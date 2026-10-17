कोटा में सीजेरियन डिलीवरी के बाद प्रसूता की मौत; 2 महिलाओं की किडनी फेल

रेशमा की मौत के बाद परिजनों ने इलाज के दौरान इंजेक्शन लगाए जाने पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि इंजेक्शन लगाने के बाद से ही रेशमा की तबीयत बिगड़ने लगी थी। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में यह स्पष्ट नहीं है कि कौन-सा इंजेक्शन लगाया गया था

रेशमा की मौत के बाद परिजनों ने इलाज के दौरान इंजेक्शन लगाए जाने पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि इंजेक्शन लगाने के बाद से ही रेशमा की तबीयत बिगड़ने लगी थी। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में यह स्पष्ट नहीं है कि कौन-सा इंजेक्शन लगाया गया था

कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सीजेरियन डिलीवरी के बाद प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के मामले ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। 14 अक्टूबर को ऑपरेशन के बाद दो महिलाओं के यूरिन आउटपुट में परेशानी आने लगी। जांच में दोनों की किडनी प्रभावित होने की बात सामने आई। इनमें से 40 साल की रेशमा की शुक्रवार रात इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं, दूसरी प्रसूता अनिता का इलाज जारी है। इस मामले में मृतका के परिजनों ने इंजेक्शन लगाने के बाद तबीयत बिगड़ने का आरोप लगाया है। हालांकि, इंजेक्शन और महिला की मौत के बीच संबंध की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

सीजेरियन के कुछ घंटे बाद बिगड़ने लगी तबीयत कोटा के मीनार मस्जिद के पास रहने वाली रेशमा (40) पत्नी मसूद खान को 14 अक्टूबर को न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के गायनी विभाग में भर्ती कराया गया था। इसी दिन उनकी सीजेरियन डिलीवरी हुई। ऑपरेशन के शुरुआती कुछ घंटों तक उनकी स्थिति सामान्य बताई गई, लेकिन इसके बाद अचानक तबीयत बिगड़ने लगी।

परिजनों के मुताबिक, रेशमा की हालत खराब होने पर उन्हें तुरंत निजी अस्पताल ले जाया गया। वहां भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। इसके बाद निजी अस्पताल की ओर से उन्हें सरकारी अस्पताल ले जाने की सलाह दी गई।

परिजन रेशमा को शुक्रवार शाम दोबारा न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां उन्हें सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक (एसएसबी) में भर्ती किया गया। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन रात में रेशमा ने दम तोड़ दिया।

परिजनों का आरोप- इंजेक्शन के बाद बिगड़ी हालत रेशमा की मौत के बाद परिजनों ने इलाज के दौरान इंजेक्शन लगाए जाने पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि इंजेक्शन लगाने के बाद से ही रेशमा की तबीयत बिगड़ने लगी थी। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में यह स्पष्ट नहीं है कि कौन-सा इंजेक्शन लगाया गया था और क्या उसका महिला की बिगड़ती हालत से कोई संबंध था।

इस मामले में मौत के वास्तविक कारणों और इलाज के दौरान हुई घटनाओं को लेकर जांच महत्वपूर्ण होगी। फिलहाल, परिजनों के आरोपों को चिकित्सकीय पुष्टि के बिना मौत की वजह नहीं माना जा सकता।

दूसरी प्रसूता की भी हालत बिगड़ी, यूरिन बनना हुआ बंद इसी अस्पताल में सीजेरियन डिलीवरी के बाद दूसरी प्रसूता अनिता (30) की तबीयत भी बिगड़ गई। रिश्तेदार श्याम लाल के अनुसार, अनिता को 13 अक्टूबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 14 अक्टूबर को सुबह करीब 11 बजे उनकी सीजेरियन डिलीवरी हुई।

इसके बाद 15 अक्टूबर की तड़के करीब 5 बजे अनिता को अचानक सांस लेने में भारी परेशानी होने लगी। साथ ही उनका यूरिन बनना भी बंद हो गया। हालत बिगड़ने पर उन्हें सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक के आईसीयू में शिफ्ट किया गया। जांच के दौरान उनकी किडनी के प्रभावित होने के संकेत मिले।

डॉक्टरों के सामने चुनौती सिर्फ किडनी की समस्या तक सीमित नहीं थी। जांच में अनिता के शरीर में कई गंभीर बदलाव भी सामने आए।

प्लेटलेट्स 21 हजार तक गिरे, लिवर एंजाइम भी बढ़े चिकित्सकीय जांच में अनिता की प्लेटलेट्स गिरकर महज 21 हजार रह गईं। इसके अलावा लिवर एंजाइम और एलडीएच का स्तर काफी बढ़ा हुआ पाया गया। फेफड़ों और पेट में फ्लूइड जमा होने की बात भी सामने आई।

डॉक्टरों के अनुसार, अनिता का मामला 'HELLP सिंड्रोम' और थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथी से जुड़ा है। ये गंभीर स्थितियां हैं, जिनमें खून की कोशिकाओं, प्लेटलेट्स और शरीर के प्रमुख अंगों पर असर पड़ सकता है। ऐसे मामलों में किडनी भी प्रभावित हो सकती है।

अस्पताल अधीक्षक डॉ. आशुतोष शर्मा ने बताया कि सुल्तानपुर निवासी अनिता को 15 अक्टूबर की शाम नेफ्रोलॉजी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। उनकी स्थिति को देखते हुए आगे का इलाज किया जा रहा है।

मई में भी सामने आया था ऐसा मामला न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रसूताओं की किडनी प्रभावित होने का मामला पहले भी सामने आ चुका है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 5 मई 2026 को सीजेरियन डिलीवरी के बाद 12 प्रसूताओं की किडनी फेल होने की बात सामने आई थी। इनमें से पायल, ज्योति, पिंकी, प्रिया और शिरीन की मौत हो गई थी।