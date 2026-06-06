क्या बदलेगा राजस्थान कांग्रेस का प्रदेशाध्यक्ष? अंदरखाने से सामने आई बड़ी जानकारी
राजस्थान कांग्रेस में बदलाव की आहट है या सिर्फ राजनीतिक अटकलें? प्रदेशाध्यक्ष पद को लेकर सामने आई नई जानकारी ने सस्पेंस और बढ़ा दिया है।
राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) अध्यक्ष पद को लेकर पिछले कुछ समय से राजनीतिक गलियारों में बदलाव की चर्चाएं तेज हैं। हालांकि, पार्टी के भीतर से मिल रहे संकेत और संगठनात्मक परिस्थितियों को देखते हुए फिलहाल नेतृत्व परिवर्तन की संभावना बेहद कम नजर आ रही है। सूत्रों और राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस आगामी चुनावी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए प्रदेशाध्यक्ष पद पर निरंतरता बनाए रखने के पक्ष में दिखाई दे रही है।
गोविंद सिंह डोटासरा जुलाई 2020 में राजस्थान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष बनाए गए थे। सामान्य तौर पर कांग्रेस संगठन में प्रदेशाध्यक्ष का कार्यकाल तीन वर्ष का माना जाता है, लेकिन डोटासरा का कार्यकाल लगभग छह वर्ष तक पहुंचने वाला है। इसके बावजूद पार्टी नेतृत्व ने अब तक उनके स्थान पर किसी नए चेहरे की तलाश या बदलाव की कोई औपचारिक प्रक्रिया शुरू नहीं की है। यही कारण है कि राजनीतिक हलकों में यह चर्चा शुरू हुई कि क्या कांग्रेस राजस्थान में संगठनात्मक बदलाव करने जा रही है या फिर मौजूदा नेतृत्व को ही आगे बढ़ाया जाएगा।
संगठन को मजबूत करने में रही सक्रिय भूमिका
डोटासरा के कार्यकाल को संगठनात्मक मजबूती के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है। उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने बूथ, मंडल और ब्लॉक स्तर तक संगठन को सक्रिय करने का प्रयास किया। प्रदेश में सत्ता से बाहर होने के बाद भी कांग्रेस लगातार भाजपा सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरती रही है। सड़क से लेकर विधानसभा तक पार्टी की सक्रियता ने विपक्ष की भूमिका को मजबूत करने में मदद की है।
राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि प्रदेश कांग्रेस का संगठन वर्तमान समय में अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय दिखाई देता है और इसका श्रेय काफी हद तक डोटासरा की कार्यशैली को दिया जाता है। यही वजह है कि पार्टी नेतृत्व भी फिलहाल किसी बड़े बदलाव के मूड में नजर नहीं आता।
पायलट खेमे की ओर से भी नहीं दिख रही दावेदारी
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर सबसे अहम पहलू यह है कि पार्टी के भीतर किसी बड़े गुट की ओर से बदलाव की मांग सामने नहीं आई है। विशेष रूप से पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट खेमे की ओर से भी प्रदेशाध्यक्ष पद के लिए किसी तरह की खुली लॉबिंग या दावेदारी देखने को नहीं मिल रही है।
पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि प्रदेश कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चल रही चर्चाएं अधिकतर राजनीतिक अटकलों पर आधारित हैं। संगठन के भीतर इस विषय पर किसी प्रकार की सक्रिय कवायद फिलहाल नहीं चल रही है।
राहुल गांधी की सराहना को माना जा रहा संकेत
हाल ही में राहुल गांधी के राजस्थान दौरे के दौरान प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व की सार्वजनिक सराहना भी राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पुष्कर दौरे के दौरान राहुल गांधी ने प्रदेश संगठन और विपक्ष की भूमिका को लेकर सकारात्मक टिप्पणी की थी। इसे कई राजनीतिक पर्यवेक्षक डोटासरा के नेतृत्व पर केंद्रीय नेतृत्व के भरोसे के संकेत के रूप में देख रहे हैं।
इसके अलावा ओबीसी वर्ग में कांग्रेस की पकड़ बनाए रखने में भी डोटासरा की भूमिका को महत्वपूर्ण माना जाता है। पार्टी आगामी चुनावों को देखते हुए सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को साधने की रणनीति पर काम कर रही है, ऐसे में नेतृत्व परिवर्तन का जोखिम उठाने की संभावना कम दिखाई देती है।
चुनावी तैयारियों पर कांग्रेस का फोकस
सूत्रों के अनुसार, फिलहाल न तो दिल्ली स्तर पर प्रदेश नेतृत्व में बदलाव को लेकर कोई औपचारिक बैठक हुई है और न ही संगठनात्मक परिवर्तन की कोई प्रक्रिया शुरू की गई है। कांग्रेस का पूरा ध्यान आगामी पंचायत, निकाय और लोकसभा चुनावों की तैयारियों पर केंद्रित है।
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पार्टी इस समय "चेंज नहीं, कंटिन्यूटी" की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। संगठनात्मक ढांचे का पुनर्गठन पहले ही किया जा चुका है और अब कांग्रेस उस ढांचे को चुनावी मैदान में प्रभावी ढंग से उतारने की तैयारी में जुटी हुई है।
ऐसे में वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए संकेत यही हैं कि राजस्थान कांग्रेस में फिलहाल किसी बड़े संगठनात्मक बदलाव की संभावना नहीं है और गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में ही पार्टी आगामी राजनीतिक चुनौतियों का सामना करती नजर आ सकती है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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