नेतृत्व की लड़ाई या राजनीतिक संदेश? गहलोत-पायलट विवाद के मायने समझिए

विवाद की नई शुरुआत उस वक्त हुई जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2020 के चर्चित मानेसर प्रकरण का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय जो घटनाक्रम हुआ था, उसे गलती मानकर भूल जाना और माफ कर देना चाहिए। गहलोत ने संकेतों में कहा कि उस दौर में सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई थी।

राजस्थान कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वरिष्ठ नेता सचिन पायलट के बीच लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक खींचतान एक बार फिर खुलकर सामने आती दिखाई दे रही है। हाल के दिनों में दोनों नेताओं के बयानों ने यह संकेत दिया है कि वर्षों पुराना विवाद अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। ऐसे समय में जब कांग्रेस नेतृत्व राजस्थान में एकजुटता का संदेश देने की कोशिश कर रहा है, गहलोत और पायलट के बीच बढ़ती तल्खी पार्टी के लिए नई चुनौती बन सकती है।

गहलोत के बयान से फिर गरमाई सियासत दरअसल, विवाद की नई शुरुआत उस वक्त हुई जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2020 के चर्चित मानेसर प्रकरण का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय जो घटनाक्रम हुआ था, उसे गलती मानकर भूल जाना और माफ कर देना चाहिए। गहलोत ने संकेतों में कहा कि उस दौर में सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई थी। उनके इस बयान को सीधे तौर पर सचिन पायलट खेमे पर निशाना माना गया।

करौली से पायलट का जवाब, बिना नाम लिए साधा निशाना गहलोत के बयान के कुछ ही समय बाद करौली में आयोजित किसान सम्मेलन के दौरान सचिन पायलट ने भी बिना किसी का नाम लिए प्रतिक्रिया दी। पायलट ने कहा कि वे पिछले 25 वर्षों से राजनीति में हैं और राजनीति की कई चालें देख चुके हैं। उन्होंने कहा कि उनका किसी से कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, लेकिन सच्चाई के साथ खड़ा होना जरूरी है।

पायलट ने संघर्ष, संयम, संतोष और सम्मान को राजनीति की मूल आवश्यकता बताते हुए कहा कि दूसरे लोग कैसा व्यवहार करेंगे, यह किसी के नियंत्रण में नहीं होता। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पायलट का यह बयान सीधे तौर पर गहलोत की टिप्पणी का जवाब था।

राहुल गांधी दे रहे एकजुटता का संदेश यह पूरा घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब कांग्रेस नेतृत्व राजस्थान में संगठन को मजबूत करने और एकजुटता का संदेश देने में जुटा हुआ है। हाल ही में राहुल गांधी के पुष्कर दौरे के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के कामकाज की खुलकर सराहना की गई थी।

राहुल गांधी ने दोनों नेताओं के प्रयासों को संगठन के लिए सकारात्मक बताया था और पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करने का संदेश दिया था। लेकिन गहलोत और पायलट के बीच फिर शुरू हुई बयानबाजी ने इस संदेश की धार को कमजोर कर दिया है।

संगठनात्मक एकता पर पड़ सकता है असर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि दोनों नेताओं के समर्थकों के बीच दूरी बढ़ती है तो इसका असर सीधे तौर पर संगठनात्मक ढांचे पर पड़ सकता है। कांग्रेस पहले ही राजस्थान में सत्ता से बाहर है और भाजपा के खिलाफ मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने की कोशिश कर रही है।

ऐसे में पार्टी के भीतर किसी भी तरह की गुटबाजी कार्यकर्ताओं के मनोबल और संगठन की मजबूती को प्रभावित कर सकती है। यही वजह है कि कांग्रेस नेतृत्व इस पूरे घटनाक्रम पर करीबी नजर बनाए हुए है।

पंचायत और निकाय चुनावों में बढ़ सकती है मुश्किल विशेषज्ञों का मानना है कि आगामी पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों पर भी इस विवाद का असर दिखाई दे सकता है। प्रदेश में स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं।

यदि दोनों नेताओं के समर्थकों के बीच राजनीतिक दूरी और बढ़ती है तो इसका असर टिकट वितरण से लेकर चुनावी रणनीति तक दिखाई दे सकता है। कई क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय की कमी भी पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है।

राष्ट्रीय राजनीति में भी पड़ सकती है गूंज इस राजनीतिक टकराव के प्रभाव केवल राजस्थान तक सीमित रहने की संभावना नहीं है। सचिन पायलट वर्तमान में कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख चेहरों में शामिल हैं और विभिन्न राज्यों में संगठनात्मक जिम्मेदारियां निभा रहे हैं।

वहीं अशोक गहलोत कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ और प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं, जिनकी पार्टी संगठन में मजबूत पकड़ मानी जाती है। ऐसे में दोनों नेताओं के बीच सार्वजनिक बयानबाजी कांग्रेस के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी असहज स्थिति पैदा कर सकती है।

आलाकमान के सामने बढ़ी चुनौती हालांकि कांग्रेस लगातार यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि संगठन पूरी तरह एकजुट है, लेकिन राजस्थान में फिर उभरती गहलोत-पायलट की तल्खी ने कई नए राजनीतिक सवाल खड़े कर दिए हैं।