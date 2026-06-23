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लखनऊ कोचिंग जैसी आग जयपुर में लगी तो क्या होगा? कोचिंग हब की तस्वीर डराने वाली

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
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राजस्थान की राजधानी जयपुर को वर्षों से शिक्षा नगरी कहा जाता है। हर साल हजारों छात्र सपनों का बैग लेकर यहां पहुंचते हैं। माता-पिता अपनी जमा पूंजी खर्च कर बच्चों को कोचिंग में भेजते हैं, 

लखनऊ कोचिंग जैसी आग जयपुर में लगी तो क्या होगा? कोचिंग हब की तस्वीर डराने वाली

लखनऊ की आग ने सिर्फ एक इमारत नहीं जली, उसने पूरे देश के कोचिंग सिस्टम की सच्चाई को बेनकाब कर दिया। 15 जिंदगियां धुएं में बदल गईं, लेकिन सवाल सिर्फ लखनऊ का नहीं है। सवाल यह है कि क्या जयपुर सुरक्षित है? जवाब तलाशने निकलें तो तस्वीर और भी डराने वाली नजर आती है।

सपनों की नगरी या खतरे का गलियारा?

राजस्थान की राजधानी जयपुर को वर्षों से शिक्षा नगरी कहा जाता है। हर साल हजारों छात्र सपनों का बैग लेकर यहां पहुंचते हैं। माता-पिता अपनी जमा पूंजी खर्च कर बच्चों को कोचिंग में भेजते हैं, लेकिन शायद उन्हें यह नहीं पता कि जिन इमारतों में उनके बच्चे रोज घंटों बैठते हैं, उनमें से कई किसी भी बड़े हादसे का इंतजार कर रही हैं।

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नीचे बाजार, ऊपर भविष्य की फैक्ट्री

गोपालपुरा, त्रिवेणी नगर, रिद्धि-सिद्धि, मानसरोवर और टोंक रोड जैसे इलाकों में कोचिंग संस्थानों की लंबी कतार है। बाहर चमकते बोर्ड और अंदर भविष्य गढ़ने के दावे हैं, लेकिन सुरक्षा के नाम पर हालात बेहद चिंताजनक हैं। कई इमारतों के भूतल पर कपड़ों के शोरूम, फर्नीचर स्टोर, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान चल रहे हैं, जबकि ऊपर की मंजिलों पर सैकड़ों छात्र पढ़ाई कर रहे हैं।

सबसे बड़ा सवाल- बाहर निकलेंगे कैसे?

सबसे बड़ा सवाल यह है कि आग लगने पर ये छात्र बाहर निकलेंगे कैसे?

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एक रास्ता, हजारों जिंदगियां

कई संस्थानों में प्रवेश और निकास का रास्ता एक ही है। सीढ़ियां इतनी संकरी हैं कि सामान्य दिनों में भी दो लोगों का एक साथ निकलना मुश्किल हो जाता है। इमरजेंसी एग्जिट की व्यवस्था अधिकांश जगहों पर नहीं है। अगर धुआं भर जाए या आग सीढ़ियों तक पहुंच जाए तो ऊपर बैठे छात्रों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा।

कागजों में नियम, जमीन पर लापरवाही

विडंबना यह है कि नियम किताबों में मौजूद हैं, लेकिन जमीन पर गायब हैं। फायर एनओसी अनिवार्य है, इमरजेंसी एग्जिट जरूरी है, सुरक्षा उपकरण अनिवार्य हैं, लेकिन शहर में बड़ी संख्या में संस्थान इन मानकों के बिना संचालित हो रहे हैं। नगर निगम की जांच में भी यह सामने आ चुका है कि सैकड़ों संस्थानों के पास फायर एनओसी नहीं है। इसके बावजूद वे रोजाना हजारों छात्रों से भरे रहते हैं।

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हर हादसे के बाद जागता है सिस्टम

यह पहली बार नहीं है जब प्रशासन की नींद किसी हादसे के बाद खुली हो। दिल्ली में कोचिंग सेंटर में आग लगी तो जयपुर में जांच अभियान चला। खोह नागोरियान में अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ तो अवैध फैक्ट्रियों पर कार्रवाई शुरू हुई। अब लखनऊ हादसे के बाद फिर सर्वे और नोटिस की बात हो रही है। सवाल यह है कि क्या हर बार किसी शहर में लाशें गिरने के बाद ही नियम याद आते हैं?

पुरानी जांच, वही पुराने सवाल

2024 में पुलिस ने 538 कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरियों का निरीक्षण किया था। 69 जगह गंभीर अनियमितताएं मिली थीं। 38 संस्थानों को सील भी किया गया, लेकिन बाद में कमियां दूर करने के दावे के साथ उन्हें फिर खोल दिया गया। आज फिर वही सवाल सामने खड़ा है कि क्या सुरक्षा व्यवस्था वास्तव में सुधरी या सिर्फ कागजी कार्रवाई पूरी हुई?

माता-पिता का भरोसा, सिस्टम की परीक्षा

जयपुर के कोचिंग क्षेत्रों में रोजाना हजारों छात्र आते-जाते हैं। कई छात्र सुबह से रात तक लाइब्रेरी और क्लासरूम में रहते हैं। उनके माता-पिता को भरोसा होता है कि उनका बच्चा सुरक्षित माहौल में पढ़ रहा है। लेकिन अगर किसी दिन शॉर्ट सर्किट हो जाए, गैस सिलेंडर फट जाए या किसी शोरूम में आग लग जाए तो ऊपरी मंजिलों पर बैठे छात्रों की जिंदगी मिनटों में खतरे में पड़ सकती है।

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विशेषज्ञों की चेतावनी

विशेषज्ञ भी मानते हैं कि किसी भी बहुमंजिला शैक्षणिक संस्थान में अलग इमरजेंसी एग्जिट, फायर अलार्म सिस्टम, फायर फाइटिंग उपकरण और नियमित सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य होना चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि कई संस्थानों में छात्र तो हैं, सुरक्षा नहीं।

लखनऊ की चीखें, जयपुर के लिए सबक

लखनऊ में जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है, उनके घरों में आज भी चीखें गूंज रही हैं। जयपुर के लिए यह सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि चेतावनी है। क्योंकि हादसे कभी सूचना देकर नहीं आते। जब आग लगती है तो वह यह नहीं देखती कि शहर का नाम लखनऊ है या जयपुर।

अब फैसला प्रशासन को करना है

सवाल अब भी वही है क्या प्रशासन अगली त्रासदी का इंतजार कर रहा है, या फिर इस बार हादसे से पहले जागेगा? क्योंकि अगर हालात नहीं बदले तो जयपुर के कोचिंग हब में पढ़ रहे हजारों छात्रों के सपनों से पहले उनकी सुरक्षा दांव पर लगी हुई है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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