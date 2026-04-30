BJP प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने सचिन पायलट की तारीफ में पढ़े कसीदे; ज्वाइन करने का दिया ऑफर
राजस्थान की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस नेता सचिन पायलट की खुलकर तारीफ करते हुए उन्हें बड़ा राजनीतिक ऑफर दे दिया है।
राजस्थान की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस नेता सचिन पायलट की खुलकर तारीफ करते हुए उन्हें बड़ा राजनीतिक ऑफर दे दिया है। राठौड़ ने पायलट को “बहुयामी प्रतिभा का धनी” बताते हुए कहा कि वह समझदार और बुद्धिमान नेता हैं और यदि वे चाहें तो बीजेपी जॉइन करने के बारे में सोच सकते हैं।
पायलट को लेकर कोई अभियान नहीं: राठौड़
बीजेपी कार्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान मदन राठौड़ ने स्पष्ट किया कि पार्टी सचिन पायलट को लेकर कोई गुप्त अभियान नहीं चला रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की ओर से किसी तरह की सक्रिय कोशिश नहीं हो रही, लेकिन कांग्रेस के भीतर ही पायलट को लेकर दूरी का माहौल है। राठौड़ ने कहा कि पायलट जैसे नेता देश-काल और परिस्थितियों को समझते हैं और उनमें राष्ट्रभक्ति की भावना भी है। ऐसे में अगर वे खुद कोई निर्णय लेते हैं, तो बीजेपी उनका स्वागत करेगी।
‘कांग्रेस में उनकी आत्मा झकझोर रही होगी’
राठौड़ ने अपने बयान में यह भी कहा कि कांग्रेस में रहते हुए सचिन पायलट जैसे नेता असहज महसूस कर रहे होंगे। उन्होंने कहा, “पायलट साहब एक सजग और संवेदनशील नेता हैं। कांग्रेस की मौजूदा स्थिति को देखते हुए उनकी आत्मा झकझोर रही होगी। अगर वे देशहित में कोई फैसला लेते हैं, तो बीजेपी उनके लिए खुला मंच है।”
उन्होंने दोहराया कि बीजेपी के दरवाजे हमेशा उन नेताओं के लिए खुले हैं, जिनमें राष्ट्रभक्ति की भावना है और जो देश की प्रगति के लिए काम करना चाहते हैं।
कांग्रेस पर साधा निशाना
मदन राठौड़ ने इस दौरान कांग्रेस पर तीखा हमला भी बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेतृत्व में अब राष्ट्रभक्ति की भावना नहीं बची है। यही कारण है कि पार्टी से कई ईमानदार और सक्षम नेता दूरी बना रहे हैं या पार्टी छोड़ चुके हैं। राठौड़ ने कहा, “कांग्रेस में राष्ट्रवादी सोच रखने वाले नेताओं का मोहभंग हो रहा है। यही वजह है कि वहां लगातार आंतरिक असंतोष बढ़ रहा है।”
‘बहुरूपिया’ बयान पर दी सफाई
हाल ही में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा सचिन पायलट को ‘बहुरूपिया’ कहे जाने पर उठे विवाद पर भी राठौड़ ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि अग्रवाल का उद्देश्य पायलट का अपमान करना नहीं था। उनके बयान को गलत संदर्भ में लिया गया।
राठौड़ ने कहा कि पायलट एक बहुमुखी प्रतिभा वाले और सौम्य छवि के नेता हैं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ हुए राजनीतिक विवाद के दौरान जनता ने पायलट का आक्रामक रुख भी देखा है। “अग्रवाल ने उत्तर प्रदेश की शैली में भावावेश में यह टिप्पणी की थी, लेकिन उनकी मंशा गलत नहीं थी,” राठौड़ ने कहा।
राजनीतिक मायनों में बयान अहम
मदन राठौड़ का यह बयान ऐसे समय आया है जब राजस्थान में कांग्रेस के भीतर गुटबाजी की चर्चाएं लगातार सामने आती रही हैं। ऐसे में बीजेपी की ओर से पायलट को लेकर दिया गया यह खुला ऑफर सियासी गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दे रहा है।
फिलहाल, सचिन पायलट की ओर से इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन राठौड़ के इस बयान ने प्रदेश की राजनीति में नई बहस जरूर छेड़ दी है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।