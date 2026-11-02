मैं तो भुगतभोगी हूं...किस बात पर राजस्थान BJP प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का छलका दर्द
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने रील्स के कंटेंट पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोग पैसे के लालच में घटिया वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं।
सोशल मीडिया पर रील्स बनाने और ट्रोलिंग के बढ़ते चलन से भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ भी परेशान हैं। उनका कहना है कि पैसे कमाने के लालच में लोग ऐसी घटिया रील्स बनाकर अपलोड कर रहे हैं, जिनका हमारी संस्कृति में कोई स्थान नहीं है। इनका असर केवल राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज और बच्चों की सोच पर भी पड़ रहा है। राठौड़ ने खुद को सोशल मीडिया का भुगतभोगी बताते हुए इस चुनौती से निपटने की जरूरत जताई।
मदन राठौड़ सोमवार को जयपुर के एक निजी होटल में भाजपा सोशल मीडिया विभाग की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया के इस्तेमाल, भ्रामक सूचनाओं और नकारात्मक नैरेटिव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने की अपील की।
‘मैं तो इसका भुगतभोगी ही हूं’
मदन राठौड़ ने कार्यशाला में कहा कि सोशल मीडिया पर रील्स देखने का चलन तेजी से बढ़ा है। ऐसे में एक घटिया रील भी समाज को गलत दिशा में ले जा सकती है। उन्होंने कहा, ‘आज हमारे सामने यह सबसे बड़ी चुनौती है। आप और हम सब जानते हैं और मैं सोचता हूं कि मैं तो इसका भुगतभोगी ही हूं। आप में से भी कई लोग इसके भुगतभोगी रहे होंगे।’
उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का राजनीति पर प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन इसका दुष्प्रभाव समाज पर भी दिखाई दे रहा है। राठौड़ के मुताबिक, सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली सामग्री को गंभीरता से समझने की जरूरत है, क्योंकि इसका असर देखने वालों की सोच पर पड़ सकता है।
पैसे के लालच में बन रही घटिया रील्स
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने रील्स के कंटेंट पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोग पैसे के लालच में घटिया वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। ऐसी सामग्री का हमारी संस्कृति में कोई स्थान नहीं है। उन्होंने चिंता जताई कि बच्चे भी इन रील्स को देखते हैं और इससे उनकी सोच प्रभावित हो सकती है।
राठौड़ ने कहा कि इस चुनौती को स्वीकार करना होगा। उनके मुताबिक, सोशल मीडिया का इस्तेमाल समाज को सही दिशा देने के लिए होना चाहिए, न कि ऐसी सामग्री फैलाने के लिए, जिसका बच्चों और समाज पर नकारात्मक असर पड़े।
नेगेटिव नैरेटिव फैलाने वालों को बेनकाब करने की अपील
मदन राठौड़ ने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए भाजपा ने काफी सफलता हासिल की है, लेकिन अब इसके दुरुपयोग से निपटना भी बड़ी चुनौती बन गया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे सतर्क रहें और नकारात्मक नैरेटिव को पहचानकर ऐसे लोगों को बेनकाब करें।
उन्होंने कार्यशाला में शामिल कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे यहां से मिली सीख के आधार पर संगठित तरीके से भ्रामक सूचनाओं का मुकाबला करें। सोशल मीडिया पर सही जानकारी पहुंचाने और गलत सूचनाओं का जवाब देने के लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत है।
पाकिस्तान पर बयान के बाद ट्रोल हुए थे राठौड़
दरअसल, मदन राठौड़ खुद भी सोशल मीडिया पर कई बार ट्रोलिंग का सामना कर चुके हैं। पिछले महीने पाकिस्तान को लेकर दिए गए उनके बयान के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें निशाना बनाया गया था। इस मामले में उन्हें कई बार सफाई भी देनी पड़ी थी।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।