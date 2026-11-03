कोटा में संभागीय आयुक्त कार्यालय में कर्मचारी ने किया सुसाइड; रात ढाई बजे पहुंचा था ऑफिस

अशफाक पिछले करीब 13 साल से अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कार्यालय में डेपुटेशन पर काम कर रहा था। उसका मूल विभाग बूंदी में राजस्व विभाग था।

अशफाक पिछले करीब 13 साल से अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कार्यालय में डेपुटेशन पर काम कर रहा था। उसका मूल विभाग बूंदी में राजस्व विभाग था।

राजस्थान के कोटा में संभागीय आयुक्त कार्यालय परिसर में एक कर्मचारी की मौत से हड़कंप मच गया। कार्यालय में ग्रेड फोर्थ के पद पर कार्यरत 45 वर्षीय अशफाक उर्फ आफाक का शव मंगलवार सुबह अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के कार्यालय में मिला। वह अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ममता तिवारी के कार्यालय में डेपुटेशन पर तैनात था। शुरुआती जानकारी के अनुसार, कर्मचारी सोमवार रात अपने साले की शादी से लौटने के बाद देर रात करीब ढाई बजे कार्यालय पहुंचा था। यहां उसने चौकीदार से कहा था कि कुछ काम बाकी है। इसके बाद वह कार्यालय के अंदर चला गया।

मंगलवार सुबह करीब 10 बजे जब सफाईकर्मी ने कार्यालय खोला तो अंदर अशफाक का शव देखकर उसके होश उड़ गए। इसकी सूचना तत्काल कार्यालय के अन्य कर्मचारियों और पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

13 साल से अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कार्यालय में था तैनात अशफाक पिछले करीब 13 साल से अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कार्यालय में डेपुटेशन पर काम कर रहा था। उसका मूल विभाग बूंदी में राजस्व विभाग था। कार्यालय में उसकी जिम्मेदारी और कामकाज को लेकर फिलहाल किसी तरह के विवाद या तनाव की बात सामने नहीं आई है। घटना के बाद कार्यालय परिसर में कर्मचारियों के बीच भी शोक का माहौल है।

रेस्ट रूम में मिला शव, शर्ट से गला कसने की आशंका पुलिस के अनुसार, अशफाक ने कार्यालय के केबिन में बने रेस्ट रूम में अपनी जान दी। उसका शव कमरे में गेट के पास मिला था। शुरुआती जांच में सामने आया कि उसने अपनी ही शर्ट का इस्तेमाल किया। कमरे में पंखा नहीं था। पुलिस घटनास्थल की परिस्थितियों और अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। रात ढाई बजे चौकीदार से कहा- कुछ काम बाकी है

कार्यालय के चौकीदार मुकुट ने बताया कि अशफाक सोमवार रात करीब ढाई बजे कार्यालय पहुंचा था। कार्यालय की चाबियां उसी के पास रहती थीं। देर रात पहुंचने पर उसने बताया कि कुछ काम बाकी है। इसके बाद वह चाबी से कार्यालय खोलकर अंदर चला गया। चौकीदार के मुताबिक, उसे उस समय किसी तरह की असामान्य बात का अंदेशा नहीं हुआ।

शादी से लौटकर घर से निकला था अशफाक परिजनों के अनुसार, सोमवार को बूंदी में अशफाक के साले की शादी थी। परिवार की सदस्य फातिमा ने बताया कि अशफाक शादी में शामिल होने गया था। रात करीब 10 से 11 बजे वह वापस घर लौटा। इसके कुछ देर बाद उसने घरवालों से कहा कि कार्यालय में कुछ काम बाकी है और वह वहां जा रहा है। इसके बाद वह घर से निकल गया था।

अशफाक के बेटे अमान अंसारी ने बताया कि पिता ने फोन पर भी कार्यालय में काम होने की बात कही थी। उन्होंने घर में किसी तरह की परेशानी या कार्यालय के काम को लेकर दबाव होने की बात से इनकार किया है। परिवार के लोग भी घटना से हैरान हैं।

कलेक्टर बोले- पारिवारिक कारण भी हो सकता है कोटा कलेक्टर पीयूष सामरिया ने बताया कि शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि कर्मचारी देर रात हड़बड़ाहट में कार्यालय पहुंचा था। घटना के पीछे पारिवारिक कारण भी हो सकते हैं। हालांकि, कार्यालय के काम को लेकर किसी तरह के तनाव की बात अभी सामने नहीं आई है। कलेक्टर ने कहा कि परिजनों से बातचीत कर घटना से जुड़ी अन्य जानकारियां जुटाई जाएंगी।