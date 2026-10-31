कुंडली में गुरु-शनि और राहु की ये चाल; कहीं पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब तो नहीं चुका रहे आप

ज्योतिषीय परंपरा में मृत्यु के समय बनने वाली कुंडली को पुण्य चक्र कहा गया है। मान्यता है कि इसके आधार पर मृत्यु के बाद आत्मा की गति और अगले जन्म के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है।

ज्योतिषीय परंपरा में मृत्यु के समय बनने वाली कुंडली को पुण्य चक्र कहा गया है। मान्यता है कि इसके आधार पर मृत्यु के बाद आत्मा की गति और अगले जन्म के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है।

क्या आपकी जिंदगी में बार-बार अड़चनें आ रही हैं? मेहनत करने के बाद भी नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही, परिवार में अशांति बनी रहती है, मन में अनजाना डर बैठा रहता है या संतान सुख मिलने में देरी हो रही है? कहीं आप भी इन परेशानियों की वजह अपने पिछले जन्म के कर्मों को तो नहीं मानते? ज्योतिष की दुनिया में ऐसे कई दावे और मान्यताएं हैं, जिनमें जन्म कुंडली के गुरु, शनि और राहु की स्थिति को पूर्वजन्म के कर्मों, पूर्वजों के आशीर्वाद और कथित दोषों से जोड़कर देखा जाता है।

ज्योतिषाचार्य अजय कुमार अग्रवाल के अनुसार, कुंडली के अलग-अलग भावों में इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर पूर्वजन्म, पूर्वजों से संबंध और जीवन में आने वाली परेशानियों के बारे में ज्योतिषीय मान्यताएं बताई जाती हैं। इन मान्यताओं में कहीं पूर्वजों के आशीर्वाद से सुख मिलने की बात है, तो कहीं नौकरी, संतान, आर्थिक स्थिति और मानसिक शांति में बाधाओं को कथित दोषों से जोड़ा गया है। हालांकि, इन दावों को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तथ्य नहीं माना जाता है।

मृत्यु के समय की कुंडली से अगले जन्म तक का दावा! ज्योतिषीय परंपरा में मृत्यु के समय बनने वाली कुंडली को पुण्य चक्र कहा गया है। मान्यता है कि इसके आधार पर मृत्यु के बाद आत्मा की गति और अगले जन्म के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है।

जातक-पारिजात में वर्णित मान्यताओं के अनुसार, मृत्यु के समय लग्न में गुरु होने पर देवलोक, सूर्य या मंगल होने पर मृत्युलोक और चंद्रमा या शुक्र होने पर पितृलोक की गति बताई गई है। वहीं, बुध या शनि की स्थिति को नरक लोक से जोड़ा गया है।

इसी तरह, बारहवें भाव में शुभ ग्रह और बलवान द्वादशेश की स्थिति को मोक्ष का योग माना जाता है। गुरु और केतु का द्वादश भाव से संबंध भी कुछ ज्योतिषीय मान्यताओं में मोक्ष से जोड़ा जाता है। दूसरी ओर, बारहवें भाव में शनि, राहु या केतु का अष्टमेश के साथ संबंध अशुभ माना गया है।

गुरु की कुंडली में स्थिति बताएगी पूर्वजों का आशीर्वाद या कथित दोष? ज्योतिषाचार्य अजय कुमार अग्रवाल के अनुसार, जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति को पूर्वजन्म के संस्कारों और पूर्वजों से जोड़कर देखा जाता है। अलग-अलग भावों में गुरु होने को लेकर अलग-अलग मान्यताएं हैं।

1. लग्न में गुरु: पूर्वजों की मौजूदगी का अहसास? ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, लग्न में गुरु होने पर व्यक्ति को पूर्वजों का आशीर्वाद मिलने की बात कही जाती है। कुछ मान्यताओं में ऐसे लोगों को अकेले में या पूजा करते समय किसी की मौजूदगी का अहसास होने से भी जोड़ा गया है। इसके उपाय के रूप में अमावस्या पर दूध का दान करने की सलाह दी जाती है।

2. दूसरे या आठवें भाव में गुरु: पिछले जन्म में संत थे आप? दूसरे या आठवें भाव में गुरु होने को पूर्वजन्म में धार्मिक, संत स्वभाव वाला या आध्यात्मिक व्यक्ति होने से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि कुछ अधूरी इच्छाओं के कारण दोबारा जन्म लेना पड़ा होगा। ऐसे लोगों को पूर्वजों का आशीर्वाद मिलने और जीवन के उत्तरार्ध में धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ने की बात कही जाती है।

