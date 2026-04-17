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महिला आरक्षण बिल पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राहुल गांधी को लिया आड़े हाथ; जानिए क्या बोले

Apr 17, 2026 09:15 pm ISTSachin Sharma हिन्दुस्तान टाइम्स
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देश की राजनीति में उस वक्त हलचल तेज हो गई, जब महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बिल सदन में पारित नहीं हो सका। इस घटनाक्रम ने न केवल संसद के भीतर माहौल गरमा दिया, बल्कि बाहर भी सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। 

महिला आरक्षण बिल पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राहुल गांधी को लिया आड़े हाथ; जानिए क्या बोले

देश की राजनीति में उस वक्त हलचल तेज हो गई, जब महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बिल सदन में पारित नहीं हो सका। इस घटनाक्रम ने न केवल संसद के भीतर माहौल गरमा दिया, बल्कि बाहर भी सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। इसी कड़ी में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए पूरे घटनाक्रम को भारत के लिए “काला दिन” करार दिया।

शेखावत का यह बयान आते ही सियासी गलियारों में जैसे भूचाल आ गया। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला आरक्षण बिल को गिराने में राहुल गांधी और उनके नेतृत्व वाले कांग्रेस गुट की भूमिका निर्णायक रही। उनके मुताबिक, यह केवल एक विधेयक का गिरना नहीं, बल्कि देश की करोड़ों महिलाओं की उम्मीदों को ठेस पहुंचाने जैसा है।

‘नारी शक्ति’ के नाम पर पाखंड?

शेखावत ने अपने बयान में कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी लंबे समय से ‘नारी शक्ति’ की बात करते रहे हैं, लेकिन जब वास्तविक मौका आया तो उनका रुख बिल्कुल अलग नजर आया। उन्होंने इसे “राजनीतिक पाखंड” बताते हुए कहा कि महिलाओं को वह प्रतिनिधित्व नहीं मिल सका, जिसकी वे हकदार थीं।

उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर जब देश महिला सशक्तीकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाने की उम्मीद कर रहा था, तब विपक्ष ने इस बिल का समर्थन क्यों नहीं किया? शेखावत ने इसे महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ बताया और कहा कि यह घटना आने वाले समय में कांग्रेस के लिए भारी पड़ सकती है।

राहुल गांधी पर व्यक्तिगत टिप्पणी

बयानबाजी यहीं नहीं रुकी। शेखावत ने राहुल गांधी की कार्यशैली पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब महिला आरक्षण जैसे गंभीर मुद्दे पर ठोस चर्चा की जरूरत थी, तब राहुल गांधी “इधर-उधर की बातों में भटकते नजर आए।”

उन्होंने एक तीखा उदाहरण देते हुए कहा कि राहुल गांधी का रवैया उस छात्र की तरह था, जो परीक्षा में उत्तर न आने पर कॉपी भरने के लिए कुछ भी लिख देता है। इस टिप्पणी ने सियासी माहौल को और ज्यादा गरमा दिया।

‘देश देख रहा है’ सियासी चेतावनी

शेखावत ने अपने बयान में यह भी कहा कि देश की जनता, खासकर महिलाएं, इस पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से देख रही हैं। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि राहुल गांधी की यह “अपरिपक्व राजनीति” भविष्य में कांग्रेस के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है।

उनका कहना था कि महिला मतदाताओं का विश्वास खोना किसी भी राजनीतिक दल के लिए बड़ा झटका हो सकता है, और इस मामले में कांग्रेस को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है।

सियासी घमासान की शुरुआत

महिला आरक्षण बिल के गिरने के बाद जिस तरह से आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा और ज्यादा तूल पकड़ सकता है। सत्ता पक्ष इसे महिला अधिकारों से जोड़कर पेश कर रहा है, वहीं विपक्ष की ओर से भी पलटवार की पूरी संभावना है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह विवाद केवल एक विधेयक तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आगामी चुनावी रणनीतियों में भी अहम भूमिका निभा सकता है। खासकर महिला वोट बैंक को लेकर दोनों पक्षों के बीच सियासी लड़ाई और तेज हो सकती है।

महिला आरक्षण बिल पर पैदा हुआ यह विवाद अब एक बड़े राजनीतिक नैरेटिव में बदलता नजर आ रहा है। एक ओर जहां सरकार इसे महिलाओं के सम्मान और अधिकार से जोड़ रही है, वहीं विपक्ष पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में यह सियासी संग्राम किस दिशा में जाता है और सबसे बड़ा सवाल, क्या देश की महिलाओं को उनका बहुप्रतीक्षित प्रतिनिधित्व मिल पाएगा?

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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