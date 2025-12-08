कोटा कलेक्ट्रेट, जयपुर हाईकोर्ट को फिर बम धमकी,परिसर खाली, सेना-पुलिस की संयुक्त सर्च ऑपरेशन
राजस्थान में सोमवार को सुरक्षा एजेंसियां उस समय अलर्ट मोड पर आ गईं, जब कोटा कलेक्ट्रेट और जयपुर में राजस्थान हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। धमकी का ईमेल मिलने के बाद दोनों जगहों पर पुलिस, बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वॉड और सेना के जवानों की टीमें सर्च ऑपरेशन में जुट गईं।
राजस्थान में सोमवार को सुरक्षा एजेंसियां उस समय अलर्ट मोड पर आ गईं, जब कोटा कलेक्ट्रेट और जयपुर में राजस्थान हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। धमकी का ईमेल मिलने के बाद दोनों जगहों पर पुलिस, बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वॉड और सेना के जवानों की टीमें सर्च ऑपरेशन में जुट गईं। सुरक्षा कारणों से परिसर को पूरी तरह खाली करा दिया गया है और आमजन व वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है।
कोटा कलेक्टर पीयूष समारिया ने बताया कि सोमवार सुबह करीब 7:20 बजे उनकी ऑफिशियल ईमेल आईडी पर धमकी भरा मेल प्राप्त हुआ, जिसमें कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की बात कही गई थी। ईमेल भेजने वाले व्यक्ति ने खुद को केरल का निवासी बताते हुए धमकी की जिम्मेदारी भी ली है। धमकी मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और तुरंत कलेक्ट्रेट परिसर को खाली करवाया गया।
कलेक्ट्रेट परिसर में फिलहाल भारी पुलिस बल तैनात है। डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक विशेषज्ञों की टीम प्रत्येक कमरे और आसपास के क्षेत्रों की गहन जांच कर रही है। सेना के जवान भी सर्च ऑपरेशन में सहयोग कर रहे हैं। प्रशासन ने एहतियातन बूंदी कैंपस को भी खाली कराया है और किसी भी व्यक्ति को भीतर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है।
इसी तरह जयपुर में राजस्थान हाईकोर्ट को सोमवार सुबह दोबारा बम धमकी मिलने की सूचना फैली। पिछले शुक्रवार को भी हाईकोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई थी। इस बार फिर से धमकी की खबर मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हाई कोर्ट पहुंचीं और फौरन परिसर को सुरक्षित करते हुए तलाशी अभियान शुरू किया।
सूत्रों के अनुसार हाईकोर्ट में सुबह 11 बजे से कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई होनी थी, जिनमें वेतन वृद्धि, सरकारी भर्ती और नौकरी से जुड़े मुद्दे शामिल थे। अचानक धमकी की वजह से न्यायिक कार्य प्रभावित हुआ और वकीलों सहित आमजन को अदालत परिसर से बाहर निकलना पड़ा।
जयपुर हाईकोर्ट के वकीलों ने बार-बार मिल रही धमकियों पर नाराजगी जताई है। वकीलों ने कहा कि पिछले दिनों भी ऐसी ही घटना हुई थी और आज फिर वही स्थिति बनी। उन्होंने इसे बेहद शर्मनाक बताते हुए कहा कि अगर प्रशासन इस तरह की घटनाओं को रोकने में सक्षम नहीं रहा, तो रोजाना अदालत का काम प्रभावित होगा।
वकीलों ने कहा कि महत्वपूर्ण मामलों में सालों के इंतजार के बाद तारीख मिलती है, लेकिन धमकियों के कारण सुनवाई टल रही है और जनता का न्याय पर भरोसा कमजोर हो सकता है। उन्होंने सरकार और पुलिस से इस मामले को अत्यधिक गंभीरता से लेकर दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है।
इससे पहले 5 दिसंबर को जयपुर हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। वहीं 4 दिसंबर को अजमेर में दरगाह और कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। हालांकि उन सभी मामलों में सर्च के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।
दोनों शहरों में पुलिस ने अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है और हर गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां धमकी ईमेल के स्रोत और उसके तकनीकी ट्रेल की जांच कर रही हैं। फिलहाल प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।