3. तीसरे भाव में गुरु: सती स्त्री के आशीर्वाद की मान्यता तीसरे भाव में गुरु होने पर कुछ ज्योतिषीय मान्यताएं पूर्वजों में किसी स्त्री के सती होने और उसके आशीर्वाद को सुखी जीवन से जोड़ती हैं। कथित दोष की स्थिति में शारीरिक, आर्थिक और मानसिक परेशानियों की बात कही जाती है। इसके लिए कुलदेवी या मां भगवती की आराधना का सुझाव दिया जाता है।

4. चौथे भाव में गुरु: पूर्वजों से जुड़ा है यह योग! चौथे भाव में गुरु को कुछ मान्यताओं में पूर्वजों के पुनर्जन्म से जोड़ा जाता है। इसे पूर्वजों के आशीर्वाद से सुखी जीवन का संकेत भी माना जाता है। इसके विपरीत, कथित दोष होने पर मन में भय और लगातार परेशानियां बने रहने की बात कही जाती है। ऐसे लोगों को साल में एक बार पूर्वजों के स्थान पर पूजा-अर्चना करने की सलाह दी जाती है।

5. नौवें भाव में गुरु: उम्र के साथ बढ़ता है ज्ञान नवम भाव में गुरु को बुजुर्गों और पूर्वजों के आशीर्वाद से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि ऐसे व्यक्ति में आध्यात्मिक विचार बढ़ते हैं और उम्र के साथ ज्ञान तथा अनुभव में वृद्धि होती है।

6. दसवें भाव में गुरु: संत बनने का योग? दसवें भाव में गुरु होने पर धार्मिक प्रवृत्ति, भगवान के प्रति श्रद्धा और संत स्वभाव के संस्कार होने की मान्यता है। यदि नौवें, दसवें या ग्यारहवें भाव में शनि या राहु भी हो, तो व्यक्ति के किसी धार्मिक संस्था, न्यास या धार्मिक स्थल से जुड़ने की संभावना बताई जाती है। हालांकि, इससे किसी के संत बनने की निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती।

7. ग्यारहवें भाव में गुरु: तंत्र-मंत्र से जुड़ा है मामला? ग्यारहवें भाव में गुरु को कुछ मान्यताओं में पूर्वजन्म में तंत्र-मंत्र या गुप्त विद्याओं का जानकार होने से जोड़ा जाता है। कथित नकारात्मक प्रभाव के कारण पारिवारिक सुख में बाधा और मानसिक अशांति की बात कही जाती है। राहु की युति होने पर मां काली की आराधना और संयमित जीवन अपनाने की सलाह दी जाती है।

8. बारहवें भाव में गुरु: मंदिर से जुड़ा कथित दोष! बारहवें भाव में गुरु या गुरु के साथ राहु अथवा शनि की युति को कुछ ज्योतिषीय मान्यताओं में पूर्वजन्म में धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाने से जोड़ा जाता है। इसके प्रायश्चित के रूप में धार्मिक कार्य करने की सलाह दी जाती है। साथ ही, आध्यात्मिक जीवन अपनाने को लाभकारी बताया जाता है।

शनि की ये स्थितियां नौकरी, परिवार और आर्थिक परेशानी से जोड़ी जाती हैं गुरु के बाद शनि की स्थिति को भी पूर्वजन्म के कर्मों और उनके कथित फल से जोड़कर देखा जाता है। ज्योतिषीय मान्यताओं में शनि के अलग-अलग भावों को लेकर कई चौंकाने वाले दावे किए गए हैं।

1. लग्न में शनि: बचपन से संघर्ष की कहानी! लग्न में शनि होने पर व्यक्ति को पूर्वजन्म में वैद्य, जड़ी-बूटियों या पुरानी वस्तुओं का जानकार माना जाता है। दूसरी ओर, बचपन में बीमारी, आर्थिक परेशानियों और जीवन में संघर्ष की आशंका भी बताई जाती है। इन मान्यताओं के आधार पर पूजा-अर्चना का सुझाव दिया जाता है।

2. दूसरे भाव में शनि: किसी की बददुआ का असर? दूसरे भाव में शनि को पूर्वजन्म में किसी व्यक्ति को कष्ट देने से जोड़ने वाली मान्यताएं हैं। इसके कथित प्रभाव के रूप में आर्थिक, शारीरिक और पारिवारिक परेशानियों की बात कही जाती है। राहु का संबंध होने पर डरावने सपने, नींद में परेशानी और मानसिक बेचैनी जैसे अनुभवों को भी इससे जोड़ा जाता है।

3. तीसरे या छठे भाव में शनि-राहु: भविष्य का पूर्वाभास? तीसरे या छठे भाव में शनि अथवा राहु होने पर कुछ ज्योतिषीय मान्यताएं व्यक्ति को भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होने से जोड़ती हैं। ऐसे लोगों की जमीन और भूमि से जुड़े विषयों में रुचि होने की बात भी कही जाती है। हालांकि, ग्रहों की स्थिति से भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होने का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।

4. चौथे भाव में शनि या राहु: सर्प योनि से जुड़ी मान्यता चौथे भाव में शनि या राहु को कुछ परंपराओं में पूर्वजों की सर्प योनि से जोड़ा जाता है। ऐसे व्यक्ति को सांपों से भय लगने की बात कही जाती है। इसके उपाय के रूप में पशु-पक्षियों की सेवा करने की सलाह दी जाती है।

5. पांचवें भाव में शनि या राहु: संतान सुख में देरी का दावा! पांचवें भाव में शनि या राहु होने को कुछ मान्यताएं पूर्वजन्म में किसी को घातक हथियार से नुकसान पहुंचाने से जोड़ती हैं। इसके कथित परिणामों में संतान प्राप्ति में देरी और संतान संबंधी परेशानियों का जिक्र किया जाता है। हालांकि, संतान संबंधी समस्याओं के वास्तविक कारण जानने के लिए चिकित्सकीय सलाह जरूरी है।

6. सातवें भाव में शनि या राहु: वैवाहिक जीवन पर असर? सातवें भाव में शनि या राहु को पूर्वजन्म के कथित दोषों के कारण पारिवारिक सुख में कमी और शारीरिक परेशानियों से जोड़ा जाता है। धार्मिक प्रवृत्ति अपनाने और इष्टदेव की पूजा करने की सलाह दी जाती है।

7. आठवें भाव में शनि या राहु: तंत्र-मंत्र और अनजाने डर की कहानी आठवें भाव में शनि या राहु होने पर कुछ मान्यताओं में पूर्वजन्म में तंत्र-मंत्र का गलत इस्तेमाल करने की बात कही जाती है। ऐसे लोगों को अकारण भय, सांपों, चोरों या शवों से डर लगने से भी जोड़ा गया है। इसके उपाय के तौर पर दूध का दान करने की सलाह दी जाती है।

8. नौवें भाव में शनि: तरक्की में बार-बार रुकावट? नौवें भाव में शनि को पूर्वजन्म में दूसरे लोगों की उन्नति में बाधा पहुंचाने से जोड़ने वाली मान्यताएं हैं। इसके कथित प्रभाव के रूप में नौकरी और कारोबार में तरक्की की राह में रुकावट आने की बात कही जाती है।

9. बारहवें भाव में शनि: सर्पाकार चांदी की अंगूठी का उपाय बारहवें भाव में शनि को कुछ मान्यताओं में सर्प के आशीर्वाद या दोष से जोड़ा जाता है। इसके लिए सर्पाकार चांदी की अंगूठी पहनने, भगवान शिव पर दूध और जल चढ़ाने तथा सर्प पूजा करने की सलाह दी जाती है। इन उपायों से लाभ होने का दावा धार्मिक मान्यता का हिस्सा है, वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित उपचार नहीं।

राहु-शनि की युति से शरीर में भारीपन और गुस्सा? जानिए क्या कहती है मान्यता ज्योतिषीय मान्यताओं में जन्म कुंडली के किसी भी भाव में राहु और शनि की युति को कथित नकारात्मक प्रभावों से जोड़ा जाता है। शरीर में भारीपन, आलस्य, क्रोध, पूजा के समय उबासी आना और मन में बेचैनी जैसे अनुभवों को भी इससे जोड़कर बताया जाता है।

लेकिन इन लक्षणों के पीछे नींद की कमी, तनाव, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं या अन्य सामान्य कारण भी हो सकते हैं। इसलिए किसी भी परेशानी को केवल ग्रहों या पूर्वजन्म के दोष का परिणाम मानना उचित नहीं है।

पंचम भाव से पूर्वजन्म का निवास, दिशा और जाति जानने का दावा! ज्योतिषाचार्य अजय कुमार अग्रवाल के अनुसार, कुछ ज्योतिषीय परंपराओं में पंचम भाव को पूर्वजन्म से जुड़े संकेतों के अध्ययन के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है।

पूर्वजन्म का निवास: पंचम भाव के स्वामी ग्रह के आधार पर पूर्वजन्म के निवास स्थान का अनुमान लगाने की मान्यता है।

पूर्वजन्म की दिशा: पंचम भाव में स्थित राशि के आधार पर दिशा का अनुमान लगाने की परंपरा बताई जाती है।

पूर्वजन्म की जाति: पंचमेश ग्रह के आधार पर पूर्वजन्म में जाति का अनुमान लगाने का दावा किया जाता है।

हालांकि, कुंडली से किसी व्यक्ति के पिछले जन्म का वास्तविक निवास, दिशा या जाति प्रमाणित रूप से पता लगाने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है।