मानेसर प्रकरण के डायरेक्टर थे गहलोत; केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पायलट को बताया केवल मोहरा

प्रदेश की सियासत में एक बार फिर जुबानी जंग तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री Gajendra Singh Shekhawat ने पूर्व मुख्यमंत्री Ashok Gehlot के ताजा बयान पर तीखा पलटवार करते हुए बड़ा आरोप लगाया है।

प्रदेश की सियासत में एक बार फिर जुबानी जंग तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री Gajendra Singh Shekhawat ने पूर्व मुख्यमंत्री Ashok Gehlot के ताजा बयान पर तीखा पलटवार करते हुए बड़ा आरोप लगाया है। शेखावत ने कहा कि मानेसर प्रकरण को लेकर गहलोत कभी सच्चाई सामने नहीं आने देना चाहते, क्योंकि पूरे घटनाक्रम के “निर्देशक” वही थे।

‘पूरा ड्रामा गहलोत ने रचा’ जयपुर में मीडिया से बातचीत में शेखावत ने कहा, “अशोक गहलोत कभी नहीं चाहेंगे कि सरकार मानेसर में जो हुआ उसे भूल जाए। मैं कहना चाहता हूं कि पूरे ड्रामे के डायरेक्टर अशोक गहलोत ही थे। सचिन पायलट तो सिर्फ एक प्यादा थे।” उन्होंने आरोप लगाया कि गहलोत आज भी पायलट को राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि अपने “राजनीतिक वनवास” को खत्म कर सकें।

शेखावत का यह बयान सीधे तौर पर कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति और 2020 के मानेसर घटनाक्रम को फिर से केंद्र में ले आता है। उन्होंने इशारों में कहा कि उस समय जो कुछ हुआ, वह स्वाभाविक राजनीतिक असंतोष नहीं बल्कि एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा था।

‘राजनीतिक वनवास खत्म करने की कोशिश’ केंद्रीय मंत्री ने गहलोत के हालिया बयान को भी इसी रणनीति से जोड़ते हुए कहा कि, “आज जो बयान दिए जा रहे हैं, उनका मकसद साफ है—अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस पाना। इसके लिए वे पुराने मुद्दों को नए तरीके से पेश कर रहे हैं।”

उन्होंने यह भी कहा कि जनता सब समझती है और समय आने पर इसका जवाब देती है। शेखावत के मुताबिक, कांग्रेस के भीतर जो अंतर्विरोध हैं, वे अब खुलकर सामने आ रहे हैं।

गहलोत का बयान बना विवाद की जड़ दरअसल, इससे एक दिन पहले अशोक गहलोत ने बीजेपी नेता राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा Sachin Pilot को “इम्पोस्टर” कहने पर प्रतिक्रिया दी थी। गहलोत ने पायलट का बचाव करते हुए कहा था कि “उनके दोनों पैर कांग्रेस में हैं और रहेंगे। जो लोग भटक गए थे और हमारे लोगों को मानेसर ले गए थे, वे वापस आ गए हैं। पायलट ने उस गलती के परिणाम देख लिए हैं और अब वे ज्यादा सतर्क हो गए हैं।”

गहलोत ने यह भी जताया था कि उन्हें उम्मीद है कि पायलट अब कभी पार्टी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इसी बयान को आधार बनाकर शेखावत ने पलटवार करते हुए गहलोत की भूमिका पर ही सवाल खड़े कर दिए।

मानेसर प्रकरण फिर सुर्खियों में राजस्थान की राजनीति में 2020 का मानेसर घटनाक्रम एक बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है, जब सचिन पायलट खेमे के विधायकों ने हरियाणा के मानेसर में डेरा डाला था। उस समय कांग्रेस सरकार पर संकट के बादल छा गए थे। अब एक बार फिर उसी मुद्दे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने-सामने हैं।