्ट्रपति शासन में भी सुरक्षित नहीं राजस्थान के खिलाड़ी

संक्षेप:

देश के लिए खेल के मैदान में नाम रोशन करने निकले राजस्थान के नन्हे खिलाड़ियों के साथ मणिपुर में हुई कथित वारदात ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। 

Jan 20, 2026 03:20 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
देश के लिए खेल के मैदान में नाम रोशन करने निकले राजस्थान के नन्हे खिलाड़ियों के साथ मणिपुर में हुई कथित वारदात ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता (नेशनल स्कूल गेम्स) में हिस्सा लेने गए राजस्थान के स्कूली बच्चों की टीम को मणिपुर में कथित तौर पर बंदूक की नोक पर बंधक बनाए जाने और लूटपाट की खबरों पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कड़ा रुख अपनाया है।

गहलोत ने इस घटना को “बेहद पीड़ादायक और चिंता पैदा करने वाला” बताते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो दिल दहला देने वाले हैं, जिनमें बच्चे और उनके परिजन डरे-सहमे नजर आ रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर इस गंभीर मामले में राजस्थान सरकार और खेल विभाग ने अब तक क्या कदम उठाए हैं।

“बच्चों से जुड़ा मामला, बेहद गंभीर”

पूर्व मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि जब मामला बच्चों से जुड़ा हो, तो उसे किसी भी हाल में हल्के में नहीं लिया जा सकता। राजस्थान से मणिपुर जैसे संवेदनशील राज्य में खेल प्रतियोगिता के लिए भेजे गए खिलाड़ियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।

उन्होंने कहा, “राजस्थान के बच्चे खेल के मैदान में प्रदेश और देश का प्रतिनिधित्व करने गए थे, न कि अपनी जान जोखिम में डालने के लिए।”

मणिपुर की स्थिति पर केंद्र सरकार पर सवाल

गहलोत ने मणिपुर की मौजूदा हालात की ओर इशारा करते हुए कहा कि राज्य बीते करीब दो वर्षों से हिंसा और अशांति के दौर से गुजर रहा है। अब वहां राष्ट्रपति शासन लागू है, ऐसे में कानून-व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है।

उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बावजूद केंद्र सरकार हालात पर अपेक्षित ध्यान नहीं दे रही है, जिसका खामियाजा मासूम बच्चों को भुगतना पड़ रहा है।

राजस्थान से जुड़े सवाल

इस पूरे घटनाक्रम ने राजस्थान में भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर खिलाड़ियों को भेजने से पहले सुरक्षा आकलन क्यों नहीं किया गया? क्या राज्य खेल संघों और शिक्षा विभाग ने यात्रा और ठहराव की पुख्ता व्यवस्था की थी?

राजस्थान के अभिभावकों में भी गुस्सा और चिंता दोनों है। उनका कहना है कि बच्चों को देश के किसी भी कोने में खेलने भेजा जाए, लेकिन सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए।

जांच और भविष्य की मांग

गहलोत ने घटना की निष्पक्ष और गहन जांच की मांग करते हुए कहा कि दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आगे जब भी राजस्थान की टीमें बाहर जाएं, खासकर संवेदनशील राज्यों में, तो सुरक्षा व्यवस्था को कई स्तरों पर मजबूत किया जाए।

खेल के नाम पर डर नहीं

राजस्थान हमेशा से खेल प्रतिभाओं की धरती रहा है। यहां के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन करते रहे हैं। ऐसे में खेल के नाम पर बच्चों के मन में डर बैठ जाना, न केवल खेल भावना के खिलाफ है, बल्कि पूरे तंत्र पर सवाल खड़े करता है।

राजनीतिक गलियारों से लेकर आम लोगों तक, हर कोई यही चाहता है कि इस मामले में सच्चाई सामने आए और राजस्थान के खिलाड़ियों को यह भरोसा मिले कि राज्य और देश दोनों उनके साथ खड़े हैं।

अब निगाहें राजस्थान सरकार, खेल विभाग और केंद्र सरकार पर टिकी हैं कि वे इस संवेदनशील मामले में क्या ठोस कदम उठाते हैं, ताकि राजस्थान का कोई भी बच्चा दोबारा खेल के मैदान से डर की यादें लेकर वापस न लौटे

Ashok Gehlot

