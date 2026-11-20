जानकारी के अनुसार, आरती की तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे उपचार के लिए श्योपुर के अस्पताल लेकर पहुंचे थे। वहां महिला की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे कोटा के जेके लोन अस्पताल रेफर कर दिया। इसके बाद परिजन उसे लेकर कोटा पहुंचे।

जेके लोन अस्पताल के कार्यवाहक अधीक्षक डॉ. अमित जोशी ने बताया कि महिला को बेहद गंभीर अवस्था में अस्पताल लाया गया था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि अस्पताल पहुंचने पर ब्लड प्रेशर और पल्स तक मॉनिटर नहीं हो पा रहे थे।

योगेंद्र महावर, कोटा कोटा के जेके लोन अस्पताल में प्रसूताओं की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक सामने आ रही घटनाओं ने अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्थाओं और गर्भवती महिलाओं को मिलने वाले उपचार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब अस्पताल में उपचार के दौरान एक और गर्भवती महिला की मौत हो गई। इसके साथ ही पिछले 35 दिनों में जान गंवाने वाली प्रसूताओं की संख्या बढ़कर आठ हो गई है। मृतका 29 वर्षीय आरती मध्य प्रदेश के श्योपुर की रहने वाली थी। गंभीर हालत में उसे श्योपुर से कोटा रेफर किया गया था, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद चिकित्सक उसकी जान नहीं बचा सके।

जानकारी के अनुसार, आरती की तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे उपचार के लिए श्योपुर के अस्पताल लेकर पहुंचे थे। वहां महिला की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे कोटा के जेके लोन अस्पताल रेफर कर दिया। इसके बाद परिजन उसे लेकर कोटा पहुंचे। हालांकि, अस्पताल पहुंचने से पहले ही महिला की स्थिति बेहद नाजुक हो चुकी थी। बताया गया कि श्योपुर से कोटा तक के सफर के दौरान महिला को लगातार ब्लीडिंग होती रही। इसके चलते उसके शरीर में खून की भारी कमी हो गई और हीमोग्लोबिन का स्तर गिरकर महज 6 रह गया था। गर्भ में पल रहे शिशु की भी पहले ही मौत हो चुकी थी।

अस्पताल पहुंचने पर बीपी और पल्स तक मॉनिटर नहीं हो सके जेके लोन अस्पताल के कार्यवाहक अधीक्षक डॉ. अमित जोशी ने बताया कि महिला को बेहद गंभीर अवस्था में अस्पताल लाया गया था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि अस्पताल पहुंचने पर ब्लड प्रेशर और पल्स तक मॉनिटर नहीं हो पा रहे थे। चिकित्सकों के मुताबिक, महिला लाइफ सपोर्टिंग ड्रग और इक्विपमेंट के शॉक की स्थिति में थी। लगातार ब्लीडिंग के कारण शरीर में खून की मात्रा काफी कम हो गई थी। ऐसे में चिकित्सकों की टीम ने महिला को बचाने के लिए तत्काल उपचार शुरू किया।

अस्पताल में डॉक्टरों ने महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बचाने के लिए हरसंभव प्रयास किए। उसे आवश्यक चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई गई, लेकिन शरीर की बिगड़ती स्थिति और गंभीर जटिलताओं के चलते उपचार का असर नहीं हो सका। देर रात महिला ने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद परिवार में मातम पसर गया। एक ओर गर्भवती महिला की जान चली गई, वहीं उसके गर्भ में पल रहे शिशु को भी नहीं बचाया जा सका।

35 दिन में आठ प्रसूताओं की मौत, मई से अब तक 13 ने गंवाई जान जेके लोन अस्पताल में प्रसूताओं की मौत के आंकड़े लगातार चिंता बढ़ा रहे हैं। पिछले कुछ समय से अस्पताल में एक के बाद एक प्रसूताओं की मौत के मामले सामने आ रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 35 दिनों में आरती से पहले सात प्रसूताओं की मौत हो चुकी थी। अब आठवीं महिला की मौत के बाद यह संख्या आठ तक पहुंच गई है। वहीं, इस साल मई महीने से अब तक अस्पताल में कुल 13 प्रसूताएं दम तोड़ चुकी हैं।

लगातार सामने आ रहे इन मामलों ने अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर नई बहस छेड़ दी है। खासकर गर्भवती महिलाओं को समय पर उपचार, गंभीर स्थिति में बेहतर चिकित्सा सुविधा और रेफरल व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। आरती का मामला भी इसी कड़ी में सामने आया है, जिसमें महिला को श्योपुर से गंभीर हालत में कोटा लाया गया था। रास्ते में लगातार ब्लीडिंग होने और हीमोग्लोबिन का स्तर बेहद कम हो जाने के कारण उसकी स्थिति और बिगड़ गई।