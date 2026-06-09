कोटा के बाद बीकानेर में भी सिजेरियन डिलीवरी के बाद 6 महिलाओं की किडनी फेल

कोटा मेडिकल कॉलेज में हाल ही में सामने आए समान मामले के बाद बीकानेर की यह घटना सरकारी अस्पतालों की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और प्रसूति सेवाओं पर नए सवाल खड़े कर रही है। जांच रिपोर्ट के बाद ही मरीजों की हालत बिगड़ने की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी।

राजस्थान में प्रसूताओं की सेहत को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। कोटा मेडिकल कॉलेज में सिजेरियन डिलीवरी के बाद हुई मौतों का मामला अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ था कि अब बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में इसी तरह का चिंताजनक मामला सामने आया है। यहां सी-सेक्शन डिलीवरी के बाद छह महिलाओं की हालत अचानक बिगड़ गई और उनकी किडनी फेल होने की स्थिति बन गई। सभी मरीजों को आईसीयू में भर्ती कर डायलिसिस दी जा रही है, जबकि एक महिला की हालत गंभीर होने के कारण उसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है।

डिलीवरी के कुछ दिन बाद बिगड़ने लगी मरीजों की हालत जानकारी के अनुसार, करीब 10 से 15 दिन पहले पीबीएम अस्पताल के जनाना विंग में इन महिलाओं की सिजेरियन डिलीवरी हुई थी। डिलीवरी के बाद शुरुआत में उनकी स्थिति सामान्य बताई गई, लेकिन कुछ दिनों बाद एक-एक कर सभी महिलाओं में गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं सामने आने लगीं। मरीजों को पेशाब रुकने, प्लेटलेट्स गिरने, संक्रमण और किडनी संबंधी जटिलताओं की शिकायत हुई। स्थिति लगातार बिगड़ने पर उन्हें आईसीयू में भर्ती करना पड़ा।

सूत्रों के मुताबिक अस्पताल प्रशासन ने शुरुआत में मामले को गंभीरता से सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन मरीजों की हालत खराब होने और परिजनों की चिंता बढ़ने के बाद पूरा मामला सामने आया।

एक मरीज वेंटिलेटर पर, सभी की उम्र 20 से 27 वर्ष के बीच अस्पताल में भर्ती सभी महिलाओं की उम्र 20 से 27 वर्ष के बीच बताई जा रही है। फलोदी निवासी 20 वर्षीय प्रीति की हालत सबसे ज्यादा गंभीर है और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। चिकित्सकों के अनुसार प्रीति को हाई ब्लड प्रेशर के कारण डिलीवरी के बाद दौरे पड़े थे। इसके साथ ही उन्हें एक्यूट किडनी इंजरी, फेफड़ों से जुड़ी समस्या, खून की कमी और हेल्प सिंड्रोम होने की आशंका भी है।

अन्य मरीजों में तारा देवी, शारदा, राहिला और इमरती शामिल हैं, जिन्हें एक्यूट किडनी इंजरी, संक्रमण, प्लेटलेट्स की कमी और मल्टीपल ऑर्गन डिस्फंक्शन जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

क्या संक्रमण है वजह? जांच में जुटा अस्पताल प्रशासन पीबीएम अस्पताल के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग के अध्यक्ष डॉ. संतोष खजोतिया ने बताया कि किडनी फेल होने के पीछे केवल संक्रमण ही कारण नहीं हो सकता। अत्यधिक रक्तस्राव और अन्य चिकित्सीय जटिलताएं भी इसकी वजह बन सकती हैं। मामले की विस्तृत जांच कराई जा रही है और रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट कारणों का पता चल सकेगा।

वहीं एसपी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि एक्यूट किडनी इंजरी के कई कारण हो सकते हैं। उन्होंने यह भी माना कि ऑपरेशन थिएटर में संक्रमण की संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता। इसी को ध्यान में रखते हुए अस्पताल में जल्द ही अत्याधुनिक इन्फेक्शन डिटेक्टर मशीन लगाने की तैयारी की जा रही है, जो मात्र 90 सेकेंड में संक्रमण की पहचान कर सकेगी।

कोटा कांड के बाद फिर उठे सवाल गौरतलब है कि इससे पहले कोटा मेडिकल कॉलेज में भी सिजेरियन डिलीवरी के बाद पांच प्रसूताओं की मौत हो गई थी। जांच में सामने आया था कि महिलाओं को रक्तस्राव रोकने के लिए दिए गए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन में आवश्यक घटक मौजूद नहीं थे। मामले की जांच एम्स दिल्ली को सौंपी गई थी और बाद में संबंधित दवा निर्माता कंपनी का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया था।