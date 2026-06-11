कुछ सेकंड में उजड़ गए 3 परिवार; जयपुर में मिट्टी धंसने से 3 महिला मजदूरों की मौत
मिट्टी ढहते ही निर्माण स्थल पर अफरा-तफरी मच गई। साथी मजदूरों ने तुरंत महिलाओं को बचाने की कोशिश शुरू कर दी। कुछ मजदूर हाथों से मिट्टी हटाने लगे, जबकि घटना की सूचना पुलिस और प्रशासन को दी गई। मौके पर पहुंची टीम ने जेसीबी मशीन की मदद से मिट्टी हटाने का काम शुरू किया।
राजधानी जयपुर में गुरुवार दोपहर एक दर्दनाक हादसे ने तीन परिवारों की खुशियां छीन लीं। वैशाली नगर क्षेत्र के गांधी पथ स्थित एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में बेसमेंट की खुदाई के दौरान अचानक मिट्टी का बड़ा हिस्सा ढह गया। हादसे में तीन महिला मजदूर मिट्टी के नीचे दब गईं। करीब 20 मिनट तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उन्हें बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एसएमएस अस्पताल में डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया।
पुलिस के अनुसार हादसा गुरुवार दोपहर करीब 2:30 बजे हुआ। करणी विहार थाना क्षेत्र के गांधी पथ पर जयपुर बाग के पास स्थित समन्वय ग्रुप की निर्माणाधीन प्रॉपर्टी में बेसमेंट तैयार करने के लिए करीब 20 फीट गहरी खुदाई की गई थी। खुदाई के बाद मजदूर मिट्टी को समतल करने का काम कर रहे थे। इसी दौरान बेसमेंट के एक हिस्से की मिट्टी अचानक भरभराकर ढह गई और वहां काम कर रही तीन महिला मजदूर उसकी चपेट में आ गईं।
बिहार की रहने वाली थीं तीनों महिलाएं
हादसे में जान गंवाने वाली महिलाओं की पहचान बिहार निवासी सुनीता देवी, अनुती कुमारी और प्रतिमा कुमारी के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक तीनों पिछले करीब चार महीने से जयपुर में मजदूरी का काम कर रही थीं। उनके परिवार और अन्य मजदूर निर्माण स्थल के पास ही अस्थायी झोपड़ियों में रह रहे थे।
चीख-पुकार के बीच शुरू हुआ बचाव अभियान
मिट्टी ढहते ही निर्माण स्थल पर अफरा-तफरी मच गई। साथी मजदूरों ने तुरंत महिलाओं को बचाने की कोशिश शुरू कर दी। कुछ मजदूर हाथों से मिट्टी हटाने लगे, जबकि घटना की सूचना पुलिस और प्रशासन को दी गई। मौके पर पहुंची टीम ने जेसीबी मशीन की मदद से मिट्टी हटाने का काम शुरू किया।
करीब 20 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद तीनों महिलाओं को बाहर निकाला गया। उन्हें तत्काल एम्बुलेंस से एसएमएस अस्पताल पहुंचाया गया, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। महिलाओं की मौत की खबर मिलते ही उनके परिजनों और साथी मजदूरों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।
एक महीने से साइट पर ही रह रहे थे मजदूर
जानकारी के अनुसार निर्माण स्थल पर पिछले एक महीने से एक दर्जन से अधिक मजदूर अपने परिवारों के साथ रह रहे थे। बेसमेंट निर्माण का काम तेजी से चल रहा था। हादसे के समय अधिकांश मजदूर मिट्टी समतल करने और अन्य निर्माण कार्यों में जुटे हुए थे। अचानक हुए इस हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया।
सुरक्षा इंतजामों पर उठे सवाल
घटना के बाद निर्माण स्थल पर सुरक्षा मानकों को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। इतनी गहरी खुदाई के दौरान मिट्टी को सहारा देने के लिए पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किए गए थे या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस और प्रशासन ने मामले की पड़ताल शुरू कर दी है।
जांच में जुटी पुलिस
करणी विहार थाना पुलिस ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची थी। मृतकों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस निर्माण कार्य से जुड़े जिम्मेदार लोगों से पूछताछ कर रही है। शुरुआती जांच में हादसे का कारण मिट्टी का अचानक धंसना माना जा रहा है, हालांकि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।
राजधानी में हुए इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर निर्माण स्थलों पर मजदूरों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रोजी-रोटी कमाने आईं तीन महिलाओं की जान चंद सेकंड में चली गई और उनके परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। :::
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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