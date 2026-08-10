कोटा में बेटी के जन्म के 30 घंटे बाद महिला की मौत; नॉर्मल डिलीवरी के बाद बिगड़ी तबीयत
ब्लीडिंग रोकने के लिए महिला को करीब 10 से 12 यूनिट ब्लड चढ़ाया गया, लेकिन इसके बावजूद उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ। उनका आरोप है कि समय पर उचित इलाज नहीं मिलने के कारण पत्नी की हालत लगातार बिगड़ती गई।
कोटा में बेटी को जन्म देने के करीब 30 घंटे बाद एक महिला की मौत हो गई। मामला कैथून रोड स्थित जेके लोन अस्पताल का है। परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। महिला के पति का दावा है कि पत्नी की हालत बिगड़ने और इलाज के लिए कहने पर डॉक्टरों व नर्सिंग स्टाफ ने उनके साथ मारपीट भी की। महिला की मौत के बाद परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया और अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए। हालांकि, प्रशासन की समझाइश के बाद परिजन शव लेने के लिए राजी हो गए।
मृतका की पहचान कैथून रोड स्थित खेडारामपुर निवासी गंगोत्री सैनी (34) पत्नी राकेश सैनी के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक गंगोत्री को शनिवार शाम करीब 5 बजे डिलीवरी के लिए जेके लोन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। देर रात करीब 11 बजे उसने सामान्य प्रसव के जरिए बेटी को जन्म दिया। डिलीवरी के बाद महिला की हालत बिगड़ने लगी और उसे ब्लीडिंग शुरू हो गई।
डिलीवरी के बाद लगातार बिगड़ती गई हालत
गंगोत्री के पति राकेश सैनी ने आरोप लगाया कि डिलीवरी के बाद पत्नी को लगातार ब्लीडिंग हो रही थी। उन्होंने कई बार मेडिकल स्टाफ को इसकी जानकारी दी और इलाज करने के लिए कहा, लेकिन उन्हें केवल आश्वासन दिया जाता रहा। रविवार को दिनभर महिला की हालत खराब होती रही।
राकेश के मुताबिक, ब्लीडिंग रोकने के लिए महिला को करीब 10 से 12 यूनिट ब्लड चढ़ाया गया, लेकिन इसके बावजूद उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ। उनका आरोप है कि समय पर उचित इलाज नहीं मिलने के कारण पत्नी की हालत लगातार बिगड़ती गई।
राकेश ने यह भी आरोप लगाया कि पत्नी की हालत को लेकर डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ से बात करने पर उनके साथ मारपीट की गई। हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है।
सुबह 5 बजे तोड़ा दम
परिजनों के मुताबिक गंगोत्री करीब 30 घंटे तक ब्लीडिंग से जूझती रही। सोमवार सुबह करीब 5 बजे उसने दम तोड़ दिया। महिला की मौत की खबर मिलते ही परिजन अस्पताल में जमा हो गए और उन्होंने शव लेने से इनकार कर दिया।
परिजन सुबह करीब 8 बजे अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए। उनकी मांग थी कि महिला की मौत के मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही परिवार को आर्थिक मुआवजा देने की मांग भी की गई।
SDM की समझाइश के बाद खत्म हुआ धरना
मामले की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन के अधिकारी अस्पताल पहुंचे। एसडीएम गजेंद्र सिंह ने परिजनों से बातचीत कर उन्हें समझाइश दी। करीब दोपहर 12 बजे परिजनों ने धरना खत्म कर दिया और शव लेने के लिए राजी हो गए।
एसडीएम गजेंद्र सिंह ने बताया कि मेडिकल बोर्ड से महिला के शव का पोस्टमॉर्टम कराया गया है। पोस्टमॉर्टम और जांच रिपोर्ट के बाद ही महिला की मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। उन्होंने कहा कि नियमानुसार परिवार की आर्थिक मदद की जाएगी।
अस्पताल प्रशासन ने कहा- डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की
जेके लोन अस्पताल की अधीक्षक डॉ. निर्मला ने परिजनों के इलाज में लापरवाही के आरोपों से अलग अस्पताल का पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि महिला को डिलीवरी के लिए अस्पताल लाया गया था और उसकी सामान्य डिलीवरी हुई थी।
डॉ. निर्मला के अनुसार, डिलीवरी के बाद महिला का ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ने और घटने लगा और इसके बाद ब्लीडिंग शुरू हो गई। डॉक्टरों ने महिला को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी।
फिलहाल महिला की मौत को लेकर परिजनों के आरोप और अस्पताल प्रशासन के दावे अलग-अलग हैं। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमॉर्टम कराया जा चुका है। अब जांच और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि महिला की मौत की वजह क्या रही और क्या इलाज में किसी तरह की लापरवाही हुई थी।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
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