कूनो के चीते को रास आ रहा राजस्थान, झालावाड़ में नजर आया KP-3
जंगल का असली बादशाह इस वक्त सड़कों पर नहीं, बल्कि पगडंडियों पर अपनी कहानी लिख रहा है। मध्यप्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से निकला ‘घुमक्कड़’ चीता KP-3 अब राजस्थान की सरहद पर दस्तक दे चुका है।
जंगल का असली बादशाह इस वक्त सड़कों पर नहीं, बल्कि पगडंडियों पर अपनी कहानी लिख रहा है। मध्यप्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से निकला ‘घुमक्कड़’ चीता KP-3 अब राजस्थान की सरहद पर दस्तक दे चुका है। बारां के घने जंगलों को पार करते हुए यह खूबसूरत शिकारी अब झालावाड़ के मनोहरथाना वन क्षेत्र की चंदीपुर रेंज में नजर आया है और इसके साथ ही पूरे इलाके में रोमांच और सतर्कता दोनों बढ़ गई है।
रात का राही, दिन का मेहमान
KP-3 का अंदाज भी निराला है। दिनभर किसी सुरक्षित ठिकाने पर आराम और रात होते ही लंबी सैर!
शनिवार देर रात यह भटगांव के जंगलों से निकला और कचनारिया खुर्द, कोटड़ा कागला होते हुए झालावाड़ की सीमा में एंट्री कर गया। रविवार को दिनभर इसकी लोकेशन शांत रही, लेकिन जैसे ही अंधेरा घिरा फिर से हलचल के संकेत मिल गए।
वन विभाग के अधिकारी भी मान रहे हैं ये चीता नहीं, जंगल का ‘नाइट ट्रैवलर’ है!
हाईटेक ट्रैकिंग: हर कदम पर नजर
KP-3 की हर चाल पर पैनी नजर रखी जा रही है।
बारां और झालावाड़ वन विभाग के साथ-साथ कूनो नेशनल पार्क की एक्सपर्ट टीम भी मैदान में है। GPS कॉलर और ग्राउंड ट्रैकिंग के जरिए इसकी लोकेशन लगातार मॉनिटर हो रही है।
लेकिन चुनौती कम नहीं क्योंकि KP-3 किसी तय रास्ते का नहीं, अपने मन का मालिक है।
नो रिटर्न पॉलिसी वाला चीता!
KP-3 का मूवमेंट पैटर्न भी दिलचस्प है।
जो रास्ता एक बार तय कर लिया वह दोबारा उधर झांकता भी नहीं! लगातार नई दिशा, नया इलाका और नई खोज… यही इसका स्टाइल है।
यही वजह है कि वन विभाग के लिए इसकी ट्रैकिंग किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं।
ग्रामीणों के लिए अलर्ट
रोमांच के बीच सावधानी भी जरूरी है।
वन विभाग ने आसपास के गांवों में एडवाइजरी जारी की है
रात में अकेले बाहर न निकलें
बच्चों को घर के पास रखें
मवेशियों को सुरक्षित बाड़ों में बांधें
किसी भी गतिविधि की तुरंत सूचना दें
यानी जंगल का मेहमान आया है तो मेजबानी भी समझदारी से करनी होगी।
हाड़ौती: चीतों के लिए ‘परफेक्ट होम’?
विशेषज्ञ मानते हैं कि बारां-झालावाड़ का इलाका चीतों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं
पहाड़, जंगल, खुले मैदान, पानी और भरपूर शिकार सब कुछ यहां मौजूद है।
यही वजह है कि KP-3 जैसे चीते यहां तक खिंचे चले आ रहे हैं।
बड़ा सवाल: क्या बनेगा ‘हाड़ौती चीता कॉरिडोर’?
KP-3 की यह रोमांचक यात्रा सिर्फ एक चीते की कहानी नहीं, बल्कि एक बड़े बदलाव का संकेत है।
क्या राजस्थान का दक्षिण-पूर्वी वन क्षेत्र अब चीतों का नया ठिकाना बनेगा?
क्या हाड़ौती में विकसित होगा एक नया ‘चीता कॉरिडोर’?
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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