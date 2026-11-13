कोटा में ECG टेक्नीशियन ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में अस्पताल के 3 अधिकारियों के नाम

अचानक हुए घटनाक्रम से अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी का माहौल हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और परिजनों से बातचीत कर उन्हें समझाने का प्रयास किया।

अस्पताल परिसर में हंगामे की सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों से बातचीत कर स्थिति को संभालने की कोशिश की।

योगेंद्र महावर कोटा के जेके लोन अस्पताल में कार्यरत एक ईसीजी टेक्नीशियन की आत्महत्या के बाद अस्पताल प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मृतक की पहचान सतीश के रूप में हुई है। आत्महत्या से पहले सतीश की ओर से लिखे गए सुसाइड नोट में अस्पताल के तीन अधिकारियों पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और ड्यूटी को लेकर लगातार परेशान करने के आरोप लगाए गए हैं। घटना के बाद मृतक के परिजन शव लेकर जेके लोन अस्पताल पहुंच गए और अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। परिजनों ने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए अपना विरोध जताया।

अचानक हुए घटनाक्रम से अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी का माहौल हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और परिजनों से बातचीत कर उन्हें समझाने का प्रयास किया। परिजन अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे।

सुसाइड नोट में तीन अधिकारियों के नाम होने का दावा इस पूरे मामले में सबसे गंभीर पहलू मृतक की ओर से छोड़ा गया सुसाइड नोट है। इसमें अस्पताल के तीन अधिकारियों के नाम सामने आने की बात कही जा रही है। इनमें नर्सिंग अधीक्षक मोहनलाल बेरवा, नवीन शर्मा और जेके लोन अस्पताल अधीक्षक निर्मला शर्मा का नाम शामिल बताया गया है। सुसाइड नोट में सतीश ने इन अधिकारियों के व्यवहार और ड्यूटी से जुड़ी परेशानियों का जिक्र किया है।

मृतक ने आरोप लगाया कि उसे लगातार ड्यूटी को लेकर परेशान किया जा रहा था और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। सुसाइड नोट में रोजाना रात के समय ड्यूटी करवाने की बात लिखे जाने की जानकारी सामने आई है। इसके अलावा लगातार 13 दिनों तक नाइट ड्यूटी लगाने और नौकरी खराब करने की धमकी देने जैसे आरोप भी लगाए गए हैं। हालांकि, सुसाइड नोट में लगाए गए आरोपों की आधिकारिक पुष्टि और उनकी निष्पक्ष जांच होना बाकी है।

शव लेकर अस्पताल पहुंचे परिजन, कार्रवाई की मांग पर अड़े सतीश की मौत की जानकारी मिलने के बाद परिवार में शोक के साथ आक्रोश भी फैल गया। परिजन शव लेकर सीधे जेके लोन अस्पताल पहुंच गए। यहां उन्होंने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ विरोध जताते हुए अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए। परिजनों का कहना है कि सतीश को लंबे समय से ड्यूटी के नाम पर परेशान किया जा रहा था। उनके साथ कथित रूप से किए जा रहे व्यवहार के कारण वह मानसिक तनाव में था।

परिजनों ने मांग की कि सुसाइड नोट में जिन अधिकारियों के नाम सामने आए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। उनका कहना है कि जब तक जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं होती, तब तक वे पीछे नहीं हटेंगे।

पुलिस ने संभाला मोर्चा, जांच के बाद साफ होगी तस्वीर अस्पताल परिसर में हंगामे की सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों से बातचीत कर स्थिति को संभालने की कोशिश की। पुलिस की ओर से मामले में सुसाइड नोट और उसमें लगाए गए आरोपों की जांच किया जाना अहम होगा। साथ ही यह भी स्पष्ट करना जरूरी होगा कि ड्यूटी लगाने को लेकर अस्पताल में क्या व्यवस्था थी और मृतक की ओर से लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है।