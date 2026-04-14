गिरफ्तारी के बाद बिगड़ी तबीयत: डॉ. सोमदेव SMS अस्पताल में भर्ती, प्रदेशभर में विरोध
क्या सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल अब प्रभावशाली आरोपियों के लिए सेफ जोन बनता जा रहा है? यह सवाल एक बार फिर उठ खड़ा हुआ है। निविक हॉस्पिटल के निदेशक डॉ. सोमदेव बंसल की गिरफ्तारी के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने पर SMS अस्पताल में भर्ती किया गया
क्या सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल अब प्रभावशाली आरोपियों के लिए सेफ जोन बनता जा रहा है? यह सवाल एक बार फिर उठ खड़ा हुआ है। निविक हॉस्पिटल के निदेशक डॉ. सोमदेव बंसल की गिरफ्तारी के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने पर SMS अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में सामने आई गंभीर अनियमितताओं ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
भर्ती प्रक्रिया में लापरवाही से बढ़े संदेह
डॉ. सोमदेव बंसल को गिरफ्तार किए जाने के कुछ ही घंटों बाद SMS अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन मेडिकल प्रोटोकॉल का पालन नहीं किए जाने के आरोप सामने आए हैं। जानकारी के अनुसार, भर्ती पर्ची पर न तो किसी रेजीडेंट डॉक्टर के हस्ताक्षर हैं और न ही किसी सीनियर डॉक्टर की कंसल्टेंसी ली गई। मेडिकल लीगल केस में इस तरह की लापरवाही को गंभीर माना जा रहा है।
सीनियर डॉक्टर की मंजूरी के बिना वार्ड में शिफ्ट
मेडिसिन विभाग ने इस प्रक्रिया पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि किसी भी मरीज को भर्ती करने से पहले सीनियर डॉक्टर द्वारा प्रारंभिक जांच के आधार पर विभाग तय किया जाता है। लेकिन इस मामले में सीधे जनरल मेडिसिन वार्ड में भर्ती कर दिया गया, जो स्थापित नियमों के खिलाफ है।
अस्पताल प्रशासन का पक्ष
पूरे घटनाक्रम में अस्पताल अधीक्षक डॉ. मृणाल जोशी का कहना है कि इमरजेंसी में ड्यूटी इंचार्ज और वार्ड इंचार्ज पर कार्रवाई की जाएगी क्योंकि भर्ती के समय उनकी जिम्मेदारी रहती।
मेडिकल बोर्ड बना, फिर भी जांच अधूरीअधूरी
मामले की गंभीरता को देखते हुए SMS प्रशासन ने मेडिकल बोर्ड का गठन किया है। इसमें कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, जनरल मेडिसिन और फोरेंसिक विभाग के विशेषज्ञ शामिल हैं। हालांकि 24 घंटे से अधिक समय बीतने के बाद भी सभी जांचें पूरी नहीं हो पाई हैं, जो खुद में सवाल खड़े करता है।
प्रारंभिक रिपोर्ट सामान्य, फिर भर्ती क्यों?
डॉ. बंसल की शुरुआती मेडिकल रिपोर्ट सामान्य आई है। ब्लड टेस्ट, ईसीजी और सीटी स्कैन सभी सामान्य पाए गए हैं। इसके बावजूद उन्हें अस्पताल में भर्ती रखा गया है और अतिरिक्त जांचें करवाई जा रही हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब रिपोर्ट सामान्य हैं
डॉक्यूमेंट में हेरफेर के आरोप में गिरफ्तारी
डॉ. सोमदेव बंसल को 12 अप्रैल को एक महिला मरीज की मौत के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन पर इलाज में लापरवाही और मरीजों के दस्तावेजों में हेरफेर कर RGHS वेबसाइट पर अपलोड करने के आरोप हैं। जांच में सामने आया कि मरीज को बार-बार डिस्चार्ज और दोबारा भर्ती दिखाया गया, साथ ही कंसेंट फॉर्म में भी काटछांट की गई।
गिरफ्तारी के विरोध में प्रदेशभर में प्रदर्शन
डॉ. बंसल की गिरफ्तारी के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन राजस्थान के आह्वान पर प्रदेशभर के निजी अस्पताल बंद रखे गए हैं। डॉक्टरों का आरोप है कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई और यह कार्रवाई पक्षपातपूर्ण है।
स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठे बड़े सवाल
इस पूरे मामले ने न केवल SMS अस्पताल की कार्यप्रणाली बल्कि पूरे स्वास्थ्य तंत्र की पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या प्रभावशाली आरोपियों को अस्पताल के जरिए राहत मिल रही है? अब यह जांच और प्रशासनिक कार्रवाई के बाद ही साफ हो पाएगा।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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