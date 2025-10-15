Hindustan Hindi News
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरlawrence rohit gang member arrested america amit sharma extradition

लॉरेंस-रोहित गैंग का खजांची अमेरिका में दबोचा,4 साल पहले विदेश भागा;ADG दिनेश एमएन ने बताई पूरी बात

संक्षेप: राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग के एक बड़े गुर्गे अमित शर्मा उर्फ जैक पंडित को अमेरिका में गिरफ्तार करवाने में सफलता हासिल की है।

Wed, 15 Oct 2025 01:21 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग के एक बड़े गुर्गे अमित शर्मा उर्फ जैक पंडित को अमेरिका में गिरफ्तार करवाने में सफलता हासिल की है। अपराध की दुनिया में “गैंग का खजांची” कहे जाने वाले अमित शर्मा को अमेरिका की कैलिफोर्निया जेल में बंद कर दिया गया है। जयपुर क्राइम ब्रांच ने इंटरपोल की मदद से यह कार्रवाई की। अब भारत उसे प्रत्यर्पित कराने की प्रक्रिया में जुटा है।

मूल रूप से श्रीगंगानगर जिले के मटीली राठआन गांव का रहने वाला अमित शर्मा लंबे समय से पुलिस की पकड़ से बाहर था। साल 2021 में वह दुबई भाग गया। वहां से स्पेन होते हुए डंकी रूट के जरिए अमेरिका पहुंच गया। विदेश जाकर उसने पहचान छिपाने के लिए कई नाम अपनाए—जैक, सुल्तान उर्फ डॉक्टर, पंडित जी और अर्पित।

विदेश पहुंचने के बाद भी उसने अपराध की डोर नहीं छोड़ी। वह गैंग के फाइनेंस का बड़ा ऑपरेटर बन गया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से लेकर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ तक, हर बड़े नाम के साथ उसका कनेक्शन था।

एडीजी क्राइम दिनेश एमएन के अनुसार, अमित शर्मा गैंग के लिए विदेश से फाइनेंस नेटवर्क संचालित करता था। भारत में वसूली गई फिरौती की रकम को वह हवाला या अन्य मनी ट्रांजैक्शन चैनलों के जरिये विदेश भेजवाता था।

वहीं, विदेश में बैठकर हथियारों और ड्रग्स की खरीद में भी वह सक्रिय था। इसी रकम से लॉरेंस और रोहित गैंग के अपराधी गतिविधियों को फंड किया जाता था।

पुलिस जांच में सामने आया कि विदेश भागे गैंग सदस्यों को शरण दिलाने, उनके रहने और नकली दस्तावेज तैयार करवाने में भी अमित शर्मा की अहम भूमिका थी। यही नहीं, रोहित गोदारा को भारत से फरार होने के बाद अमेरिका में ठिकाना दिलाने वाला भी वही था।

जयपुर क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि अमित शर्मा अमेरिका में रहकर भारतीय गैंगों के लिए पैसों का प्रबंधन कर रहा है। इसी के बाद उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ।

अमेरिकी एजेंसियों को भेजी गई सूचना और दस्तावेजों के आधार पर इंटरपोल ने कार्रवाई की और उसे कैलिफोर्निया में गिरफ्तार कर लिया।

अमित शर्मा के विदेशी नेटवर्क का विस्तार अमेरिका, कनाडा, स्पेन, और दुबई तक फैला हुआ है। पुलिस को शक है कि उसके जरिये विदेशों में बैठे गैंगस्टरों को लगातार फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा था।

• 29 अप्रैल 2022: श्रीगंगानगर में कारोबारी अमोद कुमार भगत के घर फायरिंग में अहम भूमिका।

• 26 जनवरी 2022: जसप्रीत सिंह उर्फ अमु से मिली अवैध पिस्तौल और कारतूस, जो अमित ने ही सप्लाई किए थे।

• जनवरी 2024: उम्मीद कुमार से बरामद 6 पिस्टल और 84 कारतूस भी अमित और उसके साथियों ने उपलब्ध कराए थे।

जांच एजेंसियों का कहना है कि अमित शर्मा का अपराध केवल फाइनेंस तक सीमित नहीं था। वह ड्रग्स और हथियारों के तस्करी नेटवर्क का भी हिस्सा था। विदेशों में उसके संपर्कों के जरिये ही गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग भारत में हथियार पहुंचाते थे।

अमित शर्मा की गिरफ्तारी को राजस्थान पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। यह पहली बार है जब किसी भारतीय गैंग के फाइनेंसर को विदेश से गिरफ्तार करवाया गया है। पुलिस अब उसे भारत लाकर पूछताछ में जुटेगी ताकि लॉरेंस-रोहित नेटवर्क की अंतरराष्ट्रीय फंडिंग के तार पूरी तरह खोले जा सकें।

दिनेश एमएन ने कहा—“अमित शर्मा सिर्फ अपराधी नहीं, बल्कि वह इन गैंगों का वित्तीय मस्तिष्क था। उसकी गिरफ्तारी से कई कड़ियां खुलेंगी।”

