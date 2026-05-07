कोटा में डिलीवरी के बाद बिगड़ी 6 महिलाओं की तबीयत; ओम बिरला ने डॉक्टरों से मांगी पूरी रिपोर्ट
स्पीकर ओम बिरला के कोटा दौरे ने उस सरकारी अस्पताल की बेचैनी और बढ़ा दी, जहां कुछ घंटे पहले तक नवजात बच्चों की किलकारियां गूंज रही थीं, लेकिन अब वही वार्ड डर, दहशत और सवालों से भर गया है। मामला कोटा के सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का है
स्पीकर ओम बिरला के कोटा दौरे ने उस सरकारी अस्पताल की बेचैनी और बढ़ा दी, जहां कुछ घंटे पहले तक नवजात बच्चों की किलकारियां गूंज रही थीं, लेकिन अब वही वार्ड डर, दहशत और सवालों से भर गया है। मामला कोटा के सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का है, जहां सिजेरियन डिलीवरी के बाद छह महिलाओं की अचानक तबीयत बिगड़ने से हड़कंप मच गया। इनमें से एक महिला की मौत हो चुकी है, जबकि पांच महिलाएं अभी भी गंभीर हालत में जिंदगी की जंग लड़ रही हैं।
सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऑपरेशन थिएटर के अंदर ऐसा क्या हुआ, जिसने खुशियों को मातम में बदल दिया?
डिलीवरी के कुछ घंटों बाद अचानक बिगड़ी हालत
जानकारी के मुताबिक सोमवार देर रात से मंगलवार तड़के के बीच अस्पताल में 12 से 13 महिलाओं की सिजेरियन डिलीवरी हुई थी। शुरुआत में सबकुछ सामान्य बताया गया, लेकिन ऑपरेशन के करीब 8 से 10 घंटे बाद अचानक छह महिलाओं की तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी। किसी का ब्लड प्रेशर गिर गया, किसी की प्लेटलेट्स कम होने लगीं, तो किसी को पेशाब रुकने जैसी गंभीर समस्या होने लगी।
डॉक्टरों ने जब जांच शुरू की तो मामला साधारण नहीं लगा। महिलाओं में किडनी संक्रमण जैसे लक्षण दिखाई दिए और आनन-फानन में उन्हें नेफ्रोलॉजी वार्ड में शिफ्ट किया गया। उधर नवजात बच्चों को NICU में भर्ती करना पड़ा।
एक मां की मौत, नवजात सुरक्षित
इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दर्दनाक खबर चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोडगढ़ निवासी 26 वर्षीय पायल की मौत रही। पायल ने एक बेटे को जन्म दिया था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उसकी हालत बिगड़ती चली गई और इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। राहत की बात यह रही कि नवजात बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है और उसे परिजनों के साथ घर भेज दिया गया है।
लेकिन अब सवाल सिर्फ एक मौत का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम पर खड़े हो रहे शक का है।
अस्पताल में मचा हड़कंप, जांच पर जांच
घटना सामने आते ही अस्पताल प्रशासन में अफरा-तफरी मच गई। मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के प्रधानाचार्य डॉ. नीलेश जैन ने माना कि महिलाओं में गंभीर जटिलताएं सामने आई हैं। उन्होंने बताया कि सभी पांच महिलाओं की हालत फिलहाल स्थिर है, लेकिन अगले 72 से 96 घंटे बेहद अहम हैं।
डॉ. जैन के मुताबिक महिलाओं में ब्लड प्रेशर गिरना, प्लेटलेट्स कम होना और यूरिन रुकने जैसी समस्याएं सामने आईं, जो गंभीर संक्रमण की ओर इशारा करती हैं। मौत के कारणों की जांच के लिए डेथ ऑडिट कमेटी गठित कर दी गई है।
इसके साथ ही दो अलग-अलग मेडिकल टीमें बनाई गई हैं। एक टीम महिलाओं के इलाज पर नजर रख रही है, जबकि दूसरी टीम यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर ऑपरेशन के बाद ऐसा क्या हुआ जिससे छह महिलाओं की तबीयत एक साथ बिगड़ गई।
ओम बिरला पहुंचे अस्पताल, बोले- बेहद दुखद घटना
घटना की गंभीरता को देखते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला खुद अस्पताल पहुंचे और भर्ती महिलाओं की हालत का जायजा लिया। बिरला ने इस घटना को “दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण” बताते हुए कहा कि मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी।
उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक और टीम कोटा पहुंच रही है, जो स्थानीय चिकित्सकों के साथ मिलकर महिलाओं के इलाज में मदद करेगी।
आखिर पर्दे के पीछे क्या है?
अब पूरा फोकस इस बात पर है कि क्या ऑपरेशन थिएटर में संक्रमण फैला? क्या किसी दवा या इंजेक्शन में गड़बड़ी हुई? या फिर कोई मेडिकल लापरवाही इस भयावह हालात की वजह बनी?
अस्पताल प्रशासन फिलहाल किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से बच रहा है, लेकिन एक साथ छह महिलाओं की हालत बिगड़ना कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।