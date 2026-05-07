आरोप सिद्ध हो जाएंगे तो मैं खुद ही ऐसा कुछ कर लूंगा... ACB गिरफ्तारी के बाद महेश जोशी का बड़ा बयान

राजस्थान की पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में जलदाय मंत्री रहे महेश जोशी को गुरुवार सुबह एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने 979.45 करोड़ रुपये के कथित जल जीवन मिशन (JJM) घोटाला मामले में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद जब ACB की टीम उन्हें कोर्ट में पेशी के लिए लेकर जा रही थी

राजस्थान की पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में जलदाय मंत्री रहे महेश जोशी को गुरुवार सुबह एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने 979.45 करोड़ रुपये के कथित जल जीवन मिशन (JJM) घोटाला मामले में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद जब ACB की टीम उन्हें कोर्ट में पेशी के लिए लेकर जा रही थी, तब मीडिया से बातचीत में उन्होंने ऐसा बयान दिया, जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी।

महेश जोशी ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि यदि उन पर लगे आरोप साबित हो जाते हैं, तो वह खुद ऐसा कदम उठाएंगे कि किसी को उनसे कोई शिकायत नहीं रहेगी। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

“मैं निर्दोष हूं, आरोप साबित हुए तो खुद ही कुछ कर लूंगा” कोर्ट ले जाते समय मीडिया से बातचीत में महेश जोशी ने कहा, “अगर मैं खुद को निर्दोष साबित नहीं कर सका, तो मैं खुद ही ऐसा कुछ कर लूंगा कि मेरे से किसी को कोई शिकायत नहीं होगी। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। मैं सच्चा हूं, लेकिन फिलहाल गिरफ्तारी से परेशान हूं क्योंकि यह कोई सम्मान की बात नहीं है।”

उनके इस बयान को लेकर राजनीतिक हलकों में अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। समर्थक इसे भावनात्मक प्रतिक्रिया बता रहे हैं, जबकि विरोधी इसे सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करार दे रहे हैं।

शादी की सालगिरह पर गिरफ्तारी, पत्नी को याद कर हुए भावुक महेश जोशी ने अपनी गिरफ्तारी को निजी जीवन से जोड़ते हुए भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, “आज मेरी शादी की सालगिरह है। सरकार ने मुझे गिरफ्तार करके मेरी पत्नी को श्रद्धांजलि दी है।”

बयान देते समय वह भावुक नजर आए। गौरतलब है कि उनकी पत्नी कोशल देवी का पिछले साल 28 अप्रैल 2025 को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। वह किडनी समेत कई गंभीर बीमारियों से जूझ रही थीं और ब्रेन हेमरेज के बाद जयपुर के मणिपाल अस्पताल में भर्ती थीं।

पत्नी के निधन से ठीक एक दिन पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोर्ट से अनुमति लेकर अस्पताल में महेश जोशी की उनसे मुलाकात करवाई थी। उस समय उन्हें सात दिन की पैरोल भी मिली थी।

“जिन पर कार्रवाई की, उन्हीं के बयानों से मुझे फंसाया जा रहा” महेश जोशी ने ACB की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि उन्हें अब तक एजेंसी की ओर से कोई नोटिस नहीं मिला था। उन्होंने कहा, “मैं केस के तथ्यों पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मैं निर्दोष हूं। सत्ता में रहते हुए जिन लोगों के खिलाफ मैंने कार्रवाई की थी, उन्हीं लोगों के बयान लेकर आज मुझे फंसाया जा रहा है। यह पूरी तरह गलत है।”

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राजनीतिक दुर्भावना के तहत उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि ACB की ओर से इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

979 करोड़ के कथित घोटाले में कार्रवाई यह मामला जल जीवन मिशन से जुड़े 979.45 करोड़ रुपये के कथित घोटाले से जुड़ा है। आरोप है कि परियोजना में टेंडर और पाइप सप्लाई से जुड़े कार्यों में बड़े स्तर पर अनियमितताएं हुईं। इसी मामले में ACB ने करीब छह महीने पहले एफआईआर दर्ज की थी और अब पूर्व मंत्री की गिरफ्तारी की गई है।

इससे पहले इसी मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी कर रहा है। ED ने महेश जोशी को पहले ही गिरफ्तार किया था और वे करीब सात महीने तक जेल में रहे थे।