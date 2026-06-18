लाइव हिंदुस्तान की खबर के बाद बैक फुट पर आई राजस्थान यूनिवर्सिटी; PHD एडमिशन स्थगित

17 जून को प्रकाशित लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट में यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया था कि विश्वविद्यालय की ओर से जारी इंटरव्यू सूची में वर्गवार सीटों और इंटरव्यू के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों का श्रेणीवार विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया।

राजस्थान विश्वविद्यालय की पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया को लेकर उठे विवाद के बीच विश्वविद्यालय प्रशासन बैकफुट पर आ गया है। लाइव हिंदुस्तान ने पीएचडी इंटरव्यू सूची में आरक्षण नीति के पालन और पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाने वाली खबर प्रकाशित किए जाने के एक दिन बाद ही विश्वविद्यालय ने पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है।

दरअसल, 17 जून को प्रकाशित लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट में यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया था कि विश्वविद्यालय की ओर से जारी इंटरव्यू सूची में वर्गवार सीटों और इंटरव्यू के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों का श्रेणीवार विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया। जबकि विश्वविद्यालय के पीएचडी अध्यादेश 124 के बिंदु 5.6 में स्पष्ट रूप से आरक्षण नियमों के पालन का प्रावधान है।

आरक्षण नीति पर उठे थे गंभीर सवाल रिपोर्ट में बताया गया था कि अधिकांश विभागों में निर्धारित सीटों के मुकाबले लगभग दोगुने अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया कि किस वर्ग की कितनी सीटों के लिए कितने उम्मीदवारों को मौका दिया गया। इससे अभ्यर्थियों और छात्र संगठनों के बीच यह आशंका पैदा हुई कि कहीं अंतिम चयन प्रक्रिया में मनमानी या पक्षपात की गुंजाइश तो नहीं छोड़ी जा रही।

विशेष रूप से हिंदी विभाग का मामला चर्चा में रहा, जहां 31 सीटों के लिए 62 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू हेतु बुलाया गया था। हालांकि विश्वविद्यालय ने यह नहीं बताया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस और सामान्य वर्ग के कितने अभ्यर्थी इंटरव्यू सूची में शामिल किए गए हैं।

दर्जनों विभागों में सामने आया एक जैसा पैटर्न हिंदी विभाग के अलावा अंग्रेजी, संस्कृत, एबीएसटी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, मैनेजमेंट, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और कई अन्य विभागों में भी यही स्थिति देखने को मिली। सीटों का आरक्षण तो निर्धारित किया गया, लेकिन इंटरव्यू सूची में उसका कोई स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं दिखाई दिया।

यही वजह रही कि चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर सवाल लगातार बढ़ते गए। शिक्षाविदों का भी मानना था कि पीएचडी जैसी उच्च शिक्षा की प्रवेश प्रक्रिया में सीट मैट्रिक्स और वर्गवार मेरिट सूची सार्वजनिक करना आवश्यक है।

खबर के बाद हरकत में आया प्रशासन मामला सार्वजनिक होने और अभ्यर्थियों के बीच चर्चा तेज होने के बाद राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन ने पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया को स्थगित करने का निर्णय लिया। विश्वविद्यालय की ओर से जारी सूचना में प्रक्रिया को फिलहाल रोकने की बात कही गई है। हालांकि स्थगन के पीछे आधिकारिक कारणों का विस्तृत खुलासा नहीं किया गया है।

शिक्षा जगत में इस निर्णय को विश्वविद्यालय प्रशासन पर बढ़ते दबाव और पारदर्शिता को लेकर उठ रहे सवालों का परिणाम माना जा रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि यदि प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के अनुरूप थी तो फिर उसे अचानक स्थगित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी।

अब आगे क्या? पीएचडी अभ्यर्थियों और छात्र संगठनों की मांग है कि विश्वविद्यालय सभी विभागों की श्रेणीवार इंटरव्यू सूची सार्वजनिक करे और यह स्पष्ट करे कि आरक्षण नीति का पालन किस प्रकार किया गया है। उनका कहना है कि पारदर्शिता ही इस पूरे विवाद को समाप्त कर सकती है।