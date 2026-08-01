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क्या कुंडली में छिपा होता है हत्या, आत्महत्या या हादसे का राज? KP ज्योतिष के दावों ने चौंकाया

By Sachin Sharma
हिन्दुस्तान टाइम्स, जयपुर
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इस पद्धति के अनुसार, अस्वाभाविक मृत्यु, हत्या या आत्महत्या जैसे मामलों में पहला और आठवां भाव सबसे अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पहला भाव व्यक्ति के शरीर और अस्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि आठवां भाव अचानक होने वाली घटनाओं, संकट और आयु से जुड़ा माना जाता है।

क्या कुंडली में छिपा होता है हत्या, आत्महत्या या हादसे का राज? KP ज्योतिष के दावों ने चौंकाया
KP पद्धति में मारक भाव सामान्यतः दूसरे और सातवें भाव को माना जाता है। वहीं बाधक भाव लग्न के प्रकार पर निर्भर करता है। चर लग्न वालों के लिए ग्यारहवां भाव, स्थिर लग्न वालों के लिए नौवां भाव और द्विस्वभाव लग्न वालों के लिए सातवां भाव बाधक माना जाता है।

किसी व्यक्ति की कुंडली क्या उसकी मृत्यु के तरीके का संकेत दे सकती है? क्या शादी के बाद होने वाली हत्या, आत्महत्या या सड़क हादसे जैसी घटनाओं के योग पहले से देखे जा सकते हैं? कृष्णमूर्ति पद्धति (KP Astrology) में इन सवालों के जवाब खोजने का दावा किया जाता है। यही वजह है कि हाल के दिनों में इस विषय पर लोगों की दिलचस्पी तेजी से बढ़ी है।

आयु और बड़े घटनाक्रम का आधार माना जाता है पहला भाव

KP ज्योतिष इंजीनियर कुलदीप शर्मा के किसी व्यक्ति की आयु और जीवन में आने वाले बड़े उतार-चढ़ाव का विश्लेषण मुख्य रूप से पहले भाव यानी लग्न के कस्पल सब-लॉर्ड (Cuspal Sub-Lord) से किया जाता है। यह सब-लॉर्ड व्यक्ति के शरीर, आयु, इच्छाओं और जीवन में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़े भावों का प्रतिनिधित्व करता है। यदि इसका संबंध आठवें, बारहवें, मारक और बाधक भावों से बनता है तो इसे गंभीर और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का संकेत माना जाता है।

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हत्या और आत्महत्या के योग कैसे देखे जाते हैं?

इस पद्धति के अनुसार, अस्वाभाविक मृत्यु, हत्या या आत्महत्या जैसे मामलों में पहला और आठवां भाव सबसे अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पहला भाव व्यक्ति के शरीर और अस्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि आठवां भाव अचानक होने वाली घटनाओं, संकट और आयु से जुड़ा माना जाता है। यदि इन भावों का संबंध मारक और बाधक भावों से जुड़ जाए तो ज्योतिषीय दृष्टि से इसे संवेदनशील योग माना जाता है।

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मारक और बाधक भावों की क्या होती है भूमिका?

KP पद्धति में मारक भाव सामान्यतः दूसरे और सातवें भाव को माना जाता है। वहीं बाधक भाव लग्न के प्रकार पर निर्भर करता है। चर लग्न वालों के लिए ग्यारहवां भाव, स्थिर लग्न वालों के लिए नौवां भाव और द्विस्वभाव लग्न वालों के लिए सातवां भाव बाधक माना जाता है। इन भावों से जुड़े ग्रहों की दशा और अंतरदशा को महत्वपूर्ण माना जाता है।

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मंगल, केतु और सूर्य क्यों माने जाते हैं अहम?

कुलदीप शर्मा बताते है की ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, यदि पहले भाव का कस्पल सब-लॉर्ड आठवें और बारहवें भाव के साथ-साथ मारक और बाधक भावों से मजबूत संबंध बना रहा हो तथा मंगल, केतु और सूर्य जैसे ग्रह भी इसमें सक्रिय भूमिका निभा रहे हों, तो इसे अस्वाभाविक परिस्थितियों का संकेत माना जाता है। मंगल को हिंसक घटनाओं, केतु को शरीर पर चोट और अलगाव तथा सूर्य को इच्छाशक्ति और आत्मविश्वास से जोड़कर देखा जाता है।

वाहन दुर्घटना के योग कैसे देखे जाते हैं?

वाहन दुर्घटना से जुड़े मामलों में KP ज्योतिष चौथे भाव को भी विशेष महत्व देता है। चौथा भाव वाहन और सुख-सुविधाओं का कारक माना जाता है। यदि चौथे भाव का संबंध आठवें, बारहवें, मारक और बाधक भावों से बनता हो तथा मंगल, शुक्र और केतु की भूमिका हो, तो कुछ ज्योतिषी इसे सड़क दुर्घटना या वाहन संबंधी गंभीर खतरे का योग मानते हैं।

दशा-भुक्ति से तय होता है घटना का समय

KP ज्योतिष का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत दशा, भुक्ति और अंतरदशा से जुड़ा है। इस पद्धति के अनुसार केवल योग होना पर्याप्त नहीं माना जाता, बल्कि संबंधित ग्रहों की दशा, भुक्ति या अंतरदशा के दौरान ही ऐसी घटनाओं के घटित होने की संभावना व्यक्त की जाती है। इसलिए समय निर्धारण में इन अवधियों को विशेष महत्व दिया जाता है।

दावों पर विज्ञान क्या कहता है?

हालांकि, विशेषज्ञ कुलदीप शर्मा यह भी मानते हैं कि किसी भी कुंडली के आधार पर मृत्यु, हत्या या आत्महत्या जैसी घटनाओं की निश्चित भविष्यवाणी करना अत्यंत संवेदनशील विषय है। आधुनिक विज्ञान और चिकित्सा ने अब तक ऐसे दावों की पुष्टि नहीं की है। इसलिए ज्योतिषीय विश्लेषण को अंतिम सत्य या निश्चित भविष्यवाणी नहीं माना जाना चाहिए।

ज्योतिष का उद्देश्य संभावित परिस्थितियों का संकेत देना माना जाता है, न कि भय पैदा करना। यदि किसी व्यक्ति को मानसिक तनाव, अवसाद या जीवन से जुड़ी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो, तो उसका समाधान ज्योतिषीय निष्कर्षों के बजाय योग्य चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक या परिवार के सहयोग से तलाशना अधिक उचित माना जाता है। इसी कारण विशेषज्ञ भी सलाह देते हैं कि ऐसे विषयों को केवल पारंपरिक मान्यताओं के रूप में समझें और इन्हें वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तथ्य न मानें।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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