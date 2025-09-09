मजा चखाएंगे, चारों खाने चित्त हो जाओगे कहीं दिखोगे नहीं; BJP चीफ मदन राठौड़ का गहलोत पर कड़ा प्रहार

प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हालिया बयान पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ ने करारा पलटवार किया है।

प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हालिया बयान पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ ने करारा पलटवार किया है। राठौड़ ने कहा कि गहलोत साहब को अब तक मजा नहीं आया, लेकिन आगे तो ऐसा मजा चखाएंगे कि चारों खाने चित्त हो जाएंगे और कहीं दिखाई भी नहीं देंगे।

राठौड़ ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि प्रदेश में अब तक लगभग 80 उपचुनाव हुए, जिनमें से 59 भाजपा ने जीते। इसके बावजूद गहलोत यह कहते हैं कि उन्हें मजा नहीं आ रहा। राठौड़ ने तंज कसते हुए कहा कि अगर इतने उपचुनाव जीतने के बाद भी उन्हें मजा नहीं आ रहा तो आगे और जीत का स्वाद चखाएंगे। विधानसभा की 7 सीटों पर हुए उपचुनाव में भी भाजपा ने 5 सीटें जीतीं और कांग्रेस को केवल एक सीट मिली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरे देश में पिट रही है, खत्म हो रही है, फिर भी उनका अहंकार कम नहीं हो रहा।

पंचायत और नगर निकाय चुनावों को लेकर कांग्रेस नेताओं के बयानों पर भी राठौड़ ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सपने देखने से कौन रोक रहा है। मुंगेरीलाल के सपने देखना उनकी आदत है। लेकिन हकीकत यह है कि हाल ही में हुए उपचुनावों में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली। राठौड़ ने कहा कि अगर कांग्रेस इसी तरह चलते रहना चाहती है तो यह उनके लिए और भी बड़ा नुकसान साबित होगा। भाजपा की कोशिश रहेगी कि आने वाले चुनावों में कांग्रेस कहीं नजर ही न आए और सभी सीटों पर भाजपा का कब्जा हो।

राठौड़ ने कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति पर भी चुटकी ली। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली खुद को कांग्रेस का सर्वेसर्वा मानने लगे हैं। वहीं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा उन्हें पटखनी देने में लगे हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस का अंदरूनी संघर्ष ही उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी है।

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला बोलते हुए राठौड़ ने कहा कि गहलोत साहब अब सदन में बैठना पसंद नहीं करते। सदन से दूर रहकर बाहर बयानबाजी करते हैं। कभी प्रदेश के सर्वेसर्वा रहे गहलोत आज विपक्ष में बैठने को मजबूर हैं। लेकिन विपक्ष की भूमिका निभाने में भी उन्हें शर्म आती है। यही वजह है कि वे लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान नहीं कर पा रहे।

राठौड़ ने कांग्रेस पर जनादेश को न मानने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जनता ने स्पष्ट रूप से भाजपा को बहुमत दिया है, लेकिन कांग्रेस बार-बार ईवीएम पर सवाल उठाती है। यह उनकी लोकतंत्र में आस्था की कमी को दर्शाता है। जब-जब हार मिलती है, कांग्रेस तकनीकी बहाने खोजती है।