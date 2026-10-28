प्रसूताओं की मौतें, फिर भी कोटा JK लोन को अवॉर्ड; आखिर कैसे

दूसरी तरफ, अस्पताल में प्रसव के बाद किडनी फेल होने से चार महिलाओं की मौत हो चुकी है। मई 2026 में सिजेरियन डिलीवरी के बाद नौ से अधिक महिलाओं की किडनी प्रभावित होने के मामले सामने आए थे।

अस्पताल अधीक्षक का कहना है कि यहां दूसरे अस्पतालों से गंभीर हालत में रेफर किए गए मरीज भी बड़ी संख्या में आते हैं। कई मरीजों की स्थिति बेहद नाजुक होती है

राजस्थान सरकार ने कोटा के जेके लोन अस्पताल को प्रसूताओं और नवजातों की बेहतर मॉनिटरिंग के लिए सम्मानित किया है। अस्पताल को 92 प्रतिशत अंक के साथ एप्रिसिएशन अवॉर्ड मिला है। लेकिन इसी अस्पताल में डिलीवरी के बाद महिलाओं की किडनी फेल होने और मौतों के मामले भी सामने आ रहे हैं। पिछले पांच महीने में चार महिलाओं की जान जा चुकी है। ऐसे में सरकारी सम्मान और अस्पताल में हो रही मौतों के बीच का अंतर सवाल खड़े कर रहा है।

अस्पताल को 27 नवंबर को सम्मानित किए जाने की जानकारी दी गई है। अस्पताल अधीक्षक डॉ. निर्मला शर्मा के मुताबिक, लेबर रूम, मैटरनल ओटी यानी प्रसूति ऑपरेशन थिएटर और अन्य व्यवस्थाओं में राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय गाइडलाइंस के अनुसार काम करने के लिए अस्पताल को अंक मिले हैं। हालांकि, प्रसव के बाद महिलाओं की मौत के मामलों ने अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए हैं।

92 प्रतिशत अंक, दूसरे अस्पतालों को भी देगा ट्रेनिंग डॉ. निर्मला शर्मा का कहना है कि अस्पताल में मैटरनल मोर्टलिटी रेट यानी मातृ मृत्यु दर काफी कम है। अस्पताल को कोटा के साथ बारां, बूंदी और झालावाड़ के अन्य अस्पतालों की मॉनिटरिंग और मेंटरशिप की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।

इसके तहत जेके लोन अस्पताल की टीम दूसरे अस्पतालों को जटिल मामलों के प्रबंधन और इलाज से जुड़ी गाइडेंस देती है। बेहतर मेंटरशिप के लिए राज्य सरकार ने अस्पताल को सम्मानित किया है।

पांच महीने में चार महिलाओं की मौत दूसरी तरफ, अस्पताल में प्रसव के बाद किडनी फेल होने से चार महिलाओं की मौत हो चुकी है। मई 2026 में सिजेरियन डिलीवरी के बाद नौ से अधिक महिलाओं की किडनी प्रभावित होने के मामले सामने आए थे। इन घटनाओं के बाद अस्पताल में प्रसूताओं के इलाज और निगरानी को लेकर सवाल उठे।

अस्पताल अधीक्षक का कहना है कि यहां दूसरे अस्पतालों से गंभीर हालत में रेफर किए गए मरीज भी बड़ी संख्या में आते हैं। कई मरीजों की स्थिति बेहद नाजुक होती है और ऐसे मामलों में उन्हें बचाना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि अस्पताल की कोशिश ज्यादा से ज्यादा मरीजों की जान बचाने की रहती है।

तीन दिन पहले शबनम ने तोड़ा दम हाल ही में 25 अक्टूबर को छबड़ा, बारां निवासी 26 वर्षीय शबनम बानो की मौत हो गई। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, 23 अक्टूबर को उसका ऑपरेशन हुआ था। ड्रिप चढ़ाने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और डिलीवरी के बाद ब्लड प्रेशर कम हो गया। इसके बाद शनिवार रात करीब 10 बजे उसने दम तोड़ दिया।

शबनम की मौत ने एक बार फिर प्रसव के बाद महिलाओं की बिगड़ती तबीयत और इलाज के दौरान होने वाली जटिलताओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

पहले भी तीन महिलाओं की जा चुकी है जान शबनम से पहले भी किडनी फेल होने के मामलों में तीन महिलाओं की मौत हो चुकी है। इनमें 9 मई को प्रिया महावर, 11 मई को पिंकी महावर और 10 अगस्त को गंगोत्री सैनी की मौत हुई थी।