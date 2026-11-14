कोटा में चिकित्सा व्यवस्था पर फिर उठे सवाल, 6 माह की गर्भवती की मौत

ताजा मामला बारां जिले के गुजरान निवासी फूलाबाई मेहता का है। छह माह की गर्भवती फूलाबाई को गंभीर हालत में बारां से कोटा रेफर किया गया था।

दूसरी ओर, मृतका के परिजनों ने उपचार व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। परिजनों के अनुसार फूलाबाई को तेज बुखार आने पर सबसे पहले कवाई-सालपुरा में चिकित्सक को दिखाया गया था।

योगेंद्र महावर कोटा मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों में प्रसूताओं की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब एक और गर्भवती महिला की मौत के बाद चिकित्सा व्यवस्था और अस्पतालों में मरीजों को मिल रहे उपचार पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस साल अब तक कोटा में अलग-अलग कारणों से 12 प्रसूताओं की मौत हो चुकी है। इनमें किडनी फेलियर सहित कई अन्य कारण सामने आए हैं। लगातार हो रही मौतों के बावजूद जांच और कार्रवाई के दावों पर भी सवाल उठ रहे हैं।

ताजा मामला बारां जिले के गुजरान निवासी फूलाबाई मेहता का है। छह माह की गर्भवती फूलाबाई को गंभीर हालत में बारां से कोटा रेफर किया गया था। यहां उनका उपचार चल रहा था। चिकित्सकों को महिला में डेंगू या स्क्रब टाइफस होने की आशंका थी। जांच में उनकी प्लेटलेट्स घटकर महज 35 हजार रह गई थीं। हालत बिगड़ने पर उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया, जहां कार्डियक अरेस्ट आने के बाद उनकी मौत हो गई। इस दौरान महिला का गर्भपात भी हो गया था।

आईसीयू में कार्डियक अरेस्ट, सीपीआर देने के बाद भी नहीं बची जान नए अस्पताल की गाइनेकोलॉजिस्ट डॉ. नेहा सीहरा ने बताया कि फूलाबाई मेहता को जब अस्पताल लाया गया, तब उनकी हालत काफी गंभीर थी। जांच में प्लेटलेट्स की संख्या 35 हजार मिली थी। ऐसे में डेंगू या स्क्रब टाइफस की आशंका के आधार पर उपचार शुरू किया गया। महिला को पहले मेडिसिन विभाग में भर्ती किया गया था। बाद में हालत बिगड़ने पर आईसीयू में शिफ्ट किया गया।

डॉ. सीहरा के अनुसार, आईसीयू में महिला को कार्डियक अरेस्ट आया। चिकित्सकों ने सीपीआर देकर बचाने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। उपचार के दौरान ही महिला का गर्भपात हो गया था। चिकित्सकों की ओर से महिला की गंभीर स्थिति को मौत की वजह बताया जा रहा है।

परिजनों का आरोप- अस्पतालों के चक्कर काटते रहे, नहीं मिला बेहतर इलाज दूसरी ओर, मृतका के परिजनों ने उपचार व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। परिजनों के अनुसार फूलाबाई को तेज बुखार आने पर सबसे पहले कवाई-सालपुरा में चिकित्सक को दिखाया गया था। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बारां भेज दिया गया। बारां में कुछ समय उपचार चलने के बाद हालत गंभीर होने पर कोटा रेफर कर दिया गया।

परिजनों का आरोप है कि बारां से कोटा तक महिला को अस्पतालों के चक्कर काटने पड़े, लेकिन कहीं भी बेहतर उपचार नहीं मिल सका। उनका कहना है कि यदि समय रहते महिला को बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया जाता और उचित उपचार मिलता तो शायद उनकी जान बचाई जा सकती थी। हालांकि, परिजनों के इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

मई में 5, अक्टूबर में 4 और नवंबर में 3 प्रसूताओं की मौत कोटा मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में प्रसूताओं की मौत के मामले पिछले कुछ महीनों से लगातार सामने आ रहे हैं। मई में पांच प्रसूताओं की मौत के बाद अस्पताल प्रशासन और चिकित्सा विभाग ने जांच कराने के दावे किए थे। इसके बावजूद जिम्मेदारों की जवाबदेही और जांच के नतीजों को लेकर सवाल बने हुए हैं। इसके बाद अक्टूबर में चार और नवंबर में तीन प्रसूताओं की मौत हो चुकी है।

हर मामले में रेफर केस, मरीज की गंभीर हालत और दूसरी बीमारियों को मौत की वजह बताया जाता रहा है। वहीं, परिजनों की ओर से कई मामलों में उपचार में लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर लगातार हो रही मौतों के बाद भी अस्पतालों की व्यवस्थाओं में अपेक्षित सुधार क्यों नहीं हो पा रहा है।

दवाइयों के 14 नमूने भी लिए गए थे प्रसूताओं की मौत के मामलों के बीच औषधि नियंत्रण अधिकारियों ने जांच के दूसरे चरण में 13 दवाइयों और इंजेक्शन के 14 नमूने लिए थे। इनमें फ्लूइड, एंटीबायोटिक, एंटीऑक्सीडेंट और सिजेरियन डिलीवरी के बाद उपयोग में आने वाली दवाइयां शामिल थीं। इन नमूनों के जरिए दवाइयों की गुणवत्ता की जांच की जानी थी।