LPG संकट के बीच केंद्रीय मंत्री शेखावत का बड़ा ऐलान; होटल-पर्यटन उद्योग को गैस आपूर्ति में राहत

देश में वाणिज्यिक रसोई गैस (एलपीजी) की आपूर्ति को लेकर चल रही चिंताओं के बीच केंद्र सरकार ने होटल और पर्यटन उद्योग को राहत देने के लिए कदम उठाने का फैसला किया है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने शुक्रवार को केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। बैठक में एलपीजी की आपूर्ति और उसके होटल तथा पर्यटन उद्योग पर पड़ रहे प्रभाव पर विस्तार से चर्चा की गई।

आज से व्यवसायों को औसत आवश्यकता का 20% गैस मिलेगा बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि सरकार ने स्थिति को सामान्य बनाने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्णय लिया है। इसके तहत आज से ही व्यवसायों को उनकी औसत मासिक वाणिज्यिक गैस आवश्यकता का लगभग 20 प्रतिशत गैस उपलब्ध कराया जाएगा। इससे होटल, रेस्तरां और पर्यटन से जुड़े व्यवसायों को आंशिक राहत मिलने की उम्मीद है।

शेखावत ने कहा कि पिछले कुछ समय से वाणिज्यिक गैस की आपूर्ति में आई बाधा के कारण होटल और रेस्तरां संचालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में सरकार ने इस क्षेत्र की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तुरंत राहत देने का फैसला किया है।

होटल और रेस्तरां के लिए अतिरिक्त गैस आपूर्ति पर भी काम केंद्रीय मंत्री ने बताया कि केवल सीमित आपूर्ति तक ही सरकार नहीं रुकेगी, बल्कि होटलों और रेस्तरां को अतिरिक्त गैस उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर भी काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए इस उद्योग को किसी भी तरह की बाधा से बचाने के लिए सरकार गंभीरता से काम कर रही है।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आने वाले दिनों में गैस की आपूर्ति को चरणबद्ध तरीके से और बेहतर बनाने के प्रयास जारी रहेंगे, ताकि पर्यटन और होटल उद्योग की गतिविधियां सामान्य रूप से चलती रहें।

पर्यटन और पेट्रोलियम मंत्रालय के बीच लगातार समन्वय रहेगा शेखावत ने कहा कि मौजूदा स्थिति पर लगातार नजर रखने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय के बीच समन्वय बनाए रखा जाएगा। दोनों मंत्रालय मिलकर आपूर्ति की स्थिति की निगरानी करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर आगे के निर्णय भी लिए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि सरकार उद्योग से जुड़े हितधारकों के साथ भी लगातार संवाद बनाए रखेगी। होटल, रेस्तरां और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े प्रतिनिधियों से फीडबैक लिया जाएगा, ताकि उनकी समस्याओं का समय रहते समाधान किया जा सके।

वैश्विक परिस्थितियों से प्रभावित हुई गैस आपूर्ति केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मौजूदा दबाव किसी घरेलू कारण से नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर चल रहे युद्ध और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण उत्पन्न आपूर्ति व्यवधान का परिणाम है। इसके चलते ऊर्जा आपूर्ति शृंखला प्रभावित हुई है, जिसका असर कई देशों की तरह भारत में भी देखने को मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकार इन परिस्थितियों पर लगातार नजर रखे हुए है और आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं ताकि आम उपभोक्ताओं और व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं दोनों को राहत मिल सके।

उपभोक्ताओं और पर्यटन क्षेत्र की सुरक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और साथ ही होटल एवं पर्यटन उद्योग को सहयोग देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने विश्वास जताया कि सरकार के प्रयासों से जल्द ही गैस आपूर्ति की स्थिति में सुधार होगा और उद्योग से जुड़े व्यवसाय सामान्य रूप से संचालित हो सकेंगे।