कोटा कलेक्ट्रेट को उड़ाने की धमकी, कलेक्टर की ID पर तमिल में आया संदिग्ध ईमेल

राजस्थान के कोटा शहर में सोमवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब कलेक्ट्रेट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की सूचना सामने आई। यह धमकी कलेक्टर की ऑफिशियल ईमेल आईडी पर तमिल भाषा में भेजे गए एक संदिग्ध ईमेल के जरिए दी गई थी।

राजस्थान के कोटा शहर में सोमवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब कलेक्ट्रेट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की सूचना सामने आई। यह धमकी कलेक्टर की ऑफिशियल ईमेल आईडी पर तमिल भाषा में भेजे गए एक संदिग्ध ईमेल के जरिए दी गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन तुरंत अलर्ट मोड में आ गए और सुरक्षा एजेंसियों को मौके पर बुलाया गया।

परिसर खाली कर शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्ट्रेट परिसर को एहतियातन खाली करवाया गया। इसके बाद एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS), बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड की टीमों ने मौके पर पहुंचकर सघन तलाशी अभियान शुरू किया। सुबह करीब 9 बजे से शुरू हुई यह जांच कई घंटों तक चली, जिसमें परिसर के हर कोने की बारीकी से जांच की गई।

सीकर के लिए भेजा गया था मूल ईमेल अतिरिक्त जिला कलेक्टर अनिल सिंघल ने बताया कि कलेक्टर की आधिकारिक ईमेल आईडी पर एक संदिग्ध मेल प्राप्त हुआ था, जो मूल रूप से सीकर कलेक्ट्रेट के लिए भेजा गया था। हालांकि, यह ईमेल फॉरवर्ड होकर कोटा सहित अन्य स्थानों पर भी पहुंच गया। उन्होंने बताया कि सूचना मिलते ही सभी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया गया और तत्काल कार्रवाई करते हुए सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया।

हर कोने की जांच, कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला एडिशनल एसपी नियति शर्मा के अनुसार, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी मुस्तैदी के साथ जांच की। उन्होंने कहा कि कलेक्ट्रेट परिसर के हर हिस्से की गहन तलाशी ली गई, लेकिन कहीं भी कोई संदिग्ध वस्तु या गतिविधि नहीं मिली। वहीं, एसडीआरएफ इंस्पेक्टर एकता हाड़ा ने बताया कि उनकी टीम ने भी मौके पर पहुंचकर सर्च अभियान में भाग लिया और तकनीकी उपकरणों की मदद से जांच को अंजाम दिया।

कलेक्टर बोले- तमिल में था मेल, एहतियातन जांच करवाई कोटा कलेक्टर पीयूष समारिया ने पूरे घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए बताया कि ईमेल तमिल भाषा में लिखा गया था और इसे सीकर कलेक्ट्रेट को भेजा गया था। इस ईमेल में कोटा सहित कई अन्य अधिकारियों को भी सीसी में रखा गया था। उन्होंने कहा कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए किसी भी तरह का जोखिम नहीं लिया गया और तत्काल सुरक्षा उपाय अपनाए गए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जांच पूरी होने के बाद स्थिति पूरी तरह सामान्य है।

पहले भी मिल चुकी हैं धमकियां गौरतलब है कि कोटा में इस तरह की धमकी का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कलेक्ट्रेट और शहर के प्रमुख कोचिंग संस्थानों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिल चुके हैं। उन मामलों में भी सुरक्षा एजेंसियों ने व्यापक स्तर पर जांच अभियान चलाया था, लेकिन कोई संदिग्ध सामग्री नहीं मिली थी।