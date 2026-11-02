UP से पढ़ने आया था कोटा, हॉस्टल के बाथरूम में मिला नाबालिग छात्र का शव

पुलिस के अनुसार, छात्र कोटा के राजीव गांधी नगर स्थित सिटी पार्क रेजीडेंसी हॉस्टल में रहता था। सोमवार सुबह काफी देर तक उसके कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो अन्य छात्रों ने उसे फोन किया।

जवाहर नगर थानाधिकारी मुकेश मीणा ने बताया कि नाबालिग छात्र पिछले करीब एक साल से कोटा में रहकर इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा था।

योगेंद्र महावर,कोटा। राजस्थान के कोटा में छात्रों की आत्महत्या का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे नाबालिग छात्र की मौत से हड़कंप मच गया। छात्र का शव उसके हॉस्टल के कमरे के बाथरूम में फंदे से लटका मिला। सुबह काफी देर तक जब वह कमरे से बाहर नहीं आया तो दूसरे छात्रों को चिंता हुई। उन्होंने फोन किया और दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद हॉस्टल संचालक को सूचना दी गई और मामले का पता चला।

घटना की जानकारी मिलने पर जवाहर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया है। छात्र उत्तर प्रदेश के जौनपुर का रहने वाला था और पिछले एक साल से कोटा में रहकर इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा था। वह ऑनलाइन कोचिंग के जरिए पढ़ाई कर रहा था। फिलहाल छात्र की आत्महत्या के पीछे की वजह सामने नहीं आई है।

सुबह देर तक कमरे से नहीं निकला छात्र, फोन भी नहीं उठाया पुलिस के अनुसार, छात्र कोटा के राजीव गांधी नगर स्थित सिटी पार्क रेजीडेंसी हॉस्टल में रहता था। सोमवार सुबह काफी देर तक उसके कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो अन्य छात्रों ने उसे फोन किया। दरवाजा खटखटाने के बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद हॉस्टल संचालक को इसकी जानकारी दी गई। जब घटना का पता चला तो पुलिस को बुलाया गया।

जवाहर नगर थानाधिकारी मुकेश मीणा ने बताया कि नाबालिग छात्र पिछले करीब एक साल से कोटा में रहकर इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा था। उसका शव कमरे के बाथरूम में मिला है। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है और परिजनों को सूचना दे दी गई है। परिजनों के कोटा पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम करवाया जाएगा।

कमरे में लगी थी एंटी सुसाइड रॉड, पुलिस को इस बात की भी जानकारी इस घटना में हॉस्टल के कमरे में सुरक्षा के लिए किए गए इंतजाम भी चर्चा में हैं। थानाधिकारी के अनुसार, छात्र के कमरे में लगे पंखे में एंटी सुसाइड रॉड लगी हुई थी। पुलिस को जानकारी मिली है कि छात्र ने ऑनलाइन जिम में इस्तेमाल होने वाली रॉड मंगवाई थी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, इसी रॉड का इस्तेमाल आत्महत्या के लिए किया गया।

हालांकि, पुलिस ने स्पष्ट किया है कि घटना के पीछे की असल वजह अभी सामने नहीं आई है। छात्र ने ऐसा कदम क्यों उठाया, इसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी।

कमरे को किया सीज, परिजनों के सामने होगी जांच पुलिस ने छात्र के कमरे को सीज कर दिया है। कमरे की विस्तृत जांच परिजनों की मौजूदगी में की जाएगी। पुलिस छात्र के साथ इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले दूसरे विद्यार्थियों से भी बातचीत कर रही है, ताकि उसकी दिनचर्या, व्यवहार और हाल के दिनों की गतिविधियों के बारे में जानकारी मिल सके।