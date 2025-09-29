kumar vishwas manju sharma single bench remark division bench appeal court case rajasthan सिंगल बेंच की टिप्पणी से आहत हुई कवि कुमार विश्वास की पत्नी डॉ. मंजू शर्मा; जानिए क्यों डिविजन बेंच पहुंची अपील, Jaipur Hindi News - Hindustan
सिंगल बेंच की टिप्पणी से आहत हुई कवि कुमार विश्वास की पत्नी डॉ. मंजू शर्मा; जानिए क्यों डिविजन बेंच पहुंची अपील

राजस्थान हाईकोर्ट की सिंगल बेंच की टिप्पणी ने एक बार फिर सुर्खियां बटोर दी हैं। राजस्थान सब-इंस्पेक्टर भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में सिंगल बेंच ने आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन सहित कुल छह सदस्यों पर कड़ी टिप्पणियां की थीं।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरMon, 29 Sep 2025 02:36 PM
राजस्थान हाईकोर्ट की सिंगल बेंच की टिप्पणी ने एक बार फिर सुर्खियां बटोर दी हैं। राजस्थान सब-इंस्पेक्टर भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में सिंगल बेंच ने आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन सहित कुल छह सदस्यों पर कड़ी टिप्पणियां की थीं। इस टिप्पणी के बाद कवि कुमार विश्वास की पत्नी और राजस्थान लोकसेवा आयोग की सदस्य डॉ. मंजू शर्मा ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अब डॉ. मंजू शर्मा ने इस फैसले के खिलाफ डिविजन बेंच में अपील दाखिल कर नया मोड़ दे दिया है।

डॉ. मंजू शर्मा ने याचिका में कहा है कि हाईकोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों के कारण उन्हें मानसिक तनाव झेलना पड़ा और सामाजिक प्रतिष्ठा को बड़ा नुकसान हुआ। उन्होंने यह भी साफ किया कि पेपर लीक मामले में न तो उन्हें पक्षकार बनाया गया और न ही उनके खिलाफ किसी प्रकरण में कोई कार्रवाई हुई है। बावजूद इसके, सिंगल बेंच की टिप्पणी ने ऐसा प्रतीत कराया जैसे वे दोषी हों। इस कारण उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा।

डॉ. मंजू शर्मा ने अपनी याचिका में न्यायिक प्रक्रिया के सिद्धांतों की ओर इशारा करते हुए कहा कि बिना सुनवाई और बिना किसी ठोस प्रमाण के ऐसी कठोर टिप्पणियां करना उचित नहीं है। उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया है कि उनके खिलाफ की गई टिप्पणियों को हटाया जाए, क्योंकि ऐसा करना उनके अधिकारों और न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होगा। याचिका में यह भी कहा गया कि उनके खिलाफ कोई ऑडियो या वीडियो प्रमाण मौजूद नहीं है, केवल चार्जशीट में उल्लिखित संभावित बयानों के आधार पर ही अनुचित टिप्पणी की गई।

राजस्थान में डॉ. मंजू शर्मा को पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय आरपीएससी का सदस्य बनाया गया था। उन्होंने अक्टूबर 2020 में पदभार संभाला था और उनका कार्यकाल अक्टूबर 2026 तक था। लेकिन कार्यकाल पूरा होने से 13 महीने पहले ही उन्होंने 1 सितंबर 2025 को इस्तीफा भेज दिया, जिसे राज्यपाल ने 15 सितंबर 2025 को स्वीकार कर लिया।

विशेषज्ञ मानते हैं कि डॉ. मंजू शर्मा की यह अपील न्यायिक प्रक्रिया और व्यक्तियों के अधिकारों के महत्व को उजागर करती है। यह मामला केवल व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का नहीं, बल्कि सरकारी संस्थाओं में न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों का भी परीक्षण है। उनके इस्तीफे और अब डिविजन बेंच में अपील करने का कदम यह दर्शाता है कि न्यायिक टिप्पणियों के प्रभाव से कितनी जल्दी किसी व्यक्ति का पेशेवर और सामाजिक जीवन प्रभावित हो सकता है।

कुमार विश्वास की पत्नी होने के नाते डॉ. मंजू शर्मा की पहचान अक्सर मीडिया में रहती है, लेकिन इस मामले ने न्यायिक प्रक्रिया के दायरे में उनकी स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया है। अब यह देखना बाकी है कि डिविजन बेंच उनकी याचिका पर क्या निर्णय देती है और क्या सिंगल बेंच की टिप्पणी को चुनौती दी जा सकती है।

