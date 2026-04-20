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महिला आरक्षण बिल फेल पर जयपुर में BJP का उग्र प्रदर्शन, पुलिस ने रोका मार्च

Apr 20, 2026 01:44 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक के पारित नहीं हो पाने के बाद राजस्थान की सियासत गरमा गई है। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने विपक्ष के विरोध में सोमवार को जयपुर में जोरदार प्रदर्शन किया। 

महिला आरक्षण बिल फेल पर जयपुर में BJP का उग्र प्रदर्शन, पुलिस ने रोका मार्च

लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक के पारित नहीं हो पाने के बाद राजस्थान की सियासत गरमा गई है। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने विपक्ष के विरोध में सोमवार को जयपुर में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से “जन आक्रोश महिला पदयात्रा” निकाली गई, जिसे पुलिस ने बीच रास्ते में रोक दिया, जिससे मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बन गई।

बीजेपी ऑफिस से शुरू हुई पदयात्रा

पदयात्रा की शुरुआत बीजेपी प्रदेश कार्यालय से हुई, जहां से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पदयात्रा का नेतृत्व बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष राखी राठौड़ कर रही थीं। बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर शहीद स्मारक की ओर बढ़ रही थीं।

पुलिस ने कमिश्नरेट के पास रोका

हालांकि, जैसे ही पदयात्रा कमिश्नरेट के पास पहुंची, पुलिस ने बेरिकेडिंग लगाकर इसे रोक दिया। इससे नाराज महिला कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया और मौके पर हंगामा भी हुआ। कुछ कार्यकर्ता बेरिकेड्स पर चढ़कर आगे बढ़ने की कोशिश करती नजर आईं। पूर्व महिला आयोग अध्यक्ष सुमन शर्मा भी बेरिकेड पार करने का प्रयास करती दिखाई दीं।

महिला नेताओं का विपक्ष पर हमला

प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेताओं ने विपक्ष, खासकर कांग्रेस, पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष अलका मूंदड़ा ने कहा कि महिला आरक्षण बिल का विरोध कर कांग्रेस ने “घृणित कार्य” किया है और जनता इसका जवाब जरूर देगी।

वहीं प्रदेश मंत्री एकता अग्रवाल ने तीखे शब्दों में कहा कि कांग्रेस ने “रावण बनकर महिलाओं के अधिकारों का हनन किया है” और अब महिलाएं उन्हें जवाब देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेशभर से आई महिलाएं अपने अधिकारों के लिए एकजुट हुई हैं।

सभा में सीएम का विपक्ष पर प्रहार

पदयात्रा से पहले बीजेपी कार्यालय में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 17 अप्रैल का दिन महिलाओं के लिए ऐतिहासिक बन सकता था, लेकिन विपक्ष ने इसे “काला पन्ना” बना दिया।

सीएम ने कहा कि जिन दलों ने दशकों तक देश और प्रदेश में शासन किया, उन्होंने महिलाओं को उनका हक नहीं दिया। उन्होंने विपक्ष पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें डर था कि अगर आम महिलाएं आगे बढ़ीं तो उनकी राजनीति प्रभावित होगी।

उन्होंने आगे कहा कि जयपुर की सड़कों पर उमड़ा महिलाओं का जनसैलाब इस बात का संकेत है कि अब महिलाओं को उनका अधिकार मिलने से कोई नहीं रोक सकता।

दीया कुमारी का सख्त बयान

सभा में डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने भी विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि जिन्होंने महिलाओं का हक छीना है, उन्हें जनता के बीच वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने महिलाओं से अपील की कि ऐसे नेताओं को अपने क्षेत्र में घुसने न दें।

बिल क्यों नहीं हो पाया पास

गौरतलब है कि लोकसभा में महिला आरक्षण से संबंधित संविधान (131वां संशोधन) विधेयक पास नहीं हो सका। इस बिल में लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 816 करने और महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव था।

वोटिंग के दौरान बिल के पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े, जबकि इसे पारित करने के लिए 352 मतों की आवश्यकता थी। पर्याप्त समर्थन नहीं मिलने के कारण बिल गिर गया, जिसके बाद बीजेपी ने विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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