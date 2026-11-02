मैं तो भुगतभोगी हूं...किस बात पर राजस्थान BJP प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का छलका दर्द

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने रील्स के कंटेंट पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोग पैसे के लालच में घटिया वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं।

मदन राठौड़ ने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए भाजपा ने काफी सफलता हासिल की है, लेकिन अब इसके दुरुपयोग से निपटना भी बड़ी चुनौती बन गया है।

सोशल मीडिया पर रील्स बनाने और ट्रोलिंग के बढ़ते चलन से भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ भी परेशान हैं। उनका कहना है कि पैसे कमाने के लालच में लोग ऐसी घटिया रील्स बनाकर अपलोड कर रहे हैं, जिनका हमारी संस्कृति में कोई स्थान नहीं है। इनका असर केवल राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज और बच्चों की सोच पर भी पड़ रहा है। राठौड़ ने खुद को सोशल मीडिया का भुगतभोगी बताते हुए इस चुनौती से निपटने की जरूरत जताई।

मदन राठौड़ सोमवार को जयपुर के एक निजी होटल में भाजपा सोशल मीडिया विभाग की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया के इस्तेमाल, भ्रामक सूचनाओं और नकारात्मक नैरेटिव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने की अपील की।

‘मैं तो इसका भुगतभोगी ही हूं’ मदन राठौड़ ने कार्यशाला में कहा कि सोशल मीडिया पर रील्स देखने का चलन तेजी से बढ़ा है। ऐसे में एक घटिया रील भी समाज को गलत दिशा में ले जा सकती है। उन्होंने कहा, ‘आज हमारे सामने यह सबसे बड़ी चुनौती है। आप और हम सब जानते हैं और मैं सोचता हूं कि मैं तो इसका भुगतभोगी ही हूं। आप में से भी कई लोग इसके भुगतभोगी रहे होंगे।’

उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का राजनीति पर प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन इसका दुष्प्रभाव समाज पर भी दिखाई दे रहा है। राठौड़ के मुताबिक, सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली सामग्री को गंभीरता से समझने की जरूरत है, क्योंकि इसका असर देखने वालों की सोच पर पड़ सकता है।

पैसे के लालच में बन रही घटिया रील्स भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने रील्स के कंटेंट पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोग पैसे के लालच में घटिया वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। ऐसी सामग्री का हमारी संस्कृति में कोई स्थान नहीं है। उन्होंने चिंता जताई कि बच्चे भी इन रील्स को देखते हैं और इससे उनकी सोच प्रभावित हो सकती है।

राठौड़ ने कहा कि इस चुनौती को स्वीकार करना होगा। उनके मुताबिक, सोशल मीडिया का इस्तेमाल समाज को सही दिशा देने के लिए होना चाहिए, न कि ऐसी सामग्री फैलाने के लिए, जिसका बच्चों और समाज पर नकारात्मक असर पड़े।

नेगेटिव नैरेटिव फैलाने वालों को बेनकाब करने की अपील मदन राठौड़ ने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए भाजपा ने काफी सफलता हासिल की है, लेकिन अब इसके दुरुपयोग से निपटना भी बड़ी चुनौती बन गया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे सतर्क रहें और नकारात्मक नैरेटिव को पहचानकर ऐसे लोगों को बेनकाब करें।

उन्होंने कार्यशाला में शामिल कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे यहां से मिली सीख के आधार पर संगठित तरीके से भ्रामक सूचनाओं का मुकाबला करें। सोशल मीडिया पर सही जानकारी पहुंचाने और गलत सूचनाओं का जवाब देने के लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत है।