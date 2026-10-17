मदन राठौड़ गो बैक पाकिस्तान,अजमेर में BJP ऑफिस के बाहर यूथ कांग्रेस ने लगाए पोस्टर

यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता शनिवार सुबह मोहित मल्होत्रा के नेतृत्व में भाजपा के संभाग कार्यालय पहुंचे। यहां कार्यकर्ताओं ने मदन राठौड़ के कथित बयान के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यालय के बाहर ‘मदन राठौड़ गो बैक पाकिस्तान’ लिखे पोस्टर लगाए गए।

यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता शनिवार सुबह मोहित मल्होत्रा के नेतृत्व में भाजपा के संभाग कार्यालय पहुंचे। यहां कार्यकर्ताओं ने मदन राठौड़ के कथित बयान के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यालय के बाहर ‘मदन राठौड़ गो बैक पाकिस्तान’ लिखे पोस्टर लगाए गए।

अजमेर में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के पाकिस्तान को लेकर दिए गए कथित बयान पर विवाद गहरा गया है। शनिवार सुबह करीब 11:30 बजे यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भुणाबाय स्थित भाजपा के संभाग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कार्यालय की दीवारों पर ‘मदन राठौड़ गो बैक पाकिस्तान’ लिखे पोस्टर चिपका दिए। दीवारों पर टिप्पणियां लिखकर उनके इस्तीफे की मांग भी की गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शन में शामिल पूर्व यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष एवं राष्ट्रीय संयोजक मोहित मल्होत्रा समेत 5 लोगों को हिरासत में ले लिया।

प्रदर्शन के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं, दोपहर करीब 12:30 बजे भाजपा कार्यालय की दीवारों से पोस्टर और टिप्पणियां हटा दी गईं। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है, ताकि घटना से जुड़े तथ्यों की पुष्टि की जा सके।

भाजपा कार्यालय के बाहर लगाए पोस्टर, दीवारों पर लिखीं टिप्पणियां यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता शनिवार सुबह मोहित मल्होत्रा के नेतृत्व में भाजपा के संभाग कार्यालय पहुंचे। यहां कार्यकर्ताओं ने मदन राठौड़ के कथित बयान के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यालय के बाहर ‘मदन राठौड़ गो बैक पाकिस्तान’ लिखे पोस्टर लगाए गए। कार्यकर्ताओं ने दीवारों पर टिप्पणियां लिखकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के इस्तीफे की मांग उठाई।

प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान को लेकर दिए गए कथित बयान को लेकर भाजपा की राष्ट्रवादी राजनीति पर सवाल उठाए गए। कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस तरह के बयान को लेकर पार्टी नेतृत्व को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। हालांकि, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और मोहित मल्होत्रा समेत पांच लोगों को हिरासत में ले लिया।

मोहित मल्होत्रा बोले- जनता को जवाब मिलना चाहिए मोहित मल्होत्रा ने आरोप लगाया कि अंतरराष्ट्रीय संघर्ष की स्थिति में पाकिस्तान के साथ खड़े होने संबंधी मदन राठौड़ के कथित बयान से भाजपा की राष्ट्रवाद की राजनीति पर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि देश की जनता को यह जानने का अधिकार है कि भाजपा का राष्ट्रवाद केवल भाषणों तक सीमित है या पार्टी देश के सम्मान के प्रति जवाबदेह भी है।

मल्होत्रा ने इसी मुद्दे को लेकर मदन राठौड़ के इस्तीफे की मांग की। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि पाकिस्तान जैसे संवेदनशील मुद्दे पर दिए गए किसी भी बयान को लेकर राजनीतिक नेतृत्व को जवाब देना चाहिए। इसी विरोध के तहत कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाकर अपना विरोध दर्ज कराया।

हालांकि, मदन राठौड़ के कथित बयान को लेकर उठाए गए इन सवालों और यूथ कांग्रेस के आरोपों के बीच बयान का पूरा संदर्भ सामने आना भी महत्वपूर्ण है। फिलहाल, इस मामले में प्रदर्शनकारियों की ओर से लगाए गए आरोपों के आधार पर ही विवाद की स्थिति सामने आई है।

पुलिस ने शुरू की जांच, CCTV फुटेज खंगाले जा रहे घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस जाप्ता भाजपा संभाग कार्यालय पहुंचा। पुलिस ने मौके पर स्थिति संभाली और मोहित मल्होत्रा समेत पांच लोगों को हिरासत में लिया। इसके बाद कार्यालय की दीवारों पर लगाए गए पोस्टर और लिखी गई टिप्पणियों को हटवा दिया गया। दोपहर करीब 12:30 बजे तक दीवारों को साफ कर दिया गया था।

सीओ शिवम जोशी ने बताया कि घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। मामले में नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि प्रदर्शन के दौरान क्या-क्या गतिविधियां हुईं और घटना से जुड़े तथ्यों की पुष्टि कैसे की जा सकती है।