क्या सचिन पायलट बनेंगे कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष? गहलोत के बदले तेवरों का पूरा गणित

राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट को लेकर नई चर्चाओं ने राजनीतिक गलियारों का माहौल गर्म कर दिया है। कांग्रेस संगठन में संभावित बदलावों की अटकलों के बीच यह चर्चा जोर पकड़ रही है

राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट को लेकर नई चर्चाओं ने राजनीतिक गलियारों का माहौल गर्म कर दिया है। कांग्रेस संगठन में संभावित बदलावों की अटकलों के बीच यह चर्चा जोर पकड़ रही है कि पार्टी आलाकमान सचिन पायलट को प्रदेश संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकता है। इसी बीच अशोक गहलोत के हालिया बयानों ने सियासी सरगर्मी और बढ़ा दी है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि गहलोत का अचानक आक्रामक रुख और पायलट को लेकर लगातार बयानबाजी महज संयोग नहीं है। इसके पीछे संगठनात्मक बदलावों से लेकर विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया तक कई कारण बताए जा रहे हैं।

प्रदेशाध्यक्ष पद को लेकर अटकलों ने बढ़ाई हलचल राजस्थान कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं लंबे समय से चल रही हैं। हाल के दिनों में यह अटकलें तेज हुई हैं कि पार्टी आलाकमान संगठन को मजबूत करने के लिए सचिन पायलट को प्रदेशाध्यक्ष जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप सकता है। हालांकि कांग्रेस की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक हलकों में इसे लेकर लगातार चर्चा हो रही है।

इसी बीच अशोक गहलोत ने एक पुराने राजनीतिक प्रसंग का जिक्र करते हुए सचिन पायलट पर निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि जब पायलट को केंद्र सरकार में मंत्री बनाया गया था, तब उन्होंने स्वयं उनकी पैरवी की थी। गहलोत ने यह भी कहा कि पायलट ने सार्वजनिक रूप से कभी इस बात का उल्लेख नहीं किया, जिससे उन्हें शिकायत रही है।

गहलोत के इस बयान को कई राजनीतिक जानकार पायलट से जुड़े मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम के संदर्भ में देख रहे हैं। माना जा रहा है कि संगठन में संभावित बदलावों की चर्चा के बीच यह बयान नया राजनीतिक संदेश देने की कोशिश हो सकता है।

कर्नाटक मॉडल और कांग्रेस के अंदरूनी समीकरण राजस्थान की सियासत में चल रही इस चर्चा को कांग्रेस के अन्य राज्यों के अनुभवों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। विशेष रूप से कर्नाटक का उदाहरण राजनीतिक बहस का हिस्सा बना हुआ है, जहां संगठनात्मक भूमिका निभाने वाले डीके शिवकुमार को बाद में मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी भी मिली।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि कांग्रेस राजस्थान में भी संगठन को मजबूत करने के लिए कोई बड़ा कदम उठाती है, तो उसके दूरगामी राजनीतिक प्रभाव हो सकते हैं। इसी संभावना के कारण प्रदेश कांग्रेस के अंदर विभिन्न खेमों में सक्रियता बढ़ी हुई दिखाई दे रही है।

दूसरी ओर, विपक्षी दल भी इस मुद्दे को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। भाजपा नेताओं का दावा है कि जैसे ही सचिन पायलट को आगे बढ़ाने की चर्चा होती है, कांग्रेस के भीतर पुराने मतभेद फिर सतह पर आ जाते हैं। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस नेतृत्व अभी तक आंतरिक खींचतान से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाया है।

शेखावत के बयान से और गरमाई राजनीति केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के हालिया बयान ने इस पूरे मामले को नई राजनीतिक धार दे दी है। जोधपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान शेखावत ने तंज कसते हुए कहा कि जब भी कांग्रेस संगठन सचिन पायलट को कोई बड़ी जिम्मेदारी देने की दिशा में बढ़ता है, तब पुराने विवाद फिर सामने आने लगते हैं।

शेखावत ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास बताता है कि पार्टी में आगे बढ़ने की कोशिश करने वाले नेताओं को अक्सर आंतरिक विरोध का सामना करना पड़ा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पायलट को नई जिम्मेदारी मिलने की संभावनाओं ने कुछ नेताओं की राजनीतिक बेचैनी बढ़ा दी है।

भाजपा नेताओं के इन बयानों के बाद कांग्रेस की आंतरिक राजनीति एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि संगठनात्मक स्तर पर कोई बड़ा फैसला होता है, तो उसका असर प्रदेश कांग्रेस की भविष्य की रणनीति पर भी दिखाई दे सकता है।