केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम को सूचना मिली थी कि एक कार के जरिए अफीम की बड़ी खेप ले जाई जा रही है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए टीम ने कोटा में हैंगिंग ब्रिज के नजदीक मोर्चा संभाला।

प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि अफीम की यह खेप झालावाड़ से जयपुर ले जाई जा रही थी। तस्करों ने रास्ते में होने वाली जांच से बचने के लिए अफीम को कार की स्टेपनी के अंदर छिपाया था।

योगेंद्र महावर,कोटा राजस्थान में नशे की तस्करी के लिए तस्कर अब नए-नए तरीके अपना रहे हैं। पुलिस और जांच एजेंसियों की नजरों से बचने के लिए कभी गाड़ी के गुप्त हिस्सों तो कभी सामान के बीच नशीले पदार्थ छिपाकर ले जाए जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला कोटा में सामने आया है, जहां तस्करों ने कार की स्टेपनी को ही अफीम छिपाने का ठिकाना बना लिया। उन्हें उम्मीद थी कि सड़क पर चेकिंग के दौरान किसी को इसकी भनक तक नहीं लगेगी, लेकिन केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की सतर्कता ने उनकी योजना पर पानी फेर दिया। टीम ने कार की तलाशी ली तो स्टेपनी के अंदर छिपाकर रखी गई 16 किलो 431 ग्राम अफीम बरामद हो गई। कार्रवाई के दौरान कार में सवार दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

हैंगिंग ब्रिज के पास की गई नाकाबंदी उपनारकोटिक्स आयुक्त नरेश बुन्देल के मुताबिक, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम को सूचना मिली थी कि एक कार के जरिए अफीम की बड़ी खेप ले जाई जा रही है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए टीम ने कोटा में हैंगिंग ब्रिज के नजदीक मोर्चा संभाला। यहां से गुजरने वाले वाहनों पर नजर रखी जाने लगी। इसी दौरान टीम को एक संदिग्ध कार आती दिखाई दी। अधिकारियों ने कार को रुकवाया और उसमें सवार लोगों से पूछताछ शुरू की।

इसके बाद टीम ने वाहन की बारीकी से जांच की। शुरुआत में सामान्य दिखाई दे रही कार के कुछ हिस्सों की तलाशी के दौरान संदेह हुआ। जब स्टेपनी को चेक किया गया तो उसके भीतर छिपाकर रखी गई अफीम का पता चला। टीम ने स्टेपनी से अफीम बाहर निकलवाई और उसका वजन कराया। तौल में कुल 16 किलो 431 ग्राम अफीम मिली। इतनी बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ मिलने के बाद टीम ने कार में मौजूद दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया।

झालावाड़ से जयपुर पहुंचाई जानी थी खेप प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि अफीम की यह खेप झालावाड़ से जयपुर ले जाई जा रही थी। तस्करों ने रास्ते में होने वाली जांच से बचने के लिए अफीम को कार की स्टेपनी के अंदर छिपाया था। सामान्य तौर पर वाहन की तलाशी के दौरान स्टेपनी को अलग से जांचने पर ही उसके भीतर छिपी सामग्री का पता चल सकता है। तस्करों ने इसी बात का फायदा उठाने की कोशिश की।

हालांकि, नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने संदेह के आधार पर कार की गहन तलाशी ली और तस्करी का यह तरीका पकड़ लिया। अब जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि अफीम की खेप झालावाड़ में किससे हासिल की गई थी और जयपुर में इसे किस व्यक्ति तक पहुंचाया जाना था।

जयपुर में किसे होनी थी सप्लाई, नेटवर्क खंगाल रही टीम दो आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो अब इस पूरे मामले की कड़ियां जोड़ने में जुटा है। पूछताछ के जरिए यह जानकारी जुटाई जा रही है कि आरोपी कब से इस काम में सक्रिय थे और क्या इससे पहले भी इसी तरह नशीले पदार्थों की सप्लाई कर चुके हैं। इसके अलावा खेप के पीछे किसी बड़े तस्करी नेटवर्क की भूमिका होने की आशंका को लेकर भी पड़ताल की जा रही है।

जांच एजेंसी का फोकस अफीम के स्रोत से लेकर जयपुर में इसकी डिलीवरी लेने वाले व्यक्ति तक पहुंचने पर है। गिरफ्तार आरोपियों से मिलने वाली जानकारी के आधार पर इस नेटवर्क से जुड़े दूसरे लोगों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।