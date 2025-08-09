krishna kumar janu bjp expelled dhankhar satyapal malik support कौन हैं बीजेपी के कृष्ण कुमार जानू जिन्हे धनखड़ और सत्यपाल मलिक का समर्थन करने की मिली सजा, Jaipur Hindi News - Hindustan
भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर बगावत की चिंगारी ने आग पकड़ ली है। पार्टी के तेज-तर्रार प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता कृष्ण कुमार जानू को शुक्रवार को छह साल के लिए निष्कासित कर दिया गया।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरSat, 9 Aug 2025 12:06 PM
कौन हैं बीजेपी के कृष्ण कुमार जानू जिन्हे धनखड़ और सत्यपाल मलिक का समर्थन करने की मिली सजा

भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर बगावत की चिंगारी ने आग पकड़ ली है। पार्टी के तेज-तर्रार प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता कृष्ण कुमार जानू को शुक्रवार को छह साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। हालांकि पार्टी ने आधिकारिक तौर पर यह कार्रवाई जानू के झुंझुनूं ज़िला अध्यक्ष हरशीनी कुल्हारी की नियुक्ति पर की गई टिप्पणी को लेकर की है, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा का केंद्र कुछ और ही है—जानू का तीखा हमला पार्टी नेतृत्व, जाट नेताओं की चुप्पी, और पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के अंतिम संस्कार में दिखाए गए “तिरस्कार” को लेकर सामने आया वीडियो।

इस वीडियो ने भाजपा की अंदरूनी राजनीति में एक बड़ा तूफ़ान ला दिया है। वायरल वीडियो में जानू खुलकर भाजपा की केंद्रीय नेतृत्व पर बरसते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने पूछा कि जब सत्यपाल मलिक जैसे पूर्व राज्यपाल और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे नेता को राजकीय सम्मान नहीं दिया गया, तो पार्टी के अंदर जाट समुदाय के नेता चुप क्यों हैं? उन्होंने जाट नेताओं से सवाल किया कि क्या उन्हें लगता है कि मलिक के साथ जो हुआ, वो उनके साथ नहीं होगा?

जानू का यह दर्द केवल सत्यपाल मलिक की उपेक्षा तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की चुपचाप विदाई पर भी सवाल उठाए। “ना विदाई भाषण, ना कोई पार्टी, सब कुछ चुपचाप… ये किस संस्कृति का हिस्सा है?” जानू ने कहा। उन्होंने इसे सत्ता का “घमंड” बताया और कहा कि जाटों की संस्कृति रही है कि वे अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं, चाहे सत्ता कितनी भी ताकतवर क्यों न हो।

भाजपा के मौजूदा नेतृत्व पर हमला बोलते हुए जानू ने कहा कि यही वो नेतृत्व है जिसने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, प्रवीण तोगड़िया, संजय जोशी और वसुंधरा राजे जैसे जमीनी नेताओं को हाशिये पर ढकेल दिया। यहां तक कि शिवराज सिंह चौहान जैसे जननेता को भी ‘कठपुतली’ बना दिया गया है। जानू के अनुसार, पार्टी अब ऐसी दिशा में जा रही है जो इसके मूल सिद्धांतों और जनता के जुड़ाव से दूर है।

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि पार्टी ने जमीनी नेताओं की उपेक्षा और तानाशाही रवैये को नहीं छोड़ा, तो एक दिन वही जनता इसे सबक सिखाएगी। “जाटों की संस्कृति कभी समझौता करने वाली नहीं रही। जिन्होंने कभी गुरु नानक, जांभोजी महाराज और दयानंद सरस्वती के साथ अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस किया, वो आज पार्टी के भीतर अन्याय पर चुप क्यों हैं?” जानू ने सवाल किया।

इस तीखे विरोध के बाद पार्टी ने आनन-फानन में उन्हें कारण बताओ नोटिस भेजा, जिसका जवाब पार्टी के अनुसार “संतोषजनक” नहीं था। राजस्थान भाजपा की अनुशासनात्मक समिति के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत ने शुक्रवार को जारी आदेश में लिखा कि जानू का आचरण पार्टी की नीतियों और अनुशासन के खिलाफ है, इसलिए उन्हें 6 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित किया जाता है।

जानू की निष्कासन के साथ ही भाजपा में अंदरूनी कलह एक बार फिर सतह पर आ गई है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की बगावत नहीं है, बल्कि जाट समुदाय के भीतर उभरते असंतोष का संकेत माना जा रहा है। जानू ने जिस तरह खुलकर जाट नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं, उसने पार्टी के जातीय समीकरणों को भी झकझोर दिया है।

पूरे मामले को लेकर लाइव हिंदुस्तान ने कृष्ण कुमार जानू से फ़ोन पर बातचीत की उनका कहना है की भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद मुझे निष्कासित करने पर लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ की सच बोलना भाजपा के संविधान की कौन सी धारा के अनुसार गलत है

