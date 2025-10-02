कोटा-जोधपुर की अनोखी दशहरा कहानी: कहीं पैरों से रौंदा जाता है रावण, तो कहीं उसके वंशज मनाते हैं शोक

दशहरा आते ही पूरे देश में रावण दहन का नज़ारा आम है। लेकिन राजस्थान के कोटा और जोधपुर की परंपराएं आपको हैरान कर देंगी। यहां दशहरे पर रावण की कहानी हर बार अलग अंदाज़ में लिखी जाती है

दशहरा आते ही पूरे देश में रावण दहन का नज़ारा आम है। लेकिन राजस्थान के कोटा और जोधपुर की परंपराएं आपको हैरान कर देंगी। यहां दशहरे पर रावण की कहानी हर बार अलग अंदाज़ में लिखी जाती है—कहीं उसे जलाया नहीं जाता बल्कि कुश्ती के मैदान में पहलवान पैरों तले रौंदते हैं, तो कहीं उसके वंशज आज भी शोक मनाते हैं और जनेऊ बदलते हैं।

कोटा के नांता क्षेत्र में दशहरा की शुरुआत अखाड़े की मिट्टी से होती है। लिम्बजा मातेश्वरी मंदिर के बड़ा अखाड़ा में 150 साल से चली आ रही परंपरा आज भी जीवित है। यहां जेठी समाज के लोग पवित्र मिट्टी से रावण और उसकी पत्नी मंदोदरी की प्रतिमा बनाते हैं।

• इन पुतलों को बनाने में पूरे 7 दिन लगते हैं और उन पर ज्वार उगाई जाती है, जो परंपरा का अहम हिस्सा है।

• गुरुवार सुबह 10 बजे जब पूरा अखाड़ा गूंज उठा, तो पहलवानों ने रावण और मंदोदरी को दांव–पेंच से पैरों तले कुचल दिया।

• यहां रावण दहन नहीं, बल्कि उसकी कुश्ती में हार ही विजयादशमी का असली उत्सव है।

जोधपुर का किला रोड: जहां रावण की पूजा और शोक

दूसरी ओर, जोधपुर की परंपरा बिल्कुल उलटी है। यहां रावण दहन खुशी का नहीं, बल्कि ग़म का दिन होता है।

• किला रोड स्थित अमरनाथ महादेव मंदिर में आज भी रावण की पूजा होती है। मंदिर के पुजारी कमलेश दवे बताते हैं कि यहां के लोग खुद को रावण का वंशज मानते हैं।

• दशहरे की रात जब बाकी देश रावण दहन देख खुशियां मनाता है, तब यहां के लोग जनेऊ बदलकर शोक मनाते हैं।

• मान्यता है कि रावण की शादी यहीं जोधपुर में मंदोदरी से हुई थी। उस समय लंका से आए उनके लोग यहीं बस गए और आज भी उस परंपरा को निभा रहे हैं।

एक तरफ कोटा का अखाड़ा है जहां रावण को पहलवानों की ताकत कुचल देती है, दूसरी ओर जोधपुर है जहां उसके वंशज आंसुओं में डूबे रहते हैं।