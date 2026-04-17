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काम की बात : राजस्थान-बिहार यात्रियों के लिए खुशखबरी; मदार-पटना स्पेशल ट्रेन चलेगी

Apr 17, 2026 03:10 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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गर्मियों की छुट्टियों में बढ़ती यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बड़ी राहत दी है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने मदार से पटना के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। 

राजस्थान-बिहार यात्रियों के लिए खुशखबरी; मदार-पटना स्पेशल ट्रेन चलेगी

गर्मियों की छुट्टियों में बढ़ती यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बड़ी राहत दी है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने मदार से पटना के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन 12 ट्रिप तक संचालित होगी और राजस्थान से बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए सीधी और सुविधाजनक यात्रा का विकल्प उपलब्ध कराएगी।

कब चलेगी ट्रेन, क्या रहेगा पूरा शेड्यूल

रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के अनुसार गाड़ी संख्या 09601 मदार-पटना साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 23 अप्रैल 2026 से 9 जुलाई 2026 तक हर गुरुवार को मदार से सुबह 6:40 बजे रवाना होगी। यह ट्रेन जयपुर स्टेशन पर सुबह 8:40 बजे पहुंचेगी और 10 मिनट के ठहराव के बाद 8:50 बजे आगे के लिए रवाना होगी। ट्रेन अगले दिन सुबह 8:15 बजे पटना पहुंचेगी।

वापसी में भी मिलेगा वही सुविधाजनक टाइमिंग

इसी तरह वापसी में गाड़ी संख्या 09602 पटना-मदार साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 24 अप्रैल 2026 से 10 जुलाई 2026 तक हर शुक्रवार को पटना से सुबह 10:15 बजे रवाना होगी। यह ट्रेन अगले दिन जयपुर स्टेशन पर सुबह 11:00 बजे पहुंचेगी और 11:10 बजे प्रस्थान कर दोपहर 1:20 बजे मदार पहुंचेगी।

इन प्रमुख स्टेशनों पर होगा ठहराव

रेलवे के अनुसार यह ट्रेन कई महत्वपूर्ण स्टेशनों पर ठहराव करेगी, जिससे रास्ते में आने वाले शहरों के यात्रियों को भी इसका लाभ मिलेगा। ट्रेन किशनगढ़, जयपुर, गांधीनगर जयपुर, बांदीकुई, भरतपुर, ईदगाह, टूंडला, इटावा, गोविंदपुरी, सूबेदारगंज, मिर्जापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, दिलदार नगर, बक्सर, रघुनाथपुर, आरा और दानापुर जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी।

मजदूरों, छात्रों और परिवारों को मिलेगी राहत

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि गर्मियों में राजस्थान से बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या काफी बढ़ जाती है। ऐसे में यह स्पेशल ट्रेन यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने और कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ाने में मदद करेगी। खासतौर पर मजदूर वर्ग, छात्रों और परिवारों को इससे राहत मिलने की उम्मीद है।

22 कोच के साथ चलेगी ट्रेन, सभी वर्गों का ध्यान

इस स्पेशल ट्रेन में यात्रियों की सुविधा के लिए कुल 22 कोच लगाए जाएंगे। इनमें 2 सेकंड एसी, 3 थर्ड एसी, 3 थर्ड एसी इकोनॉमी, 7 स्लीपर कोच, 4 सामान्य श्रेणी के डिब्बे, 1 पेंट्रीकार, 1 पावरकार और 1 गार्ड कोच शामिल हैं। इससे अलग-अलग वर्ग के यात्रियों को उनकी जरूरत और बजट के अनुसार यात्रा का विकल्प मिलेगा।

पहले से कर लें टिकट बुकिंग

रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाएं और समय रहते टिकट बुक कराएं, ताकि अंतिम समय की परेशानी से बचा जा सके। साथ ही, ट्रेन के समय और ठहराव की जानकारी के लिए आधिकारिक रेलवे वेबसाइट या हेल्पलाइन का उपयोग करने की सलाह दी गई है।

हर साल रहती है भारी भीड़, स्पेशल ट्रेन से मिलेगा फायदा

गौरतलब है कि हर साल ग्रीष्मावकाश के दौरान ट्रेनों में भारी भीड़ देखने को मिलती है। ऐसे में रेलवे द्वारा चलाई जा रही यह स्पेशल ट्रेन न केवल अतिरिक्त दबाव को कम करेगी, बल्कि यात्रियों को सुरक्षित और सुगम यात्रा का बेहतर विकल्प भी प्रदान करेगी।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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