ये एक पहेली, हमारे पास इसका जवाब नहीं; कोटा में प्रसूताओं की मौत पर चिकित्सा मंत्री खींवसर का स्पष्टीकरण

राजस्थान के कोटा में सरकारी अस्पतालों में सिजेरियन डिलीवरी के बाद चार प्रसूताओं की मौत और आठ महिलाओं की तबीयत बिगड़ने का मामला चिकित्सा विभाग के लिए अब भी एक बड़ी पहेली बना हुआ है। राज्य के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने स्वयं स्वीकार किया है

राजस्थान के कोटा में सरकारी अस्पतालों में सिजेरियन डिलीवरी के बाद चार प्रसूताओं की मौत और आठ महिलाओं की तबीयत बिगड़ने का मामला चिकित्सा विभाग के लिए अब भी एक बड़ी पहेली बना हुआ है। राज्य के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने स्वयं स्वीकार किया है कि फिलहाल इस घटना के पीछे के कारण स्पष्ट नहीं हैं और असली वजह का पता जांच रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा।

मंत्री का दौरा और निरीक्षण गुरुवार को मंत्री खींवसर कोटा पहुंचे और करीब 170 मिनट तक विभिन्न अस्पतालों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने न्यू मेडिकल हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक और जेके लोन अस्पताल का निरीक्षण किया तथा कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ बैठक भी की। दौरे के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस तरह के मामले पहले उनके कार्यकाल में सामने नहीं आए और सामान्य परिस्थितियों में भी ऐसे घटनाक्रम दुर्लभ हैं।

दवाइयों पर शक गहराया मंत्री ने इस घटना में दवाइयों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि प्रारंभिक जांच में संकेत मिले हैं कि मरीजों के ब्लड स्ट्रीम में किसी प्रकार का रिएक्शन हुआ हो सकता है। उन्होंने कहा कि “इतना तेज रिएक्शन सामान्य नहीं है, इसलिए ड्रग्स की टेस्टिंग बेहद जरूरी है।” फिलहाल ड्रग कंट्रोल विभाग ने दोनों अस्पतालों से 33 दवाओं के सैंपल लिए हैं, जिनमें से 9 सर्जिकल सैंपल कोलकाता की लैब में जांच के लिए भेजे गए हैं।

घटना का दिन और हालात घटना 5 मई को सामने आई थी, जब सिजेरियन ऑपरेशन के बाद अचानक प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने लगी। कुछ ही समय में चार महिलाओं की मौत हो गई, जबकि अन्य को गंभीर हालत में इलाज दिया गया। इस असामान्य स्थिति ने स्वास्थ्य विभाग को भी चौंका दिया है।

सेप्टीसीमिया पर उठे सवाल मंत्री खींवसर ने कहा कि सामान्य तौर पर सेप्टीसीमिया में इतनी जल्दी ऑर्गन फेल नहीं होता, इसलिए यह मामला और भी गंभीर हो जाता है। उन्होंने इसे असामान्य बताते हुए कहा कि वास्तविक कारणों का पता वैज्ञानिक जांच के बाद ही चल सकेगा।

सरकार की त्वरित कार्रवाई इस बीच सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच कमेटी गठित की और जयपुर से विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम को कोटा भेजा। साथ ही ड्रग कंट्रोलर को भी मौके पर भेजकर सैंपल कलेक्शन और जांच प्रक्रिया शुरू करवाई गई।

डॉक्टरों और स्टाफ पर कार्रवाई जिम्मेदारी तय करते हुए कई डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ पर कार्रवाई भी की गई है। 8 मई को ऑपरेटिंग सर्जन डॉ. श्रद्धा की सेवाएं समाप्त कर दी गईं, जबकि अन्य वरिष्ठ डॉक्टरों और नर्सिंग अधिकारियों को निलंबित किया गया। 12 मई को भी चार और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

निर्दोषों को नहीं होगा नुकसान मंत्री ने कहा कि सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी निर्दोष कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी और विभाग अपने स्टाफ के साथ खड़ा है।

सरकारी अस्पतालों का बचाव मीडिया के सवालों पर मंत्री खींवसर ने सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाओं का बचाव भी किया। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों की बड़ी संख्या यह दर्शाती है कि लोगों का भरोसा इन संस्थानों पर है।

निजी अस्पतालों पर टिप्पणी उन्होंने निजी अस्पतालों पर निशाना साधते हुए कहा कि वहां कई बार सामान्य डिलीवरी को भी सिजेरियन में बदल दिया जाता है, जबकि सरकारी अस्पतालों में ऐसा नहीं होता और जरूरत होने पर ही सर्जरी की जाती है।