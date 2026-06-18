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लाइव हिंदुस्तान की खबर के बाद बैक फुट पर आई राजस्थान यूनिवर्सिटी; PHD एडमिशन स्थगित

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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17 जून को प्रकाशित लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट में यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया था कि विश्वविद्यालय की ओर से जारी इंटरव्यू सूची में वर्गवार सीटों और इंटरव्यू के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों का श्रेणीवार विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया।

लाइव हिंदुस्तान की खबर के बाद बैक फुट पर आई राजस्थान यूनिवर्सिटी; PHD एडमिशन स्थगित

राजस्थान विश्वविद्यालय की पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया को लेकर उठे विवाद के बीच विश्वविद्यालय प्रशासन बैकफुट पर आ गया है। लाइव हिंदुस्तान ने पीएचडी इंटरव्यू सूची में आरक्षण नीति के पालन और पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाने वाली खबर प्रकाशित किए जाने के एक दिन बाद ही विश्वविद्यालय ने पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है।

दरअसल, 17 जून को प्रकाशित लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट में यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया था कि विश्वविद्यालय की ओर से जारी इंटरव्यू सूची में वर्गवार सीटों और इंटरव्यू के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों का श्रेणीवार विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया। जबकि विश्वविद्यालय के पीएचडी अध्यादेश 124 के बिंदु 5.6 में स्पष्ट रूप से आरक्षण नियमों के पालन का प्रावधान है।

आरक्षण नीति पर उठे थे गंभीर सवाल

रिपोर्ट में बताया गया था कि अधिकांश विभागों में निर्धारित सीटों के मुकाबले लगभग दोगुने अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया कि किस वर्ग की कितनी सीटों के लिए कितने उम्मीदवारों को मौका दिया गया। इससे अभ्यर्थियों और छात्र संगठनों के बीच यह आशंका पैदा हुई कि कहीं अंतिम चयन प्रक्रिया में मनमानी या पक्षपात की गुंजाइश तो नहीं छोड़ी जा रही।

विशेष रूप से हिंदी विभाग का मामला चर्चा में रहा, जहां 31 सीटों के लिए 62 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू हेतु बुलाया गया था। हालांकि विश्वविद्यालय ने यह नहीं बताया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस और सामान्य वर्ग के कितने अभ्यर्थी इंटरव्यू सूची में शामिल किए गए हैं।

दर्जनों विभागों में सामने आया एक जैसा पैटर्न

हिंदी विभाग के अलावा अंग्रेजी, संस्कृत, एबीएसटी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, मैनेजमेंट, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और कई अन्य विभागों में भी यही स्थिति देखने को मिली। सीटों का आरक्षण तो निर्धारित किया गया, लेकिन इंटरव्यू सूची में उसका कोई स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं दिखाई दिया।

यही वजह रही कि चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर सवाल लगातार बढ़ते गए। शिक्षाविदों का भी मानना था कि पीएचडी जैसी उच्च शिक्षा की प्रवेश प्रक्रिया में सीट मैट्रिक्स और वर्गवार मेरिट सूची सार्वजनिक करना आवश्यक है।

खबर के बाद हरकत में आया प्रशासन

मामला सार्वजनिक होने और अभ्यर्थियों के बीच चर्चा तेज होने के बाद राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन ने पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया को स्थगित करने का निर्णय लिया। विश्वविद्यालय की ओर से जारी सूचना में प्रक्रिया को फिलहाल रोकने की बात कही गई है। हालांकि स्थगन के पीछे आधिकारिक कारणों का विस्तृत खुलासा नहीं किया गया है।

शिक्षा जगत में इस निर्णय को विश्वविद्यालय प्रशासन पर बढ़ते दबाव और पारदर्शिता को लेकर उठ रहे सवालों का परिणाम माना जा रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि यदि प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के अनुरूप थी तो फिर उसे अचानक स्थगित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी।

अब आगे क्या?

पीएचडी अभ्यर्थियों और छात्र संगठनों की मांग है कि विश्वविद्यालय सभी विभागों की श्रेणीवार इंटरव्यू सूची सार्वजनिक करे और यह स्पष्ट करे कि आरक्षण नीति का पालन किस प्रकार किया गया है। उनका कहना है कि पारदर्शिता ही इस पूरे विवाद को समाप्त कर सकती है।

फिलहाल पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया पर ब्रेक लग चुका है, लेकिन इससे जुड़े सवाल अभी भी बरकरार हैं। अब सभी की निगाहें विश्वविद्यालय प्रशासन पर टिकी हैं कि वह नई प्रक्रिया में पारदर्शिता और आरक्षण नियमों को लेकर क्या कदम उठाता है। इतना तय है कि एक खबर ने विश्वविद्यालय प्रशासन को जवाब देने और अपनी प्रक्रिया पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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