मदन राठौड़ गो बैक पाकिस्तान,अजमेर में BJP ऑफिस के बाहर यूथ कांग्रेस ने लगाए पोस्टर
यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता शनिवार सुबह मोहित मल्होत्रा के नेतृत्व में भाजपा के संभाग कार्यालय पहुंचे। यहां कार्यकर्ताओं ने मदन राठौड़ के कथित बयान के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यालय के बाहर ‘मदन राठौड़ गो बैक पाकिस्तान’ लिखे पोस्टर लगाए गए।
अजमेर में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के पाकिस्तान को लेकर दिए गए कथित बयान पर विवाद गहरा गया है। शनिवार सुबह करीब 11:30 बजे यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भुणाबाय स्थित भाजपा के संभाग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कार्यालय की दीवारों पर ‘मदन राठौड़ गो बैक पाकिस्तान’ लिखे पोस्टर चिपका दिए। दीवारों पर टिप्पणियां लिखकर उनके इस्तीफे की मांग भी की गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शन में शामिल पूर्व यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष एवं राष्ट्रीय संयोजक मोहित मल्होत्रा समेत 5 लोगों को हिरासत में ले लिया।
प्रदर्शन के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं, दोपहर करीब 12:30 बजे भाजपा कार्यालय की दीवारों से पोस्टर और टिप्पणियां हटा दी गईं। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है, ताकि घटना से जुड़े तथ्यों की पुष्टि की जा सके।
भाजपा कार्यालय के बाहर लगाए पोस्टर, दीवारों पर लिखीं टिप्पणियां
यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता शनिवार सुबह मोहित मल्होत्रा के नेतृत्व में भाजपा के संभाग कार्यालय पहुंचे। यहां कार्यकर्ताओं ने मदन राठौड़ के कथित बयान के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यालय के बाहर ‘मदन राठौड़ गो बैक पाकिस्तान’ लिखे पोस्टर लगाए गए। कार्यकर्ताओं ने दीवारों पर टिप्पणियां लिखकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के इस्तीफे की मांग उठाई।
प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान को लेकर दिए गए कथित बयान को लेकर भाजपा की राष्ट्रवादी राजनीति पर सवाल उठाए गए। कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस तरह के बयान को लेकर पार्टी नेतृत्व को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। हालांकि, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और मोहित मल्होत्रा समेत पांच लोगों को हिरासत में ले लिया।
मोहित मल्होत्रा बोले- जनता को जवाब मिलना चाहिए
मोहित मल्होत्रा ने आरोप लगाया कि अंतरराष्ट्रीय संघर्ष की स्थिति में पाकिस्तान के साथ खड़े होने संबंधी मदन राठौड़ के कथित बयान से भाजपा की राष्ट्रवाद की राजनीति पर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि देश की जनता को यह जानने का अधिकार है कि भाजपा का राष्ट्रवाद केवल भाषणों तक सीमित है या पार्टी देश के सम्मान के प्रति जवाबदेह भी है।
मल्होत्रा ने इसी मुद्दे को लेकर मदन राठौड़ के इस्तीफे की मांग की। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि पाकिस्तान जैसे संवेदनशील मुद्दे पर दिए गए किसी भी बयान को लेकर राजनीतिक नेतृत्व को जवाब देना चाहिए। इसी विरोध के तहत कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाकर अपना विरोध दर्ज कराया।
हालांकि, मदन राठौड़ के कथित बयान को लेकर उठाए गए इन सवालों और यूथ कांग्रेस के आरोपों के बीच बयान का पूरा संदर्भ सामने आना भी महत्वपूर्ण है। फिलहाल, इस मामले में प्रदर्शनकारियों की ओर से लगाए गए आरोपों के आधार पर ही विवाद की स्थिति सामने आई है।
पुलिस ने शुरू की जांच, CCTV फुटेज खंगाले जा रहे
घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस जाप्ता भाजपा संभाग कार्यालय पहुंचा। पुलिस ने मौके पर स्थिति संभाली और मोहित मल्होत्रा समेत पांच लोगों को हिरासत में लिया। इसके बाद कार्यालय की दीवारों पर लगाए गए पोस्टर और लिखी गई टिप्पणियों को हटवा दिया गया। दोपहर करीब 12:30 बजे तक दीवारों को साफ कर दिया गया था।
सीओ शिवम जोशी ने बताया कि घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। मामले में नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि प्रदर्शन के दौरान क्या-क्या गतिविधियां हुईं और घटना से जुड़े तथ्यों की पुष्टि कैसे की जा सकती है।
कथित बयान से शुरू हुआ विवाद, अब पुलिस कार्रवाई पर नजर
मदन राठौड़ के पाकिस्तान को लेकर दिए गए कथित बयान ने अजमेर में राजनीतिक विरोध का रूप ले लिया है। यूथ कांग्रेस ने भाजपा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर सीधे प्रदेशाध्यक्ष के इस्तीफे की मांग उठाई। पोस्टर लगाए जाने और दीवारों पर टिप्पणियां लिखे जाने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पांच लोगों को हिरासत में लिया है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।