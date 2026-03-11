क्या सच्चा साथ हर कमी को ताकत बना देता है? पढ़िए राजस्थान के रामलाल-लछु की ये कहानी

मानपुर की पहाड़ियों से निकली संघर्ष की कहानी राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले की मानपुर पहाड़ियों से एक ऐसी कहानी सामने आई है, जो संघर्ष, साहस और सच्चे साथ की मिसाल बन गई है।

जन्म से नेत्रहीन, फिर भी नहीं टूटा हौसला रामलाल मीणा जन्म से ही नेत्रहीन हैं। उन्होंने कभी इस दुनिया को अपनी आंखों से नहीं देखा। उनके लिए सुबह की धूप, खेतों की हरियाली या अपनों के चेहरे सिर्फ एहसासों तक सीमित हैं। इसके बावजूद उन्होंने जीवन से हार नहीं मानी और हर मुश्किल के बीच उम्मीद को जिंदा रखा।

मजदूरी और खेती से चलता है परिवार का गुजारा रामलाल के पिता हिरिया मीणा गांव से दूर शहरों में मजदूरी करके परिवार का पेट पालते हैं। उनकी कमाई से ही घर की जरूरतें पूरी होती हैं। वहीं मां पालू देवी खेतों में काम करने के साथ घर की जिम्मेदारियां भी संभालती हैं। आर्थिक तंगी के कारण परिवार को हर दिन संघर्ष करना पड़ता है।

समाज के तानों ने बढ़ाई मानसिक पीड़ा रामलाल को सबसे ज्यादा दर्द समाज के तानों से मिला। गांव में अक्सर लोग कहते जब दिखाई नहीं देता तो घर से बाहर क्यों निकलता है? क्या करेगा? कौन अपनी बेटी देगा?” ऐसे सवालों ने कई बार उनके आत्मविश्वास को कमजोर किया और शादी का सपना भी दूर होता चला गया।

सांप के काटने से बदल गई लछु की जिंदगी उधर उसी गांव की रहने वाली लछु कुमारी की जिंदगी भी अचानक बदल गई। खेत में घास काटते समय एक सांप ने उनके बाएं हाथ पर काट लिया। इलाज तो मिल गया, लेकिन जहर के असर से उनका हाथ कंधे से लगभग निष्क्रिय हो गया। इस घटना ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी।

मां की मौत और पिता की बीमारी से बढ़ी जिम्मेदारी लछु की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुईं। मां अलकू देवी के निधन के बाद घर की जिम्मेदारियां उनके कंधों पर आ गईं। पिता गोटिया मीणा मानसिक रूप से कमजोर हो गए। परिवार की आर्थिक स्थिति भी खराब थी, जिससे लछु के भविष्य को लेकर चिंता बढ़ती जा रही थी।

रिश्तेदारों की पहल से जुड़ी दो जिंदगियां काफी समय तक दोनों की जिंदगी संघर्ष में गुजरती रही। इसी बीच गांव और रिश्तेदारों की पहल पर दोनों परिवारों के बीच बातचीत शुरू हुई। हालात और परिस्थितियों को समझते हुए आखिरकार रामलाल और लछु का रिश्ता तय हो गया।

आर्थिक तंगी के बीच मिला सामूहिक विवाह का सहारा हालांकि गरीबी के कारण शादी करना आसान नहीं था। इसी दौरान उदयपुर में नारायण सेवा संस्थान द्वारा आयोजित 45वें दिव्यांग एवं निर्धन सामूहिक विवाह समारोह की जानकारी मिली। इस समारोह ने दोनों परिवारों को नई उम्मीद दी और अब इसी मंच पर दोनों सात फेरे लेकर अपने जीवन की नई शुरुआत करेंगे।

‘मैं रामलाल की आंखें बनूंगी- लछु का भरोसा इस रिश्ते की सबसे खास बात यह है कि दोनों एक-दूसरे की कमजोरी को अपनी ताकत बना रहे हैं। लछु पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती हैं“मैं रामलाल की आंखें बनूंगी और इनका हाथ मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा।” यह वाक्य उनके रिश्ते की गहराई को साफ दर्शाता है।