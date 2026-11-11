सत्ता का रिमोट संजय गांधी के हाथ में था; किस मामले में BJP प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कसा तंज
राठौड़ ने कहा कि इमरजेंसी भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक ऐसा दौर रहा है, जिसे देश कभी भुला नहीं सकता। इस दौरान नागरिकों के अधिकारों पर पाबंदियां लगाई गईं और लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रभावित हुई।
कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की किताब में इमरजेंसी के दौरान लिए गए फैसलों के लिए संजय गांधी को जिम्मेदार ठहराए जाने पर राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी के संस्मरण में सामने आई यह बात पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व को लेकर कई सवाल खड़े करती है।
जयपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान मदन राठौड़ ने कहा कि यदि इमरजेंसी के दौरान देश में लिए जा रहे फैसलों के पीछे संजय गांधी की भूमिका थी और उन्हें ही निर्णयों के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका क्या थी? आखिरकार देश का शासन और सरकार की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री के पास ही होती है।
राठौड़ ने कहा कि इमरजेंसी भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक ऐसा दौर रहा है, जिसे देश कभी भुला नहीं सकता। इस दौरान नागरिकों के अधिकारों पर पाबंदियां लगाई गईं और लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रभावित हुई। ऐसे में इमरजेंसी के फैसलों को लेकर सामने आ रहे नए तथ्यों पर चर्चा होना जरूरी है।
उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी की किताब में संजय गांधी को फैसलों के लिए जिम्मेदार ठहराने से तत्कालीन सत्ता व्यवस्था और नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े होते हैं। यदि संजय गांधी फैसले ले रहे थे, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री की जवाबदेही को किस तरह देखा जाना चाहिए?
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने इस मुद्दे को कांग्रेस के इतिहास और आपातकाल के दौरान उसकी भूमिका से जोड़ते हुए कहा कि देश को यह जानने का अधिकार है कि उस दौर में फैसले किसके स्तर पर लिए जा रहे थे और उनकी वास्तविक जिम्मेदारी किसकी थी।
राठौड़ के इस बयान के बाद सोनिया गांधी की किताब में इमरजेंसी और संजय गांधी की भूमिका को लेकर राजनीतिक चर्चा तेज होने के संकेत हैं। राजस्थान भाजपा ने इस मुद्दे के जरिए कांग्रेस के पुराने राजनीतिक इतिहास पर एक बार फिर सवाल उठाए हैं।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।