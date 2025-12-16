राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ में ट्रांसपोर्ट व्यापारी का अपहरण,4 दिन में दूसरा मामला

संक्षेप: राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ जिले में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। सोमवार देर रात हाईवे किनारे स्थित एक ट्रांसपोर्ट कार्यालय में 8–10 बदमाशों ने घुसकर न सिर्फ जमकर तोड़फोड़ की, बल्कि कार्यालय मालिक का अपहरण कर सनसनी फैला दी।

राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ जिले में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। सोमवार देर रात हाईवे किनारे स्थित एक ट्रांसपोर्ट कार्यालय में 8–10 बदमाशों ने घुसकर न सिर्फ जमकर तोड़फोड़ की, बल्कि कार्यालय मालिक का अपहरण कर सनसनी फैला दी। यह घटना ऐसे समय सामने आई है, जब महज चार दिन पहले इसी इलाके में दिनदहाड़े एक प्रॉपर्टी डीलर का अपहरण हुआ था। लगातार दो घटनाओं ने राजस्थान-हरियाणा बॉर्डर क्षेत्र की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

घटना कोटपूतली कस्बे के पास हाईवे पर डेंटल कॉलेज के नजदीक स्थित खेमजी मोटर्स कार्यालय की है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, रात के समय कई गाड़ियों में सवार होकर 8–10 बदमाश कार्यालय पहुंचे। उन्होंने पहले ऑफिस में तोड़फोड़ की, सामान फेंका और कर्मचारियों को धमकाया। इसके बाद बदमाशों ने ट्रांसपोर्ट व्यापारी भीम सिंह शेखावत को गर्दन पकड़कर जबरन बाहर निकाला और अपने साथ ले गए। पूरी वारदात कुछ ही मिनटों में अंजाम दी गई।

सूचना मिलते ही कोटपूतली पुलिस हरकत में आई। डीएसपी राजेंद्र बुरडक के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जिलेभर में नाकाबंदी करवाई गई। चूंकि बदमाश व्यापारी को हरियाणा की ओर ले जाते हुए बताए गए, इसलिए तुरंत हरियाणा पुलिस को भी अलर्ट किया गया। यह इलाका राजस्थान और हरियाणा की सीमा से सटा हुआ है, जहां अपराधी अक्सर राज्यों की सीमाओं का फायदा उठाकर फरार हो जाते हैं।

पुलिस की मुस्तैदी के चलते देर रात बावल (हरियाणा) के पास से अपहृत व्यापारी को सुरक्षित बरामद कर लिया गया। हालांकि, बदमाश अंधेरे और सीमावर्ती क्षेत्र का फायदा उठाकर फरार होने में सफल रहे। पुलिस के अनुसार, व्यापारी को किसी गंभीर चोट की सूचना नहीं है, लेकिन वह मानसिक रूप से काफी दहशत में है। घटना के बाद से व्यापारियों और स्थानीय लोगों में भय का माहौल है।

बदमाशों का गाड़ियों में आना, सीधे कार्यालय को निशाना बनाना और फिर व्यापारी को हरियाणा की तरफ ले जाना, यह संकेत देता है कि आरोपियों को इलाके की भौगोलिक स्थिति और पुलिस मूवमेंट की अच्छी जानकारी थी। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, जिसमें बदमाशों की गाड़ियां और उनकी गतिविधियां कैद होने की उम्मीद है।