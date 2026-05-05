ममता के अभेद्य किले में दरार; BJP के इन राजस्थानी नेताओं की प्लानिंग ने पलटी पूरी बाजी
पश्चिम बंगाल की सियासत में इस बार जो हुआ, उसने राजनीतिक विश्लेषकों को भी चौंका दिया। जिस किले को वर्षों से अटूट माना जाता था, उसमें इस बार ऐसी दरार पड़ी कि पूरी तस्वीर बदल गई। भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत के पीछे सिर्फ लहर नहीं, बल्कि एक सुनियोजित रणनीति थी
पश्चिम बंगाल की सियासत में इस बार जो हुआ, उसने राजनीतिक विश्लेषकों को भी चौंका दिया। जिस किले को वर्षों से अटूट माना जाता था, उसमें इस बार ऐसी दरार पड़ी कि पूरी तस्वीर बदल गई। भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत के पीछे सिर्फ लहर नहीं, बल्कि एक सुनियोजित रणनीति थी जिसे पार्टी अब “राजस्थान मॉडल” के नाम से पहचान दे रही है।
यह मॉडल केवल नारों या बड़ी रैलियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जमीनी स्तर पर माइक्रो मैनेजमेंट, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और नेतृत्व के बीच तालमेल का एक सटीक मिश्रण बनकर सामने आया। इस पूरी रणनीति के केंद्र में राजस्थान के कई दिग्गज नेता रहे, जिन्होंने बंगाल की जमीन पर रहकर चुनावी बिसात को बारीकी से सजाया।
राजस्थान के ‘धुरंधरों’ की एंट्री से बदला खेल
चुनावी रणनीति के इस बड़े प्रयोग में सुनील बंसल, भूपेंद्र यादव और राजेंद्र राठौड़ जैसे नेताओं ने अहम भूमिका निभाई। इन नेताओं ने केवल निर्देश देने तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि फील्ड में उतरकर स्थानीय समीकरणों को समझा और उसी हिसाब से रणनीति तैयार की।
सूत्रों के मुताबिक, हर सीट पर अलग-अलग सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों का आकलन किया गया। यही वजह रही कि भाजपा ने उन क्षेत्रों में भी बढ़त बनाई, जहां पहले उसका प्रभाव सीमित था।
मोदी फैक्टर को मैनेज करने की सटीक रणनीति
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं और रोड शो को लेकर भी विशेष रणनीति बनाई गई। इसका जिम्मा अरुण चतुर्वेदी ने संभाला, जबकि अशोक परनामी ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
इन नेताओं ने यह सुनिश्चित किया कि हर रैली सिर्फ भीड़ जुटाने का माध्यम न रहे, बल्कि वह वोट में तब्दील हो। नतीजा यह हुआ कि जिन जिलों में प्रधानमंत्री की सभाएं हुईं, वहां लगभग 75 प्रतिशत सीटों पर भाजपा को जीत मिली। यह आंकड़ा इस बात का संकेत है कि मैसेज डिलीवरी और ग्राउंड कनेक्ट कितनी प्रभावी रही।
कार्यकर्ता से नेतृत्व तक मजबूत कड़ी बना तालमेल
इस पूरे अभियान में सबसे अहम कड़ी बने सीपी जोशी। उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व और स्थानीय कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय स्थापित किया। यह मॉडल केवल प्रचार तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें बूथ मैनेजमेंट, रियल टाइम फीडबैक और माइक्रो प्लानिंग जैसे कई स्तर शामिल थे।
चुनाव के दौरान हर बूथ पर फीडबैक लिया गया, रणनीति को तुरंत बदला गया और कार्यकर्ताओं को स्पष्ट दिशा दी गई। यही वजह रही कि भाजपा का संगठन पहली बार इतने व्यापक स्तर पर एकजुट और सक्रिय नजर आया।
आसनसोल से कोलकाता तक बदली तस्वीर
जमीनी स्तर पर इस रणनीति का असर भी साफ दिखाई दिया। आसनसोल में जितेंद्र गोठवाल के नेतृत्व में भाजपा ने सभी 7 सीटों पर जीत दर्ज कर ली जो पिछले चुनाव के मुकाबले बड़ा उछाल है।
इतना ही नहीं, कोलकाता उत्तर और दक्षिण जैसे क्षेत्रों में, जिन्हें तृणमूल कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता था, वहां भी भाजपा ने पहली बार प्रभावी सेंध लगाई। यह बदलाव अचानक नहीं था, बल्कि लंबे समय से तैयार की जा रही रणनीति का नतीजा था।
क्या है ‘राजस्थान मॉडल’ की असली ताकत?
इस पूरे चुनावी प्रयोग ने भाजपा को एक नया फॉर्मूला दिया है जहां स्थानीय नेतृत्व, बाहरी रणनीतिकार और केंद्रीय चेहरों का संतुलन साधा गया। “राजस्थान मॉडल” की असली ताकत इसकी बहुस्तरीय रणनीति में है, जिसमें हर स्तर पर जवाबदेही तय की गई।
अब पार्टी इस मॉडल को केवल बंगाल तक सीमित नहीं रखना चाहती। संकेत साफ हैं कि आने वाले राज्यों के चुनावों में भी इसी रणनीति को दोहराया जा सकता है।
सस्पेंस से जीत तक की कहानी
बंगाल चुनाव की यह कहानी केवल जीत की नहीं, बल्कि रणनीति, धैर्य और संगठन की ताकत की कहानी है। जिस किले को अजेय माना जा रहा था, वहां दरार डालना आसान नहीं था लेकिन राजस्थान के इन ‘धुरंधरों’ ने यह कर दिखाया।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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