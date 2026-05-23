कुत्तों से नहीं… एक अदृश्य खतरे से घिरा जंगल! राजस्थान में हाई अलर्ट, बाघों पर मंडराया वायरस का साया

राजस्थान के जंगलों में इस समय सब कुछ सामान्य दिख रहा है—पेड़ों के बीच सन्नाटा, पानी के किनारे वन्यजीवों की हलचल और टाइगर मूवमेंट पर नजर रखती टीमें। लेकिन इस शांत तस्वीर के पीछे एक ऐसा खतरा छिपा है

राजस्थान के जंगलों में इस समय सब कुछ सामान्य दिख रहा है पेड़ों के बीच सन्नाटा, पानी के किनारे वन्यजीवों की हलचल और टाइगर मूवमेंट पर नजर रखती टीमें। लेकिन इस शांत तस्वीर के पीछे एक ऐसा खतरा छिपा है, जो दिखाई नहीं देता… और अगर समय रहते नहीं रोका गया, तो इसका असर जंगल के सबसे ताकतवर शिकारी तक पहुंच सकता है।

मध्यप्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व में लगातार बाघों और तेंदुओं की मौतों के बाद अब राजस्थान का वन विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। वजह है कैनाइन डिस्टेंपर वायरस (CDV)। यह वही वायरस है, जो आमतौर पर कुत्तों में फैलता है, लेकिन वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार यह बाघ, तेंदुआ और दूसरे मांसाहारी वन्यजीवों तक भी पहुंच सकता है।

रणथंभौर में अचानक बढ़ी सतर्कता नेशनल टाइगर कंजरवेशन अथॉरिटी (NTCA) की एडवाइजरी मिलते ही रणथंभौर टाइगर रिजर्व प्रशासन ने आपात स्तर की तैयारियां शुरू कर दीं। अधिकारियों, वनकर्मियों और वेटरनरी टीमों की बैठकें बुलाई गईं। फील्ड स्टाफ को निर्देश दिए गए कि जंगल क्षेत्र में किसी भी असामान्य गतिविधि, बीमार जानवर या संदिग्ध लक्षण की तुरंत रिपोर्ट की जाए।

वन विभाग के लिए चिंता की सबसे बड़ी वजह यह है कि यह वायरस सीधे जंगल के भीतर नहीं, बल्कि जंगल के बाहर से प्रवेश कर सकता है।

खतरे की कड़ी गांवों के कुत्ते और जंगल के शिकारी विशेषज्ञों के अनुसार, जंगल से सटे गांवों में रहने वाले या आवारा कुत्ते वायरस के वाहक बन सकते हैं। यदि संक्रमित कुत्तों का संपर्क वन्यजीवों से होता है तो संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है।

इसी संभावना को देखते हुए रणथंभौर से जुड़े संवेदनशील इलाकों की पहचान की गई है। इनमें मानसरोवर डेम, देवपुरा डेम, गिलाई सागर और कैलाशपुरी जैसे क्षेत्र शामिल हैं। योजना बनाई गई है कि इन इलाकों के आसपास रहने वाले लगभग 80 प्रतिशत कुत्तों का वैक्सीनेशन कराया जाए।

जंगल के भीतर शुरू हुई खामोश जांच वन विभाग ने केवल निगरानी तक खुद को सीमित नहीं रखा। एहतियात के तौर पर पानी, मिट्टी और वन्यजीवों के सैंपल भी जांच के लिए लिए जा रहे हैं। राहत की बात यह है कि अब तक की रिपोर्ट में रणथंभौर में वायरस की पुष्टि नहीं हुई है और वन्यजीव स्वस्थ पाए गए हैं।

लेकिन अधिकारियों का कहना है कि अभी राहत मान लेना जल्दबाजी होगी, क्योंकि वायरस के मामलों में शुरुआती चरण में लक्षण स्पष्ट नहीं भी हो सकते।

संक्रमण हुआ तो क्या होंगे संकेत? वन्यजीव विशेषज्ञों के मुताबिक, यह वायरस जानवरों के शरीर में प्रवेश करने के बाद धीरे-धीरे असर दिखाता है। शुरुआती संकेतों में बुखार, आंख और नाक से स्राव, खांसी, उल्टी, दस्त और भोजन कम करना शामिल हो सकता है। गंभीर स्थिति में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होने और लकवे जैसी स्थिति बनने का खतरा भी रहता है।

यही वजह है कि फिलहाल रोकथाम को ही सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है।

मध्यप्रदेश की घटनाओं ने बढ़ाई चिंता कान्हा में बीते महीनों के दौरान कई बाघों और तेंदुओं की मौत ने वन्यजीव संरक्षण एजेंसियों को चिंतित कर दिया है। हालात ऐसे बने कि आसपास के क्षेत्रों में कुत्तों का बड़े स्तर पर टीकाकरण अभियान चलाना पड़ा।

राजस्थान के लिए चिंता इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि यहां पहले भी वन्यजीवों में वायरस से जुड़ी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ऐसे में सरिस्का और रणथंभौर जैसे संवेदनशील टाइगर लैंडस्केप में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है।

फिलहाल सुरक्षित हैं बाघ… लेकिन खतरा टला नहीं जंगल में इस वक्त कोई दहशत नहीं दिखती, बाघ सामान्य गतिविधियां कर रहे हैं और निगरानी लगातार जारी है। लेकिन वन विभाग जानता है कि कभी-कभी सबसे बड़ा खतरा दहाड़ता नहीं… चुपचाप फैलता है।