कोटा अस्पताल में एक और प्रसूता की मौत, 7 की हालत गंभीर

कोटा के जेके लोन हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज न्यू हॉस्पिटल में प्रसूता महिलाओं की मौतों ने स्वास्थ्य व्यवस्था को झकझोर दिया है। अब तक चार महिलाओं की मौत हो चुकी है, जबकि 7 की हालत गंभीर बताई जा रही है।

कोटा के जेके लोन हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज न्यू हॉस्पिटल में प्रसूता महिलाओं की मौतों ने स्वास्थ्य व्यवस्था को झकझोर दिया है। अब तक चार महिलाओं की मौत हो चुकी है, जबकि 7 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मामलों में किडनी फेल होने की बात सामने आ रही है।

सीजेरियन के बाद बिगड़ी हालत, नहीं बच सकी जान श्रीरामनगर निवासी 31 वर्षीय पिंकी महावर को 7 मई को जेके लोन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। रात में सीजेरियन डिलीवरी के बाद उसने बच्ची को जन्म दिया, लेकिन अगले दिन उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। इलाज के दौरान उसे न्यू हॉस्पिटल के SSB में रेफर किया गया, जहां रात 12:30 बजे उसकी मौत हो गई।

रेफर में देरी का आरोप, परिजन आक्रोशित परिजनों का आरोप है कि हालत गंभीर होने के बावजूद अस्पताल प्रशासन ने दो दिन तक उसे हायर सेंटर रेफर नहीं किया। जब स्थिति बेकाबू हो गई, तब आनन-फानन में रेफर किया गया। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि मरीज को पिछले दरवाजे से बाहर ले जाकर मामले को दबाने की कोशिश की गई।

पहले भी जा चुकी है एक और प्रसूता की जान इससे पहले 9 मई को बूंदी जिले की 22 वर्षीय प्रिया महावर की भी सीजेरियन के बाद मौत हो चुकी है। डॉक्टरों ने हार्ट फेल्योर को कारण बताया था। वहीं मेडिकल कॉलेज न्यू हॉस्पिटल में भी दो महिलाओं की मौत हो चुकी है और 6 की किडनी फेल होने की पुष्टि हुई है।

इलाज में लापरवाही के गंभीर आरोप पिंकी के परिजनों का कहना है कि 8 मई की सुबह से ही मरीज को यूरिन नहीं आ रहा था और पेट दर्द की शिकायत थी, लेकिन डॉक्टरों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। घंटों तक सिर्फ दवाइयां दी जाती रहीं, लेकिन कोई ठोस उपचार नहीं किया गया।

दो ऑपरेशन, फिर भी नहीं संभली स्थिति दोपहर बाद डॉक्टरों ने बताया कि बच्चेदानी में खून जम गया है, जिसके बाद दोबारा ऑपरेशन किया गया। 15 घंटे के भीतर दो सर्जरी की गईं और बच्चेदानी निकाल दी गई, लेकिन इसके बावजूद मरीज की हालत में सुधार नहीं हुआ।

परिजनों से छिपाई गई असली हालत परिवार का आरोप है कि मरीज को वेंटिलेटर पर रखने के बावजूद उसकी वास्तविक स्थिति नहीं बताई गई। 10 मई को पहली बार बताया गया कि किडनी ने काम करना बंद कर दिया है। तब तक बहुत देर हो चुकी थी।

लगातार ब्लीडिंग और कई बार चढ़ाया गया खून इलाज के दौरान मरीज के शरीर से लगातार खून बहता रहा। परिजनों के अनुसार, कई बार ब्लड चढ़ाया गया, लेकिन हालत नियंत्रित नहीं हो पाई।

रिपोर्ट में किडनी और लिवर फेल के संकेत मेडिकल रिपोर्ट में क्रिएटिनिन और बिलीरुबिन का स्तर काफी ज्यादा पाया गया, जो किडनी और लिवर फेल होने की ओर इशारा करता है। यह स्थिति इलाज में देरी और गंभीर संक्रमण की ओर संकेत देती है।