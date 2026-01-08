Hindustan Hindi News
मुझ पर किसी का साया है! राजस्थान में बिजली पोल पर चढ़ा युवक,तारों पर झूलने लगा तो पुलिस ने लिया ये एक्शन

संक्षेप:

राजस्थान के दौसा जिले में बुधवार रात एक हैरान कर देने वाला घटनाक्रम सामने आया, जब रेलवे स्टेशन से उतरकर एक युवक सीधे कोतवाली थाने के पास पहुंचा और वहां स्थित हाईटेंशन बिजली के खंभे पर चढ़ गया। 

Jan 08, 2026 08:26 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
राजस्थान के दौसा जिले में बुधवार रात एक हैरान कर देने वाला घटनाक्रम सामने आया, जब रेलवे स्टेशन से उतरकर एक युवक सीधे कोतवाली थाने के पास पहुंचा और वहां स्थित हाईटेंशन बिजली के खंभे पर चढ़ गया। युवक ने तारों को पकड़कर शोर मचाना शुरू कर दिया। यह देख आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई और तत्काल पुलिस को सूचना दी गई।

घटना बुधवार रात करीब 9 बजे की है। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक युवक बिजली के खंभे पर काफी ऊपर चढ़ चुका था। पुलिस ने उसे नीचे उतरने के लिए समझाने की कोशिश की, लेकिन युवक किसी की बात सुनने को तैयार नहीं हुआ। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत बिजली सप्लाई बंद करवाई गई। इसके बावजूद युवक हाईटेंशन तारों पर झूलने लगा, जिससे मौके पर मौजूद लोगों की सांसें अटक गईं।

2 घंटे तक चला हाई-वोल्टेज ड्रामा

करीब दो घंटे तक युवक बिजली के खंभे और तारों के बीच झूलता रहा। इस दौरान मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। लोग इस खतरनाक दृश्य को अपने मोबाइल कैमरों में कैद करने लगे। युवक कभी तारों को कसकर पकड़ लेता, तो कभी खुद को छोड़ने जैसी हरकत करता दिखा। हर पल यह आशंका बनी रही कि कहीं कोई बड़ा हादसा न हो जाए।

पुलिस ने बार-बार लोगों से शोर न मचाने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सिविल डिफेंस टीम को बुलाया गया। डिप्टी एसपी धर्मेंद्र शर्मा और तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे और पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी की।

सिविल डिफेंस की मदद से सुरक्षित रेस्क्यू

सिविल डिफेंस टीम ने पूरी सावधानी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। युवक की मानसिक स्थिति को देखते हुए उसे शांत रखने की कोशिश की गई। कड़ी मशक्कत के बाद करीब दो घंटे बाद युवक को सकुशल नीचे उतार लिया गया। रेस्क्यू के दौरान पुलिस और सिविल डिफेंस टीम की सतर्कता के चलते कोई जनहानि नहीं हुई, जिससे सभी ने राहत की सांस ली।

“मुझ पर किसी का साया है”—युवक के जवाब ने बढ़ाई चिंता

नीचे उतरने के बाद जब पुलिस ने युवक से इस खतरनाक कदम की वजह पूछी तो उसने चौंकाने वाला जवाब दिया। युवक ने कहा—“मुझ पर किसी का साया है, किसी ने मुझ पर कुछ करवा रखा है।” उसकी यह बात सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई।

हालांकि, पूछताछ के दौरान युवक बार-बार अपने बयान बदलता रहा। एक बार उसने बताया कि वह बिजली ठेकेदार से अपने बकाया पैसे न मिलने के कारण परेशान था। जबकि दोबारा पूछने पर उसने फिर वही बात दोहराई कि उस पर किसी का साया है और किसी ने उस पर कुछ कर दिया है।

युवक की पहचान और पृष्ठभूमि

कोतवाली थाना इंचार्ज भगवान सहाय ने बताया कि युवक की पहचान सुरेश कुशवाह के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर का रहने वाला है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, वह जयपुर से ट्रेन में बैठकर दौसा आया था और सीधे कोतवाली थाने के पास स्थित बिजली के खंभे पर चढ़ गया।

पुलिस का कहना है कि युवक की मानसिक स्थिति सामान्य नहीं लग रही थी। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है और जरूरत पड़ने पर उसका मेडिकल और मानसिक परीक्षण भी कराया जाएगा।

वीडियो हुआ वायरल, सुरक्षा पर उठे सवाल

घटना का करीब 12 मिनट का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें युवक हाईटेंशन तारों के बीच झूलता नजर आ रहा है। वीडियो में साफ दिखता है कि किस तरह वह जान जोखिम में डालकर तारों को पकड़कर इधर-उधर झूल रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद भीड़ के व्यवहार और ऐसी घटनाओं में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं।

Dausa

