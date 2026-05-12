मम्मी मेरी बेटी हुई है स्टेटस लगा दो; कोटा में प्रिया की मां ने रोते बिलखते सुनाई आपबीती
राजस्थान के कोटा स्थित जेके लोन अस्पताल में सीजेरियन ऑपरेशन के बाद एक प्रसूता की मौत को लेकर विवाद गहरा गया है। मृतका प्रिया (निवासी सुवासरा, बूंदी) के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं, जबकि अस्पताल प्रशासन ने मौत का कारण हार्ट प्रॉब्लम बताया है।
राजस्थान के कोटा स्थित जेके लोन अस्पताल में सीजेरियन ऑपरेशन के बाद एक प्रसूता की मौत को लेकर विवाद गहरा गया है। मृतका प्रिया (निवासी सुवासरा, बूंदी) के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं, जबकि अस्पताल प्रशासन ने मौत का कारण हार्ट प्रॉब्लम बताया है। घटना के बाद परिजन अस्पताल परिसर के बाहर धरने पर बैठ गए और न्याय की मांग करने लगे।
मां बोली - बेटी पूरी तरह स्वस्थ थी
प्रिया की मां मंजू महावर ने रोते-बिलखते हुए कहा कि उनकी बेटी को किसी भी प्रकार की हार्ट संबंधी बीमारी नहीं थी। उन्होंने बताया कि 8 मई की सुबह प्रिया को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां शुरू में डॉक्टरों ने नॉर्मल डिलीवरी की बात कही थी। हालांकि, लेबर पेन नहीं होने के कारण शनिवार दोपहर करीब डेढ़ बजे सीजेरियन ऑपरेशन कर बेटी का जन्म कराया गया।
ऑपरेशन के बाद सामान्य थी हालत
मंजू के अनुसार, ऑपरेशन के बाद प्रिया की हालत सामान्य थी और वह करीब दो-ढाई घंटे तक बातचीत करती रही। उन्होंने बताया कि प्रिया ने खुद अपनी मां से कहा था कि नवजात बच्ची का स्टेटस सोशल मीडिया पर लगा दें और अपनी सहेली को भी सूचना दें।
ड्रिप खत्म होते ही बिगड़ी तबीयत
परिजनों के अनुसार, शाम करीब पांच बजे जब उसे चढ़ाई जा रही एक बोतल खत्म हुई, उसके बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। प्रिया ने सांस लेने में दिक्कत की शिकायत की, जिसके बाद डॉक्टरों को बुलाने की कोशिश की गई।
डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप
परिजनों का आरोप है कि जिस डॉक्टर ने गर्भावस्था के दौरान उसकी देखरेख की थी, वह मौके पर नहीं आईं। इसके बाद दूसरे डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया और हालत बिगड़ने पर उसे आईसीयू में शिफ्ट किया गया।
आईसीयू में बिगड़ी हालत, शरीर पड़ा काला
मंजू का कहना है कि आईसीयू में प्रिया का शरीर काला पड़ने लगा था। उसने आखिरी बार दर्द की शिकायत की, लेकिन यह नहीं बता पाई कि दर्द कहां हो रहा है।
स्टाफ ने बाहर निकाला, मौत की सूचना दी
मंजू ने आरोप लगाया कि अस्पताल स्टाफ ने उन्हें जबरन बाहर निकाल दिया और कुछ देर बाद बताया कि प्रिया की मौत हार्ट प्रॉब्लम के कारण हुई है। उन्होंने इस दावे को “सरासर झूठ” बताया।
दूसरी मौत के बाद भड़का आक्रोश
रविवार को एक अन्य महिला की मौत की खबर के बाद आक्रोश और बढ़ गया। मृतकाओं के परिजन मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एसएसबी ब्लॉक के बाहर धरने पर बैठ गए।
धरने में शामिल हुई कांग्रेस नेता
तेज गर्मी के बावजूद परिजन धरने पर डटे रहे। कांग्रेस की शहर जिलाध्यक्ष राखी गौतम भी मौके पर पहुंचीं और धरने में शामिल हुईं।
प्रशासन से हुई तीखी बहस
शाम को मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉ. नीलेश जैन पुलिस के साथ धरना स्थल पर पहुंचे और परिजनों से धरना समाप्त करने को कहा। इस पर परिजन भड़क गए और पुलिस व प्रशासन के साथ तीखी बहस हुई।
डीएसपी की टिप्पणी से बढ़ा तनाव
आरोप है कि डीएसपी रूद्र प्रताप की एक टिप्पणी के बाद स्थिति और तनावपूर्ण हो गई, जिसके चलते मौके पर कहासुनी तेज हो गई।
धरना स्थल की लाइट काटी गई
रात होते-होते धरना स्थल की लाइट भी काट दी गई, जिससे परिजन अंधेरे और गर्मी में बैठे रहने को मजबूर हो गए।
गर्मी में रातभर डटे रहे परिजन
बैटरी लाइट और हाथ के पंखों के सहारे परिजनों ने रात बिताई। वे कलेक्टर को मौके पर बुलाने की मांग करते रहे, लेकिन देर रात तक कोई अधिकारी उनसे मिलने नहीं पहुंचा।
प्रमुख शासन सचिव ने लिया जायजा
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ सोमवार रात कोटा पहुंचीं और अस्पताल के आईसीयू में भर्ती अन्य प्रसूताओं का हाल जाना।
इलाज और प्रोटोकॉल पर दिए निर्देश
उन्होंने डॉक्टरों से मरीजों की स्थिति की जानकारी ली और उपचार प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जांच के बीच न्याय की मांग जारी
फिलहाल प्रशासन मामले की जांच की बात कह रहा है, लेकिन परिजन न्याय की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। घटना ने अस्पतालों में प्रसूता देखभाल और चिकित्सा व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।