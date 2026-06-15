कोटा के महंत की हत्या में पुजारी की भूमिका; रेकी से लेकर मर्डर प्लान तक खुलासा
5 जून की रात चंद्रेसल मठ में सो रहे महंत देवानंद महाराज पर बदमाशों ने चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला किया था। गंभीर रूप से घायल महंत को ग्रामीणों ने कोटा के एमबीएस अस्पताल पहुंचाया
कोटा चंद्रेसल मठ के महंत देवानंद महाराज हत्याकांड में पुलिस जांच के दौरान चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस मामले में मठ के पुराने पुजारी नंदनवन उर्फ नन्हे कुमार तिवारी और पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के कर्मचारी महावीर प्रसाद पारेता की भूमिका सामने आने के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों ने न केवल हत्या की साजिश में भागीदारी की, बल्कि वारदात को लूट और डकैती का रूप देने की पूरी योजना भी तैयार की थी।
हत्या के बाद लूट दिखाने की थी तैयारी
जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने महंत देवानंद की हत्या के बाद मठ की तिजोरी में तोड़फोड़ कर नकदी निकालने और परिसर में खड़ी गाड़ी को आग लगाने का प्लान बनाया था। इसका मकसद पुलिस को भ्रमित करना और हत्या के पीछे की असली साजिश से ध्यान हटाना था। हालांकि पुलिस की जांच में यह पूरा षड्यंत्र बेनकाब हो गया।
शक से बचने के लिए पुजारी ने रची चाल
पुलिस के अनुसार मठ के पुराने पुजारी नंदनवन ने खुद को निर्दोष साबित करने के लिए विशेष योजना बनाई थी। वारदात के समय उसने आरोपियों से अपने कमरे के बाहर से कुंडी लगवा दी थी, ताकि पुलिस को लगे कि वह भी घटना के दौरान बंद था और उसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन जांच के दौरान मिले सबूतों ने उसकी भूमिका उजागर कर दी।
हत्या से चार दिन पहले करवाई गई थी रेकी
कोटा एसपी तेजस्वनी गौतम के मुताबिक, वारदात से करीब चार दिन पहले नंदनवन और महावीर प्रसाद ने हत्यारों को मठ में बुलाकर रेकी करवाई थी। दोनों ने मठ की आंतरिक व्यवस्था, महंत की दिनचर्या और सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध करवाई थीं। पुलिस का मानना है कि इसी जानकारी के आधार पर पूरी वारदात को अंजाम दिया गया।
ट्रस्ट और संपत्ति पर नजर थी
पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी मठ की संपत्ति और ट्रस्ट में हिस्सेदारी चाहते थे। महंत देवानंद की बढ़ती सक्रियता और ट्रस्ट संचालन में उनकी भूमिका आरोपियों को रास नहीं आ रही थी। इसी कारण उन्होंने मुख्य साजिशकर्ता संतोष राय के साथ मिलकर महंत को रास्ते से हटाने की योजना बनाई।
वकील ने दी थी हत्या की सुपारी
इस मामले में पहले गिरफ्तार किए जा चुके वकील संतोष राय पर हत्या की पूरी साजिश रचने का आरोप है। पुलिस के अनुसार संतोष राय मठ की सैकड़ों बीघा जमीन और खातों में जमा करोड़ों रुपए पर नियंत्रण चाहता था। उसने खुद को कार्यकारी अध्यक्ष घोषित कर रखा था, जबकि महंत देवानंद नई कार्यकारिणी को कानूनी मान्यता दिलाने के प्रयास में जुटे थे।
इसी विवाद के चलते संतोष राय ने बदमाश आदित्य वर्मा को महंत की हत्या के लिए एक लाख रुपए की सुपारी दी। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि संतोष राय वारदात से दो दिन पहले सर्जरी का बहाना बनाकर जयपुर के एक अस्पताल में भर्ती हो गया था, ताकि संदेह से बच सके।
चाकुओं से हमला कर की गई थी हत्या
5 जून की रात चंद्रेसल मठ में सो रहे महंत देवानंद महाराज पर बदमाशों ने चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला किया था। गंभीर रूप से घायल महंत को ग्रामीणों ने कोटा के एमबीएस अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई थी।
7 आरोपी गिरफ्तार, एक नाबालिग डिटेन
इस हाई-प्रोफाइल हत्याकांड की जांच के लिए कोटा पुलिस ने विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था। करीब 100 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम ने तकनीकी साक्ष्यों, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) और लगातार पूछताछ के आधार पर मामले की परत-दर-परत जांच की। अब तक मुख्य साजिशकर्ता संतोष राय समेत कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि एक नाबालिग को डिटेन किया गया है। पुलिस का कहना है कि आने वाले दिनों में मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
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