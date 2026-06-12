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मनाली से जयपुर लौट रही वॉल्वो बस ट्रक में घुसी, 2 की मौत; 11 यात्री गंभीर घायल

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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हादसे में घायल हुए यात्रियों को सबसे पहले महेंद्रगढ़ के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक जांच के बाद 11 यात्रियों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया।

मनाली से जयपुर लौट रही वॉल्वो बस ट्रक में घुसी, 2 की मौत; 11 यात्री गंभीर घायल

हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में मनाली से जयपुर लौट रही वॉल्वो बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। नेशनल हाईवे-152D पर बुचावास के पास हुए इस हादसे में दो यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 11 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। बस में सवार सभी यात्री मनाली में छुट्टियां बिताकर जयपुर वापस लौट रहे थे। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और हाईवे पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

हाईवे किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी बस

जानकारी के अनुसार, शुक्रवार सुबह बस जब महेंद्रगढ़ जिले के बुचावास क्षेत्र के पास नेशनल हाईवे-152D पर पहुंची, तभी वह सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के समय अधिकांश यात्री बस में बैठे हुए थे, जिससे कई लोगों को गंभीर चोटें आईं।

प्रत्यक्षदर्शियों और घायलों के अनुसार, ट्रक सड़क किनारे खड़ा हुआ था, लेकिन तेज रफ्तार बस सीधे उसमें जा घुसी। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है, हालांकि प्रारंभिक तौर पर आशंका जताई जा रही है कि बस चालक को झपकी आने के कारण यह दुर्घटना हुई हो सकती है। यह भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि चालक को समय रहते ट्रक दिखाई नहीं दिया।

हादसे के बाद मची चीख-पुकार

टक्कर के बाद बस में सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया। कई यात्री अपनी सीटों पर ही फंस गए, जबकि कुछ लोग गंभीर रूप से घायल होकर दर्द से कराहते रहे। दुर्घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया।

स्थानीय लोगों ने पुलिस और प्रशासन को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस, एंबुलेंस कर्मी और राहत एवं बचाव दल तत्काल घटनास्थल पर पहुंच गए। बचाव दल ने स्थानीय लोगों की मदद से बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला और घायलों को एंबुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया।

घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती

हादसे में घायल हुए यात्रियों को सबसे पहले महेंद्रगढ़ के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक जांच के बाद 11 यात्रियों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया। अस्पताल प्रशासन ने घायलों के उपचार के लिए विशेष व्यवस्था की।

वहीं, हादसे में जान गंवाने वाले दो यात्रियों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मृतकों की पहचान और उनके परिजनों को सूचना देने की प्रक्रिया में जुटी हुई है।

कुछ समय तक प्रभावित रहा यातायात

दुर्घटना के बाद नेशनल हाईवे-152D पर यातायात भी प्रभावित हुआ। हादसे के कारण सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक व्यवस्था संभाली और यातायात को सुचारु करने के लिए आवश्यक कदम उठाए।

इसके साथ ही दुर्घटनाग्रस्त बस को सड़क से हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई, ताकि हाईवे पर यातायात सामान्य हो सके। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में चालक की लापरवाही या नींद की झपकी को दुर्घटना की संभावित वजह माना जा रहा है, हालांकि वास्तविक कारण जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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