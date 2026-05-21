लोग सड़कों पर आ गए तो हालात संभालना मुश्किल होगा; गहलोत ने क्यों कही ये बड़ी बात

जयपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी को लेकर भाजपा नेताओं के बयानों पर तीखा पलटवार किया। बुधवार को मीडिया से बातचीत करते हुए गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी लगातार देश की परिस्थितियों को लेकर सरकार को आगाह कर रहे हैं

जयपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी को लेकर भाजपा नेताओं के बयानों पर तीखा पलटवार किया। बुधवार को मीडिया से बातचीत करते हुए गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी लगातार देश की परिस्थितियों को लेकर सरकार को आगाह कर रहे हैं और उनका उद्देश्य राजनीति नहीं बल्कि देशहित है। उन्होंने कहा कि अगर हालात बिगड़ते हैं और जनता सड़कों पर उतर आती है तो इसकी चिंता सरकार को भी करनी चाहिए।

‘राहुल गांधी राजनीति नहीं करते, जो सोचते हैं वही कहते हैं’ अशोक गहलोत ने कहा कि पूरा देश जानता है कि राहुल गांधी दिल के साफ व्यक्ति हैं। उनके मन में जो बात आती है, वह उसे खुलकर जनता के सामने रखते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार सरकार को चेतावनी इसलिए दे रहे हैं ताकि ऐसी स्थिति पैदा न हो जाए जहां जनता का सरकार से भरोसा उठ जाए या हालात नियंत्रण से बाहर हो जाएं।

गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी यह नहीं चाहते कि देश में अस्थिरता का माहौल बने। उनका मकसद सरकार को समय रहते सतर्क करना है ताकि भविष्य में किसी बड़े संकट से बचा जा सके।

पीएम मोदी के संबोधन पर भी उठाए सवाल पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया संदेशों पर भी टिप्पणी की। गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री जनता से सुझाव दे रहे हैं कि सोना न खरीदें, विदेश न जाएं, लेकिन सरकार को स्पष्ट रूप से देश के आर्थिक और सामाजिक हालात पर भी बात करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि अगर आने वाले समय में कोई चुनौती या संकट की आशंका है तो सरकार को खुलकर जनता के सामने स्थिति रखनी चाहिए। केवल सलाह देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि यह भी बताना होगा कि आगे क्या स्थिति बन सकती है।

‘नेता प्रतिपक्ष का सम्मान करना सरकार की जिम्मेदारी’ गहलोत ने केंद्र सरकार और भाजपा पर नेता प्रतिपक्ष के प्रति उचित व्यवहार नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और लोकतंत्र में इस पद का विशेष महत्व होता है।

उन्होंने कहा कि जिस तरह प्रधानमंत्री देश की जनता के प्रतिनिधि हैं, उसी तरह नेता प्रतिपक्ष भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का अहम हिस्सा होता है। सरकार को विपक्ष की बात सुननी चाहिए और उसे राजनीतिक विरोध के नजरिए से नहीं देखना चाहिए।

गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी ने पहले भी नोटबंदी, कोविड महामारी और आर्थिक चुनौतियों के दौरान सरकार को समय-समय पर आगाह किया था। उनके अनुसार, विपक्ष की भूमिका केवल आलोचना करना नहीं बल्कि संभावित संकटों को सामने लाना भी है।

‘देश की चिंता कर रहे राहुल गांधी’ गहलोत ने कहा कि यदि राहुल गांधी देश की दिशा को लेकर सवाल उठा रहे हैं तो उसका उद्देश्य केवल राजनीतिक हमला नहीं है। उन्होंने कहा कि जब किसी व्यक्ति को देश की चिंता होती है तो वह सवाल पूछता है कि देश किस दिशा में जा रहा है।

उन्होंने दावा किया कि देश में खाद, बिजली, पानी और एलपीजी जैसी जरूरतों को लेकर चिंता का माहौल है और सरकार को इन मुद्दों पर जवाब देना चाहिए।

पेट्रोल-डीजल की स्थिति पर सरकार से स्पष्टता मांगी गहलोत ने पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति बन रही है कि लंबी दूरी की यात्रा करने वालों को बार-बार ईंधन भरवाने की जरूरत पड़ रही है।