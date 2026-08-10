कोटा में बेटी के जन्म के 30 घंटे बाद महिला की मौत; नॉर्मल डिलीवरी के बाद बिगड़ी तबीयत

ब्लीडिंग रोकने के लिए महिला को करीब 10 से 12 यूनिट ब्लड चढ़ाया गया, लेकिन इसके बावजूद उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ। उनका आरोप है कि समय पर उचित इलाज नहीं मिलने के कारण पत्नी की हालत लगातार बिगड़ती गई।

ब्लीडिंग रोकने के लिए महिला को करीब 10 से 12 यूनिट ब्लड चढ़ाया गया, लेकिन इसके बावजूद उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ। उनका आरोप है कि समय पर उचित इलाज नहीं मिलने के कारण पत्नी की हालत लगातार बिगड़ती गई।

कोटा में बेटी को जन्म देने के करीब 30 घंटे बाद एक महिला की मौत हो गई। मामला कैथून रोड स्थित जेके लोन अस्पताल का है। परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। महिला के पति का दावा है कि पत्नी की हालत बिगड़ने और इलाज के लिए कहने पर डॉक्टरों व नर्सिंग स्टाफ ने उनके साथ मारपीट भी की। महिला की मौत के बाद परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया और अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए। हालांकि, प्रशासन की समझाइश के बाद परिजन शव लेने के लिए राजी हो गए।

मृतका की पहचान कैथून रोड स्थित खेडारामपुर निवासी गंगोत्री सैनी (34) पत्नी राकेश सैनी के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक गंगोत्री को शनिवार शाम करीब 5 बजे डिलीवरी के लिए जेके लोन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। देर रात करीब 11 बजे उसने सामान्य प्रसव के जरिए बेटी को जन्म दिया। डिलीवरी के बाद महिला की हालत बिगड़ने लगी और उसे ब्लीडिंग शुरू हो गई।

डिलीवरी के बाद लगातार बिगड़ती गई हालत गंगोत्री के पति राकेश सैनी ने आरोप लगाया कि डिलीवरी के बाद पत्नी को लगातार ब्लीडिंग हो रही थी। उन्होंने कई बार मेडिकल स्टाफ को इसकी जानकारी दी और इलाज करने के लिए कहा, लेकिन उन्हें केवल आश्वासन दिया जाता रहा। रविवार को दिनभर महिला की हालत खराब होती रही।

राकेश के मुताबिक, ब्लीडिंग रोकने के लिए महिला को करीब 10 से 12 यूनिट ब्लड चढ़ाया गया, लेकिन इसके बावजूद उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ। उनका आरोप है कि समय पर उचित इलाज नहीं मिलने के कारण पत्नी की हालत लगातार बिगड़ती गई।

राकेश ने यह भी आरोप लगाया कि पत्नी की हालत को लेकर डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ से बात करने पर उनके साथ मारपीट की गई। हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है।

सुबह 5 बजे तोड़ा दम परिजनों के मुताबिक गंगोत्री करीब 30 घंटे तक ब्लीडिंग से जूझती रही। सोमवार सुबह करीब 5 बजे उसने दम तोड़ दिया। महिला की मौत की खबर मिलते ही परिजन अस्पताल में जमा हो गए और उन्होंने शव लेने से इनकार कर दिया।

परिजन सुबह करीब 8 बजे अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए। उनकी मांग थी कि महिला की मौत के मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही परिवार को आर्थिक मुआवजा देने की मांग भी की गई।

SDM की समझाइश के बाद खत्म हुआ धरना मामले की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन के अधिकारी अस्पताल पहुंचे। एसडीएम गजेंद्र सिंह ने परिजनों से बातचीत कर उन्हें समझाइश दी। करीब दोपहर 12 बजे परिजनों ने धरना खत्म कर दिया और शव लेने के लिए राजी हो गए।

एसडीएम गजेंद्र सिंह ने बताया कि मेडिकल बोर्ड से महिला के शव का पोस्टमॉर्टम कराया गया है। पोस्टमॉर्टम और जांच रिपोर्ट के बाद ही महिला की मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। उन्होंने कहा कि नियमानुसार परिवार की आर्थिक मदद की जाएगी।

अस्पताल प्रशासन ने कहा- डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की जेके लोन अस्पताल की अधीक्षक डॉ. निर्मला ने परिजनों के इलाज में लापरवाही के आरोपों से अलग अस्पताल का पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि महिला को डिलीवरी के लिए अस्पताल लाया गया था और उसकी सामान्य डिलीवरी हुई थी।

डॉ. निर्मला के अनुसार, डिलीवरी के बाद महिला का ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ने और घटने लगा और इसके बाद ब्लीडिंग शुरू हो गई। डॉक्टरों ने महिला को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी।