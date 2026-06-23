लखनऊ कोचिंग जैसी आग जयपुर में लगी तो क्या होगा? कोचिंग हब की तस्वीर डराने वाली

राजस्थान की राजधानी जयपुर को वर्षों से शिक्षा नगरी कहा जाता है। हर साल हजारों छात्र सपनों का बैग लेकर यहां पहुंचते हैं। माता-पिता अपनी जमा पूंजी खर्च कर बच्चों को कोचिंग में भेजते हैं,

लखनऊ की आग ने सिर्फ एक इमारत नहीं जली, उसने पूरे देश के कोचिंग सिस्टम की सच्चाई को बेनकाब कर दिया। 15 जिंदगियां धुएं में बदल गईं, लेकिन सवाल सिर्फ लखनऊ का नहीं है। सवाल यह है कि क्या जयपुर सुरक्षित है? जवाब तलाशने निकलें तो तस्वीर और भी डराने वाली नजर आती है।

सपनों की नगरी या खतरे का गलियारा? राजस्थान की राजधानी जयपुर को वर्षों से शिक्षा नगरी कहा जाता है। हर साल हजारों छात्र सपनों का बैग लेकर यहां पहुंचते हैं। माता-पिता अपनी जमा पूंजी खर्च कर बच्चों को कोचिंग में भेजते हैं, लेकिन शायद उन्हें यह नहीं पता कि जिन इमारतों में उनके बच्चे रोज घंटों बैठते हैं, उनमें से कई किसी भी बड़े हादसे का इंतजार कर रही हैं।

नीचे बाजार, ऊपर भविष्य की फैक्ट्री गोपालपुरा, त्रिवेणी नगर, रिद्धि-सिद्धि, मानसरोवर और टोंक रोड जैसे इलाकों में कोचिंग संस्थानों की लंबी कतार है। बाहर चमकते बोर्ड और अंदर भविष्य गढ़ने के दावे हैं, लेकिन सुरक्षा के नाम पर हालात बेहद चिंताजनक हैं। कई इमारतों के भूतल पर कपड़ों के शोरूम, फर्नीचर स्टोर, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान चल रहे हैं, जबकि ऊपर की मंजिलों पर सैकड़ों छात्र पढ़ाई कर रहे हैं।

सबसे बड़ा सवाल- बाहर निकलेंगे कैसे? सबसे बड़ा सवाल यह है कि आग लगने पर ये छात्र बाहर निकलेंगे कैसे?

एक रास्ता, हजारों जिंदगियां कई संस्थानों में प्रवेश और निकास का रास्ता एक ही है। सीढ़ियां इतनी संकरी हैं कि सामान्य दिनों में भी दो लोगों का एक साथ निकलना मुश्किल हो जाता है। इमरजेंसी एग्जिट की व्यवस्था अधिकांश जगहों पर नहीं है। अगर धुआं भर जाए या आग सीढ़ियों तक पहुंच जाए तो ऊपर बैठे छात्रों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा।

कागजों में नियम, जमीन पर लापरवाही विडंबना यह है कि नियम किताबों में मौजूद हैं, लेकिन जमीन पर गायब हैं। फायर एनओसी अनिवार्य है, इमरजेंसी एग्जिट जरूरी है, सुरक्षा उपकरण अनिवार्य हैं, लेकिन शहर में बड़ी संख्या में संस्थान इन मानकों के बिना संचालित हो रहे हैं। नगर निगम की जांच में भी यह सामने आ चुका है कि सैकड़ों संस्थानों के पास फायर एनओसी नहीं है। इसके बावजूद वे रोजाना हजारों छात्रों से भरे रहते हैं।

हर हादसे के बाद जागता है सिस्टम यह पहली बार नहीं है जब प्रशासन की नींद किसी हादसे के बाद खुली हो। दिल्ली में कोचिंग सेंटर में आग लगी तो जयपुर में जांच अभियान चला। खोह नागोरियान में अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ तो अवैध फैक्ट्रियों पर कार्रवाई शुरू हुई। अब लखनऊ हादसे के बाद फिर सर्वे और नोटिस की बात हो रही है। सवाल यह है कि क्या हर बार किसी शहर में लाशें गिरने के बाद ही नियम याद आते हैं?

पुरानी जांच, वही पुराने सवाल 2024 में पुलिस ने 538 कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरियों का निरीक्षण किया था। 69 जगह गंभीर अनियमितताएं मिली थीं। 38 संस्थानों को सील भी किया गया, लेकिन बाद में कमियां दूर करने के दावे के साथ उन्हें फिर खोल दिया गया। आज फिर वही सवाल सामने खड़ा है कि क्या सुरक्षा व्यवस्था वास्तव में सुधरी या सिर्फ कागजी कार्रवाई पूरी हुई?

माता-पिता का भरोसा, सिस्टम की परीक्षा जयपुर के कोचिंग क्षेत्रों में रोजाना हजारों छात्र आते-जाते हैं। कई छात्र सुबह से रात तक लाइब्रेरी और क्लासरूम में रहते हैं। उनके माता-पिता को भरोसा होता है कि उनका बच्चा सुरक्षित माहौल में पढ़ रहा है। लेकिन अगर किसी दिन शॉर्ट सर्किट हो जाए, गैस सिलेंडर फट जाए या किसी शोरूम में आग लग जाए तो ऊपरी मंजिलों पर बैठे छात्रों की जिंदगी मिनटों में खतरे में पड़ सकती है।

विशेषज्ञों की चेतावनी विशेषज्ञ भी मानते हैं कि किसी भी बहुमंजिला शैक्षणिक संस्थान में अलग इमरजेंसी एग्जिट, फायर अलार्म सिस्टम, फायर फाइटिंग उपकरण और नियमित सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य होना चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि कई संस्थानों में छात्र तो हैं, सुरक्षा नहीं।

लखनऊ की चीखें, जयपुर के लिए सबक लखनऊ में जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है, उनके घरों में आज भी चीखें गूंज रही हैं। जयपुर के लिए यह सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि चेतावनी है। क्योंकि हादसे कभी सूचना देकर नहीं आते। जब आग लगती है तो वह यह नहीं देखती कि शहर का नाम लखनऊ है या जयपुर।